Сестра Роналду о презентации Криштиану в «Аль-Насре»: «С королем обращаются как положено»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Катя Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду оценила презентацию нападающего в «Аль-Насре». 

37-летний нападающий подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до 2025 года. Его презентация состоялась 3 января. 

«Как прекрасно. С королем обращаются как положено», – написала Катя Авейру в сторис инстаграма. 

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»

Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»

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19 комментариев

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LedNick
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Ути-пути!
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Maksat S
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Да заинцестируйся уже с ним !
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Захар Кривостоев
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Король бензоколонки.
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portvein-psih
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Спортс, как заблокировать все новости от сестры роналду?
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Ignazio DE Alter
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Король южной Африки, то есть Саудовской Аравии
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Barca, Liverpool_forever
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Так давно надо было валить в эту вашу Аравию. А то два хороших клуба - Юве и МЮ чуть развалил, еле-еле восстанавливаются сейчас после этого фруктового короля…
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krupin82
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Ну вот,а то я уже переживать начал.Думал,вдруг в дурку забрали и телефон не дают.А нет,скрылась от санитаров.
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gosha7202@mail.ru
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А Фрукт-то голый!
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Acuity Gaming
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Когда уже можно будет вносить теги в черный список на спортсе? Уже которую неделю вся главная аль-засрана
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Мари Хуан
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Ну и хорошо, можно теперь и помолчать теперь его окружению месяцок
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Джавез Тилл
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Ответ Великий Алонсо
Полностью согласна. Так и должны относиться к Великому Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Лучший футболист в истории 🙏🙏
Согласна??? Для меня это открытие!!! Тогда к твоим некоторым комментам нет претензий))))
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GuruFutbola
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В форму цветов шута уже надели
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psycho killer
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Альнасральду Первый 🙏
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Великий Алонсо
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Полностью согласна. Так и должны относиться к Великому Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Лучший футболист в истории 🙏🙏
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Арсений Элин
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Тот случай когда свою природную "нищету" не спрятать за деньгами!((
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Екн Лор
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Сам король Люксембурга и князь всея Литвы приехал, надо с почестями к нему!
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Lucky Z
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Да заткнитесь уже, всем наплевать
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alexsem69
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Мы спокойны, сестра дала одобрение!))
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TaR
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Ахахахаха
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