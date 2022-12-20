Дешам может продлить контракт с Францией до ЧМ-2026. Будущее Зидана зависит от его решения

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Зинедин Зидан ЧМ-2022 ЧМ-2026 Евро-2024 Футбол

Зинедин Зидан ждет решения Дидье Дешама о будущем в сборной Франции.

По данным L’Équipe, Дешам готов продлить контракт с Федерацией футбола Франции (FFF), но сделает это только в том случае, если ему предложат соглашение сроком до ЧМ-2026, а не до Евро-2024.

Таким образом, будущее Зидана зависит не от него, а от решения Дешама.

В январе глава FFF Ноэль Ле Гре встретится с 54-летним специалистом – они обсудят его будущее.

Под руководством Дешама сборная Франции выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021. Также команда вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные