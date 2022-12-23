Глава FFF о Дешаме: «Контракт до 2026 года? А почему не до 2030-го?»
Глава Федерации футбола Франции высказался о продлении контракта с Дидье Дешамом.
– Вы планируете продлить контракт [с Дешамом] до следующего чемпионата мира в 2026 году?
– А почему не до 2030 года? Мы уже договорились встретиться и поговорить о том, что произошло в Катаре и о его планах.
Мы уже нацелены на Евро-2024, – сказал Ноэль Ле Гре.
Президент французской федерации и Дешам обсудят продление контракта на следующей неделе: «У Дидье на руках все козыри. Решение за ним»
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