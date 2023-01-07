Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Евро-2016 ЧМ-2018 FIFA Федерация футбола Франции ЧМ-2022 ЧМ-2026 Футбол

Дидье Дешам продолжит работать со сборной Франции.

Федерация футбола Франции сообщила о подписании нового контракта с тренером. Теперь соглашение рассчитано до июня 2026 года.

Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, а также вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.

При Дешаме сборная Франции провела 139 матчей, в которых одержала 89 побед и потерпела 22 поражения.

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94 комментария

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Stewart Downing
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а зидан так ничего и не показал как тренер, если не считать мадридский политкпроект. Всё высиживает что то. Странно как это выглядит.
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Денис Францев
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У Зидана от этой новости волосы расти начнут
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Максим Черкашин
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Ответ Serge Vendino
Ждать рабочего места только в нескольких избранных местах - такое себе для успешной карьеры
В итоге пересидит и поедет тренировать Аль-Наср.
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Extrim
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А Зидан все ждет,пора искать другой вариант
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yarmuck
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Считаю ошибкой продление Дешама.
Да мне возразят мол 3 финала говорят сами за себя, но только 2 из них проиграны, один, вообще-то, у себя дома. Имея, наверное, лучшее поколение футболистов у команды Дешама нет четко поставленной игры, нет доминирования на поле. Во всех играх плей-офф, кроме с Польшей, Францию возили на поле, но благодаря высоким индивидуальным качествам игроков она вытягивала эти игры.
Вот Зидан был бы идеальным вариантом...
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Левая бровь Анчелотти
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Ну вот и хорошо. Зизу, давай-ка в Юве! 😏
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mcivsche
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Ответ Anttii
А Зидан тогда куда? На первый взгляд и клуба подходящего + в кризисе не видно.
Зидан и как игрок был лучше себя образца мадридских времен,
а что если в Турине и как тренер будет лучше себя на фоне 14-19 годов в Испании, думаю, даже несколько финалов с Юве будет достаточно, тем более один из ... победный!!!
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NottinghamForest79
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атлична
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mcivsche
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Ответ Anttii
А Зидан тогда куда? На первый взгляд и клуба подходящего + в кризисе не видно.
а тен Хааг рискнул с якобы неподходящим МЮ и не прогадает, у ЗЗ было больше шансов прийти туда первым (раньше)

Юве сейчас примерно похож на МЮ пол-годишной давности ... это, канешна, не на багаж Моуриньо сесть, но тем не менее
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Дмитрий Евсюков
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Ответ mr kovalsky
С такими игроками сложнее туда не попасть, чем попасть
Ну Тите с топ составом вылетел , так что Дешам очень практичный вариант
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mcivsche
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Ответ bars1998
Дешам идёт на рекорд просрать ещё один финал 🤣🤣🤣
хотя тот Кубок Интертото мог и Зенит брать еще в 90-е годы, первый финалист еврокубков на самом деле Независимой России, а не цск А))))))
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mcivsche
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Ответ bars1998
Дешам идёт на рекорд просрать ещё один финал 🤣🤣🤣
Зидан 96й год: поражение Баварии в финале еврокубка

Зидан в 97-м году: поражение с Ювентусом против БД

Зидан и 98 год: опять луз против РМА

ну, хоть кубок Интертото не проиграл, непобедимый наш, мега-боец-мега-лидер
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mcivsche
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Ответ Julia_Lawyer
Ошибка FFF очевидная. Игроки устали от Дешама, это было заметно в Катаре.
даже если и закончит, ковыряясь в носу а-ля Йогги, создал фактически машину, которая была у немцев аж во времена ФРГ (3 финала Евро в 70е, 3 финала ЧМ в 80-е)
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Андрей Гаврилов
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Ответ bars1998
Дешам идёт на рекорд просрать ещё один финал 🤣🤣🤣
Ну, то что он вообще доходит до них - уже показатель
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che kaif
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Пора брать Евро
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XavIniesta2008-2015
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Ответ XavIniesta2008-2015
Ага. И в какой клуб,мне интересно ? В ПСЖ он не хочет из-за игры в Марселе. Тем более, Галтье там неплохо справляется. В АПЛ Зидан не пойдёт из-за здоровья жены. Ювентус скоро перестанет соответствовать его требованиям. В Баварии надо учить немецкий. В Реале Анчелотти хорошо работает
Не за Марсель,прошу прощения. За Бордо
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Vitto
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Ответ инок
Дешам показал, что он топ, с такими проблемами с составом дошёл до финала, и проиграл только в серии пенальти...
Он доказал что физрук.
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Vitto
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Ответ error505
Эх, опять не повезло Зизу. Но Дешам показал профессионализм на ЧМ с большим количеством травмированных игроков. Удачи, Дидье!
Слил домашний Евро, слил финал 2022. Но тебе в радость т.к. ты за Аргентину и Месси.
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mr kovalsky
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Ответ Deluxo
Финал Евро-2016, кубок мира 2018, финал кубка мира 2022. Это уровень. Французы в него верят.
С такими игроками сложнее туда не попасть, чем попасть
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Alex Legend
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Ответ AF007
зизу пусть в условной Боруссии себя наконец проявит. А то так и останется в истории на уровне Семака и Ди Маттео
Зизу уже в истории. 3 подряд ЛЧ это что-то невероятное.
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Pitkin
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Значит Физрану окончательно дали под зад.
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Игорь Климов
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Ответ Денис Александрович
Жаль. Очень хотелось увидеть Зидана у руля сборной и Карима в составе.
Зидан вообще не готов быть тренером сборной Франции.
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XavIniesta2008-2015
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В имени Зинедин Зидан сразу две Z. Во Франции не поймут
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AF007
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Ответ Serge Vendino
Ждать рабочего места только в нескольких избранных местах - такое себе для успешной карьеры
Но гавкать за это будут только на Гвардиолу)
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XavIniesta2008-2015
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Ответ Kyancey
Ждём возвращения Великого Зидана в клубный футбол!
Ага. И в какой клуб,мне интересно ? В ПСЖ он не хочет из-за игры в Марселе. Тем более, Галтье там неплохо справляется. В АПЛ Зидан не пойдёт из-за здоровья жены. Ювентус скоро перестанет соответствовать его требованиям. В Баварии надо учить немецкий. В Реале Анчелотти хорошо работает
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