Дешам может продлить контракт с Францией до ЧМ-2026. Будущее Зидана зависит от его решения

ждет решения о будущем в сборной .

По данным L’Équipe, Дешам готов продлить контракт с Федерацией футбола Франции (FFF), но сделает это только в том случае, если ему предложат соглашение сроком до ЧМ-2026, а не до .

Таким образом, будущее Зидана зависит не от него, а от решения Дешама.

В январе глава FFF Ноэль Ле Гре встретится с 54-летним специалистом – они обсудят его будущее.

Под руководством Дешама сборная Франции выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021. Также команда вышла в финал Евро-2016 и .