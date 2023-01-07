Сестра Роналду о презентации Криштиану в «Аль-Насре»: «С королем обращаются как положено»

Сестра Криштиану Роналду оценила презентацию нападающего в «Аль-Насре».

37-летний нападающий подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до 2025 года. Его презентация состоялась 3 января.

«Как прекрасно. С королем обращаются как положено», – написала в сторис инстаграма.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»

Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»