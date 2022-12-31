Фигуристка Радионова объявила о помолвке с хавбеком ЦСКА Кучаевым

Теги ЦСКА премьер-лига Россия светская хроника светская хроника женское катание Елена Радионова Константин Кучаев Футбол

Елена Радионова объявила о помолвке с Константином Кучаевым.

«Лучшее, что со мной произошло в 2022-м году! Я cказала: «Да»!» – написала известная фигуристка в соцсетях.

Радионова опубликовала фотографию с Кучаевым, сделанную на горнолыжном курорте Чимбулак в Казахстане. На пальце Елены видно кольцо.

Напомним, Радионова – бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании, также она становилась вице-чемпионкой Европы в 2015-м и 2016-м.

В 2020 году фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.

Фото: соцсети Елены Радионовой

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адриана
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kovfun-barrios
Как по мне, любому российскому мужчине взять в жёны любую российскую прокатчицу это великий позор и показатель того, что за свои деньги он не смог найти кого-то лучше.
Ну Вы можете только мечтать о " российской прокатчице". Ну хоть помечтайте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МаксЦОЙ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Радости и СЧАСТЬЯ!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Emma Nevskaia
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
какая красивая пара 💟🥂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SkyCarnifex
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обожаю виды спорта, где карьеры заканчивают в 20 с небольшим. Сразу видно - серьезный спортсмен
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
иц а мэн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Kyancey
Пофиг, что оффтоп! Всех с наступающим Новым годом! Пусть этот год станет годом роста, все плохое забудется, и сбудутся все ваши желания! Сделайте свою жизнь мечтой, а свою мечту — реальностью. Удачного года, друзья!
> хабиб на аве
> Всех с наступающим новым годом!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rinat Khudayberdin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Аккайын Жасов
Так Она в Алмате Щас - пойду отобью её
По коленкам бей! Они у него слабенькие
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kyancey
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Орхан Фарманов
Спасибо, взаимно, всех благ тебе и твой семье!
Спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Charliz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красивая пара)с счастья!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kovfun-barrios
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как по мне, любому российскому мужчине взять в жёны любую российскую прокатчицу это великий позор и показатель того, что за свои деньги он не смог найти кого-то лучше.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexZhano__
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Что в этом плохого?
Помолвка у детей.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ribikorto
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Magmi
Типичный душнила
Тем более Радионова работает, ставит программы, ведет шоу. А начали встречаться они еще тогда когда она была топовой фигуристкой а он юниором-ноунеймом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ракелль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Амор Амор Амор
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanych
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все эти споптсмены друг с дружкой перктр@хались...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Честный контроль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Для молодой и красивой пары было бы прекрасным подарком чемпионство Кости в составе ЦСКА!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Redmurza
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Аккайын Жасов
Так Она в Алмате Щас - пойду отобью её
Подумой!
Может лучше отбить его!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
михаил маршалкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
дело молодое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alamarrr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рад за них! 🎉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SALMON
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лена ещё Чемпионка России!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Renki
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Аккайын Жасов
Так Она в Алмате Щас - пойду отобью её
Элизабет Турсынбаева ждёт тебя, о, прекрасный принц, а Ленку оставь Кучаеву...)
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksander Naumow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Решён вопросе о лучшем спорте в России помолвкой футболиста и фигуристки, победила дружба.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cantstoped
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Она Ответила "ДА" Поздравляем ее!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HoratioH
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Аккайын Жасов
Так Она в Алмате Щас - пойду отобью её
Аккайын, судя по всему ты прилично поддал
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохнатый55
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Назар Игорь
Давайте по возможности забудем этот неприятный год, надо жить надеждой. Всем здоровья, это основа основ. А молодоженам счастья на много лет.
В следующем году, скорее всего, будет хуже, к сожалению.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Орхан Фарманов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Kyancey
Пофиг, что оффтоп! Всех с наступающим Новым годом! Пусть этот год станет годом роста, все плохое забудется, и сбудутся все ваши желания! Сделайте свою жизнь мечтой, а свою мечту — реальностью. Удачного года, друзья!
Спасибо, взаимно, всех благ тебе и твой семье!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий