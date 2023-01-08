Глава FFF продлил контракт с Дешамом, не сообщив исполнительному комитету. Дидье убедил Ле Гре заключить соглашение до 2026-го вместо 2024-го

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Президент Федерации футбола Франции (FFF) сам принял решение продлить контракт с Дидье Дешамом.

Ноэль Ле Гре не сообщил об этом исполнительному комитету FFF. На исполкоме Ле Гре не поднимал тему контракта Дешама. Однако после заседания уехал на встречу, чтобы окончательно согласовать продление.

Первоначально Ле Гре хотел продлить контракт до следующего чемпионата Европы в Германии, но Дешам убедил его заключить контракт до следующего чемпионата мира, который в 2026 году пройдет в Северной Америке.

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7 комментариев

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инок
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Ответ Фарид Харисов
Мне кажется во Франции сейчас нехилая кабинетная война — одни хотели поставить Зидана несмотря на достижения Дешама, а другие отстояли Дидье на посту тренера. Думаю, что и футболисты тоже разделились на два лагеря.
Когда из 5 последних турниров ты выводишь свою команду в 4 финала, то вопросов о расторжении контракта быть контракта с Дешамом не должно...
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Sevuska
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Неплохие такие результаты Дешам добивается .
В двух последних финалах мундиаля поиграл .
Вопросы могут возникнуть по поводу первого тайма последнего финала , не понятно , что за слив это мог быть .
А так - суперкласс 👍
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KaPZeN43
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Не, ну кто-кто, а Дешам точно заслужил свой контракт. И не важно, что говорят про один из самых сильнейших составов в мире. Вы попробуйте справиться с ним и дважды подряд вывести в финал ЧМ. Тут вон юго-восточные соседи французов второй мундиаль подряд смотрели по телеку.
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Фарид Харисов
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Мне кажется во Франции сейчас нехилая кабинетная война — одни хотели поставить Зидана несмотря на достижения Дешама, а другие отстояли Дидье на посту тренера.

Думаю, что и футболисты тоже разделились на два лагеря.
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инок
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Но Дешам же показал, что он профессионал, с такими проблемами с составом дошёл до финала, и проиграл только в серии пенальти... А теперь, что делать, надо подтверждать решение на исполкоме, или что
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Cantstoped
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Уволить Дешама!
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Katin Dag
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Уволить!))
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