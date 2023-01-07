Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года
Дидье Дешам продолжит работать со сборной Франции.
Федерация футбола Франции сообщила о подписании нового контракта с тренером. Теперь соглашение рассчитано до июня 2026 года.
Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, а также вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.
При Дешаме сборная Франции провела 139 матчей, в которых одержала 89 побед и потерпела 22 поражения.
Да мне возразят мол 3 финала говорят сами за себя, но только 2 из них проиграны, один, вообще-то, у себя дома. Имея, наверное, лучшее поколение футболистов у команды Дешама нет четко поставленной игры, нет доминирования на поле. Во всех играх плей-офф, кроме с Польшей, Францию возили на поле, но благодаря высоким индивидуальным качествам игроков она вытягивала эти игры.
Вот Зидан был бы идеальным вариантом...
а что если в Турине и как тренер будет лучше себя на фоне 14-19 годов в Испании, думаю, даже несколько финалов с Юве будет достаточно, тем более один из ... победный!!!
Юве сейчас примерно похож на МЮ пол-годишной давности ... это, канешна, не на багаж Моуриньо сесть, но тем не менее
Зидан в 97-м году: поражение с Ювентусом против БД
Зидан и 98 год: опять луз против РМА
ну, хоть кубок Интертото не проиграл, непобедимый наш, мега-боец-мега-лидер