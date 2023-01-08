Глава FFF продлил контракт с Дешамом, не сообщив исполнительному комитету. Дидье убедил Ле Гре заключить соглашение до 2026-го вместо 2024-го
Президент Федерации футбола Франции (FFF) сам принял решение продлить контракт с Дидье Дешамом.
Ноэль Ле Гре не сообщил об этом исполнительному комитету FFF. На исполкоме Ле Гре не поднимал тему контракта Дешама. Однако после заседания уехал на встречу, чтобы окончательно согласовать продление.
Первоначально Ле Гре хотел продлить контракт до следующего чемпионата Европы в Германии, но Дешам убедил его заключить контракт до следующего чемпионата мира, который в 2026 году пройдет в Северной Америке.
В двух последних финалах мундиаля поиграл .
Вопросы могут возникнуть по поводу первого тайма последнего финала , не понятно , что за слив это мог быть .
А так - суперкласс 👍
Думаю, что и футболисты тоже разделились на два лагеря.