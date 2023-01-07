продолжит работать со сборной Франции.

Федерация футбола Франции сообщила о подписании нового контракта с тренером. Теперь соглашение рассчитано до июня 2026 года.

Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством команда выиграла и Лигу наций-2021, а также вышла в финал и .

При Дешаме сборная Франции провела 139 матчей, в которых одержала 89 побед и потерпела 22 поражения.