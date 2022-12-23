Глава FFF о Дешаме: «Контракт до 2026 года? А почему не до 2030-го?»

Глава Федерации футбола Франции высказался о продлении контракта с .

– Вы планируете продлить контракт [с Дешамом] до следующего чемпионата мира в 2026 году?

– А почему не до 2030 года? Мы уже договорились встретиться и поговорить о том, что произошло в Катаре и о его планах.

Мы уже нацелены на , – сказал Ноэль Ле Гре.

Президент французской федерации и Дешам обсудят продление контракта на следующей неделе: «У Дидье на руках все козыри. Решение за ним»