Роналду и Джорджина смогут жить вместе в Саудовской Аравии, хотя законы запрещают это парам, не оформившим брак. В случае с иностранцами на это закрывают глаза

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джорджина Родригес религия Футбол

Криштиану Роналду разрешат жить в Саудовской Аравии с девушкой. 

Напомним, в конце декабря португальский нападающий перешел в «Аль-Наср», подписав контракт до 2025 года. 

Законы Саудовской Аравии, основанные на нормах ислама, запрещают парам, не вступившим в брак, жить под одной крышей. Однако в случае с Роналду и его девушкой Джорджиной Родригес будет сделано исключение, утверждает EFE.

По словам саудовских юристов, специализирующихся на гражданском праве, полиция арабской страны больше не преследует пары иностранцев, проживающих вместе вне брака. Закон, запрещающий это, вступает в силу только в тех случаях, когда в таких парах происходит другое преступление. 

Джорджина должна получить визу для проживания в Саудовской Аравии, и у нее есть два варианта: первый – «Аль-Наср» заключит с ней сотрудничество определенного рода; второй – девушка оформит туристическую визу, позволяющую непрерывно находиться в стране в течение 90 дней. 

Однако, как отмечает один из юристов, «законы о занятости в Саудовской Аравии требуют, чтобы любая женщина, получающая въездную визу в королевство, была женой, работницей или родственницей мужчины, проживающего в Саудовской Аравии.

Дипломатические представительства не могут выдать визу женщине, не состоящей в браке, но на это закрывают глаза. Женщины въезжают по туристической визе, поскольку мужчина и женщина могут получить ее отдельно без необходимости раскрывать характер своих отношений».

Роналду трижды упомянул женщин и женский футбол на пресс-конференции «Аль-Насра». Джорджина посетила ее в хиджабе

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45 комментариев

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GuruFutbola
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Ответ FantasticFede
Точно дурачок, написал бред сивой кобылы и ходит с гордо поднятой головой, адекват не твой формат, отдыхай.
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Badinoko
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Любишь- женись 🤪
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Lol Ko
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Так-так. Что ещё не обсудили про Роналду?
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Aleksandr Dubovik
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Ответ atomio
а смысл? это даже не его девушка - просто женщина, которая по контракту родила ему детей и в данный момент его жизни сопровождает везде и всюду, совмещая еще и няньку для детей.
Пруфы есть? Или только твои больные фантазии?
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Pb-SE
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Ответ Катя Авейру.
А для Бадрика будет исключение?
Бадрика оставим для Кати Авейру.
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brace
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Ему уже мало развалить команду, в которую он приходит.
Он хочет развалить целую страну с её традициями и прочими нюансами.
Ведь это попирательства закона ради него одного - и ни что иное.
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Иван Новиков
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При наличии у неверного презренных бумажек, Аллах закрывает на него глаза.
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atomio
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а смысл? это даже не его девушка - просто женщина, которая по контракту родила ему детей и в данный момент его жизни сопровождает везде и всюду, совмещая еще и няньку для детей.
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Dmitry Shaolin
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Ответ Blaumerc
А почему бы Роналду под сорокет все-таки не жениться? Вроде пора уже, дети есть, если смотреть на возраст, то давно уже пора.
А зачем?
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FantasticFede
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Ответ GuruFutbola
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Точно дурачок, написал бред сивой кобылы и ходит с гордо поднятой головой, адекват не твой формат, отдыхай.
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GuruFutbola
Ответ FantasticFede
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Я
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Слушайте, некрасиво обсуждать нефутбольные дела футболистов, даже если он заднеприводный😬
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Alex455
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Интересно когда уже начнут писать про спорт. А то на чемпионате мира в Катаре все статьи были Месси, Месси. Теперь про Роналду. Я знал, что люди бывают разные - но встретить столько озабоченных журналистов и экспертов, получающих чуть ли не сексуальный экстаз от одного только упоминания этих имен и занимающихся сталкерством 24 часа в сутки! Боже, куда катиться мир?!!!!
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FantasticFede
Ответ GuruFutbola
Там где ты забайтился как 7 классник про бензема
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м м
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Так им можно, они же не спят вместе
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шампион
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Канчельскис бы такое не одобрил.
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Balt
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Вот что они не оформятся? Хотя, если Криштиану смотрел RAW Эдди Мёрфи (ПОЛОВИНА!) тогда понятно. ))
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Wasilij Petrow
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"женой, работницей или родственницей" - чего проще нанять ее в любом качестве? А что там происходит между работницей и хозяином, саудиты допытываться не станут.
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Пётр Цыганков
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А если выяснится, что он гомосексуалист и будет видео-доказательства, то его повесят ? Там вроде такие ярко-голубые, красивые верёвки...
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GuruFutbola
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Ответ FantasticFede
С какой?
Там где ты забайтился как 7 классник про бензема
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Anton Kortenko
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зря. если проследить историю. падение Роналду началось с отношений с Джорджиной. по наклонной. может быть один претрезвел бы.
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FantasticFede
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Ответ GuruFutbola
Ты чего слился с прошлой ветки, где я тебя выставил сам знаешь кем?
С какой?
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Predator№7
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Фаны Месси и Кр, что вы уже обсуждаете?🤦‍♂️ Вы настолько отсталые
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Айлин 1990
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Ответ Кокич
Даже Бaдp -тся и -ться никогда не путает.
Не могу спорить))) Ты его лучше знаешь, надеюсь не настолько, насколько его знает Роналду)))
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GuruFutbola
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Ответ FantasticFede
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Ты чего слился с прошлой ветки, где я тебя выставил сам знаешь кем?
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