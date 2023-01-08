Рио Мавуба: «Надоело слушать критику в адрес Роналду. Он великий игрок»

Теги Рио Мавуба Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Рио Мавуба считает Криштиану Роналду великим игроком.

«Мы бы хотели, чтобы он закончил карьеру в топ-клубе.

Но если и есть игрок, который отдает всего себя и которого нужно уважать, то это он. Он сделал выбор.

Мне надоело слушать всю критику в его адрес. Он великий игрок, который заслуживает уважения», – сказал бывший хавбек сборной Франции.

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Dubovik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гамарджоба Генацвале
А как избивал? Руками, ногами? Лоу-киками, хуками, апперкотами? Ребенок жив остался?
У ригорбеки очередные травмы детства, когда его ударил Роналду))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Kortenko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
великий, но тупой пздц. и эта тупость вылезла на передний план в последние месяцы. поэтому о ней все и говорят и смеются. с исторической перспективы никто не спорит, что Роналду крутой, просто сейчас он больше нелепый. покоритель Верблюдолиги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Неймар Каземиров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ skywalker_d
Рибери, Фалькао, Ван дер Ваарт, Нистерлой, Роналдо, Креспо, даже великий Рауль в 37 лет попади в АПЛ не забили бы сколько Роналду) и при всем уважении тем более Месси) этот чемпионат на голову выше условной французской лиги где можно пешком ходить. Наследие Роналду будет понятно лишь с годами ) в свое время даже Диего критиковали… поэтому все относительно. От того, что какой-то Вася из условного Зажопинска напишет, что он уже не великий ничего не изменится ) рекорды будут в веках
Расстреливать пустые ворота может даже мешок с гречкой, если его во вратарский поставить. Главное партнеры чтобы по мешку попадали и рикошетом отправляли в ворота. Как это делали футболисты Реала, Ювентуса и МЮ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
moldfan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Безусловно великий. Там какие-то неверные решения или поступки этого не отменяют.

