Фигуристка Радионова объявила о помолвке с хавбеком ЦСКА Кучаевым

Елена Радионова объявила о помолвке с .

«Лучшее, что со мной произошло в 2022-м году! Я cказала: «Да»!» – написала известная фигуристка в соцсетях.

Радионова опубликовала фотографию с Кучаевым, сделанную на горнолыжном курорте Чимбулак в Казахстане. На пальце Елены видно кольцо.

Напомним, Радионова – бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании, также она становилась вице-чемпионкой Европы в 2015-м и 2016-м.

В 2020 году фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.

Фото: соцсети Елены Радионовой

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