Роналду и Джорджина смогут жить вместе в Саудовской Аравии, хотя законы запрещают это парам, не оформившим брак. В случае с иностранцами на это закрывают глаза

разрешат жить в Саудовской Аравии с девушкой.

Напомним, в конце декабря португальский нападающий перешел в «Аль-Наср», подписав контракт до 2025 года.

Законы Саудовской Аравии, основанные на нормах ислама, запрещают парам, не вступившим в брак, жить под одной крышей. Однако в случае с Роналду и его девушкой будет сделано исключение, утверждает EFE.

По словам саудовских юристов, специализирующихся на гражданском праве, полиция арабской страны больше не преследует пары иностранцев, проживающих вместе вне брака. Закон, запрещающий это, вступает в силу только в тех случаях, когда в таких парах происходит другое преступление.

Джорджина должна получить визу для проживания в Саудовской Аравии, и у нее есть два варианта: первый – «Аль-Наср» заключит с ней сотрудничество определенного рода; второй – девушка оформит туристическую визу, позволяющую непрерывно находиться в стране в течение 90 дней.

Однако, как отмечает один из юристов, «законы о занятости в Саудовской Аравии требуют, чтобы любая женщина, получающая въездную визу в королевство, была женой, работницей или родственницей мужчины, проживающего в Саудовской Аравии.

Дипломатические представительства не могут выдать визу женщине, не состоящей в браке, но на это закрывают глаза. Женщины въезжают по туристической визе, поскольку мужчина и женщина могут получить ее отдельно без необходимости раскрывать характер своих отношений».

Роналду трижды упомянул женщин и женский футбол на пресс-конференции «Аль-Насра». Джорджина посетила ее в хиджабе