Как и там например величие Месси не отменяет, что и КриРо был таки очень большим игроком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ jvs5t7gcrf
Не не, юзеры спортсинфо лучше знают что из себя представляет Криш, они ж его лично знают
А ты думаешь он говорит про юзеров спортса? 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jvs5t7gcrf
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не не, юзеры спортсинфо лучше знают что из себя представляет Криш, они ж его лично знают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kirkoroff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всегда думал что Мавуба-это Малуда, но у комментаторов проблемы с дикцией))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пилипенко Дмитрий
Великий это канчельскис, а Роналду величайший ! Лучший ! Кубки мира это для людей, а Роналду это космос.
может он улетит уже? и заберет с собой всех своих фанатиков, окружение итд итп? только пусть не забирает тех кто смотрел трансляцию с его презентацией, а то людей на земле не останется.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Шуткин
Человек не очень , вот в чем проблема ) Месси никогда не критикуют , потому что он крутой футболист и человек , а Роналду только футболист крутой
у месси тоже есть мутные истории. только там как то всё спокойнее проходит. за месси не такого шлейфа как за этим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ KING_OF_RUSSIA
Такое всегда было, стоит подобному человеку попасть в сложную ситуацию, так толпа начнет лаять со всех сторон. Ну еще бы - хлеба и зрелищ, как говориться. А большая часть критиков к тому же лицемерны и тупы - сами не соответствуют выдвигаемым моральным требования, искажают факты. Спорц в последние месяцы превратился в токсичную помойку из-за этих персонажей. Сложно представить, что так общаются взрослые и адекватные люди, а им нравится тут плескаться и подливать желчи
дак он сам себя в такую ситуацию загнал. и тут два варианта. первый он не понимал что он делает и ему никто не подсказал, значит он отрицательно умный и окружение у него такое же.
или он знал что творит. и тогда он абсолютный сферически в вакууме %нужное слово%, который просто положил на всех.
лицемерием будет считать его иконой после всех его "шедевров".
тем паче он себя позиционирует как бренд, а не только как футболист, что накладывает очень серьезный груз отвественности за поведение. а вот с поведением и поступками у него как то очень не складывается. особенно последнее время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
filippa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
епта это то кто такой?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старый Негр
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Забей, чувак. За быдло болеет такое же быдло. Они не могут, чтобы не обоср , хм, не покритиковать. Внутреннее давление дерь, хм, критики не позволяет им просто радоваться.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Misha Ivankov
Мессижопализ пришёл в комменты! Человек с разумом 10 летнего ребёнка помимо всех заслуг имеет сеть отелей в разных странах, аналогичная история с клиниками, занимается благотворительностью)) но чел со спортса считает что он ребенок)
Благотворительностью занимается его пиар контора, который ему каждый год по 1000 раз просят этого сделать, что бы люди любили его. Без своего пиар конторы, он и не думает сделать добро кому либо.
Когда пиар контора нет рядом, он может бить детей.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нелюбитель футбола
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надоело - так и не слушай... Как будто эту критику с потолка взяли... Что заслужил - то и получил... Всё по делу... Гавкают тут всякие.. Хе..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гамарджоба Генацвале
А как избивал? Руками, ногами? Лоу-киками, хуками, апперкотами? Ребенок жив остался?
руками. посмотри на ютубе=) хотя "избивал" это очень громко сказано, но факт был.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FCB1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Во всём этом Раналда виноват сам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Armin.97
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месиболы слыштье! Роналду это как Бугатти это недостигаемый! только единицы могут себе позволить, а месси это мерседес с класс! всем нравится и на каждом шагу любимчик всех. Вы толпа который знают только о мерседес с класса и мечтают даже во сне а Бугатти даже никто и не знает кроме тех кто себе могут позволить.
Крче у вас уровень IQ не позволить понять то что вы только что прочитали потому что вы толпа))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skywalker_d
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рибери, Фалькао, Ван дер Ваарт, Нистерлой, Роналдо, Креспо, даже великий Рауль в 37 лет попади в АПЛ не забили бы сколько Роналду) и при всем уважении тем более Месси) этот чемпионат на голову выше условной французской лиги где можно пешком ходить. Наследие Роналду будет понятно лишь с годами ) в свое время даже Диего критиковали… поэтому все относительно. От того, что какой-то Вася из условного Зажопинска напишет, что он уже не великий ничего не изменится ) рекорды будут в веках
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексей Гусев
а кто это такие?)))
уууу, брат, это жулики! (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Великий это канчельскис, а Роналду величайший ! Лучший ! Кубки мира это для людей, а Роналду это космос.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
консультант_ральф
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Lionel Andres Messi 10
«Был» – к величию не применимо. Однажды став великим, впредь им и останешься.
Я думаю даже заядлые хейтеры понимают его величие. Но если говорить об уважении, то заслуживает ли уважения от того же Тен Хага самый знаменитый футболист, который плюет на всех кроме себя и своей семьи, публично проходясь по всем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Misha Ivankov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón
Великий игрок, да гнилой человек с разумом 10-летнего ребёнка, телом 18-летнего подростка. И всё это во сколько лет?
Мессижопализ пришёл в комменты! Человек с разумом 10 летнего ребёнка помимо всех заслуг имеет сеть отелей в разных странах, аналогичная история с клиниками, занимается благотворительностью)) но чел со спортса считает что он ребенок)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Майкл Кейн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всё забыли о нём, пока в топ не вернулся.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón
Великий игрок, да гнилой человек с разумом 10-летнего ребёнка, телом 18-летнего подростка. И всё это во сколько лет?
Ну от синегранатового аватарика хорошего не услышишь, серьезно. Уже много лет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Человек не очень , вот в чем проблема ) Месси никогда не критикуют , потому что он крутой футболист и человек , а Роналду только футболист крутой
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий