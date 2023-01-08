Рио Мавуба: «Надоело слушать критику в адрес Роналду. Он великий игрок»

считает великим игроком.

«Мы бы хотели, чтобы он закончил карьеру в топ-клубе.

Но если и есть игрок, который отдает всего себя и которого нужно уважать, то это он. Он сделал выбор.

Мне надоело слушать всю критику в его адрес. Он великий игрок, который заслуживает уважения», – сказал бывший хавбек сборной Франции.