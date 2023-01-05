Экс-жена Кержакова: «Александр платит 11 тысяч рублей алиментов. Но я не нуждаюсь в деньгах, не вижу смысла что-то требовать»

Милана Тюльпанова рассказала об отношениях с бывшим мужем .

В 2019 году Кержаков и Тюльпанова развелись и через суд выясняли, с кем должен остаться их сын. По итогам разбирательства мальчика отдали Милане. Как отмечает «Р-Спорт», экс-футболист должен выплачивать на его содержание четверть от своих заработков, однако не делает этого.

«Сейчас Александр платит алименты в размере прожиточного минимума – 11 тысяч рублей. Но я не нуждаюсь в деньгах. Поэтому не вижу смысла что-то требовать и доказывать.

Мне это просто не надо. С Сашей мы общаемся редко и только на темы, которые касаются сына. Артемий периодически ездит в гости к папе», – рассказала Милана.

Тюльпанова также рассказала, что давала советы Кержакову по теме публичного поведения.

«Я думаю, что каждый человек сам определяет, к каким целям в жизни он стремится. В зависимости от этого может регулировать количество интеграций СМИ и прочих медиа в его жизнь.

Я советовала бывшему мужу пользоваться публичностью правильно. Публичность – большой ресурс. Кто-то пользуется ей для монетизации, кто-то для того, чтоб быть услышанным и иметь возможности транслировать жизненные взгляды, менять мир к лучшему», – отметила Тюльпанова.

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