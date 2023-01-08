Рио Мавуба: «Надоело слушать критику в адрес Роналду. Он великий игрок»
Рио Мавуба считает Криштиану Роналду великим игроком.
«Мы бы хотели, чтобы он закончил карьеру в топ-клубе.
Но если и есть игрок, который отдает всего себя и которого нужно уважать, то это он. Он сделал выбор.
Мне надоело слушать всю критику в его адрес. Он великий игрок, который заслуживает уважения», – сказал бывший хавбек сборной Франции.
Как и там например величие Месси не отменяет, что и КриРо был таки очень большим игроком.
или он знал что творит. и тогда он абсолютный сферически в вакууме %нужное слово%, который просто положил на всех.
лицемерием будет считать его иконой после всех его "шедевров".
тем паче он себя позиционирует как бренд, а не только как футболист, что накладывает очень серьезный груз отвественности за поведение. а вот с поведением и поступками у него как то очень не складывается. особенно последнее время.
Когда пиар контора нет рядом, он может бить детей.
Крче у вас уровень IQ не позволить понять то что вы только что прочитали потому что вы толпа))