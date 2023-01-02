Ванда рассказала о связи Де Поля с моделью, из-за которой она расставалась с Икарди. Девушка отправляла игрокам Аргентины видео с мастурбацией

Теги ПСЖ Атлетико Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция Сборная Аргентины по футболу светская хроника Мауро Икарди Родриго Де Поль соцсети девушки и спорт Ванда Нара Футбол

Ванда Нара рассказала, что Родриго Де Поль общался с той же моделью, что и Мауро Икарди.

«Многие женатые футболисты пишут знаменитым женщинам. Ванда Нара сказала мне, что Родриго писал половине мира.

В какой-то момент она рассказала, что Де Поль писал многим известным девушкам, одной из которых была Чина Суарес», – рассказал журналист Анхель Де Брито.

По словам журналиста, сам Де Поль назвал эти сообщения ложью.

Сейчас полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины встречается с певицей и актрисой Мартиной Штоссель.

Ранее Ванда Нара обвиняла своего мужа Мауро Икарди в измене с Чиной Суарес. Девушка отправляла Мауро и еще 4 игрокам сборной Аргентины видео с мастурбацией. Ванда писала в сторис: «Ты разрушил семью ради шлюхи». Нара и Икарди затем расходились и сходились.

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84 комментария

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Verhovn
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Ответ Eugeny I.
В общем, кто то шл*юха, а кто именно - я так и не понял из новости
🤣И я..
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Торт Спартак
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Ответ Тюменец
Про Джона Терри. В Спартаке
Так там хоть о спорте.
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Торт Спартак
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Ответ whereissuso
Изменяли ей Лопес и Икарди, но шлюха все равно ванда. айрон лоджик
А не она ли Лопесу изменяла с Икарди? Щас уже тяжело вспомнить, это серий 250 назад было.)))
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Алексѣй Пестовъ
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Теперь мы знаем, почему Аргентина выиграла ЧМ)
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Vlados 86
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В эту историю ещё Дзюбу добавить - и можно статью на главную.
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Eugeny I.
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В общем, кто то шл*юха, а кто именно - я так и не понял из новости
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Verhovn
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Ответ fellx
Прочитав заголовок ничего не понял. Прочитал новость целиком, запутался еще больше
Тема не раскрыта - это можно утвердительно сказать.)
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Black Square
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Ответ fellx
Прочитав заголовок ничего не понял. Прочитал новость целиком, запутался еще больше
Семейная драма там .
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Sir David Beckham
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Это уже который сезон этого нескончаемого сериала?
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Марик05
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Ответ fellx
Прочитав заголовок ничего не понял. Прочитал новость целиком, запутался еще больше
Точнее и не скажешь 🤣🤣🤣
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qqblt
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Друг просит, да?
Артём просит
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aquila
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И что? Сексуальные фантазии ничего не имеют с реальностью
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Roman Betenya
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Ответ ZamoRano
Ригоберке снится, как ему Рон скидывает видео с мастурбацией, навязчивая фантазия...
Любят они вместе с Климовым собраться вместе, да как следует помечтать про Роналду, аж до мозолей.
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Алексей Толстюк
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Ответ zip13
я не понял, кто на кого мастурбировал?! не удивлюсь, если это Рукаку отправлял всем видео
Дзюба
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Andrew Wryneck
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Казалось бы, при чем тут Дзюба?🤔
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Verhovn
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Ответ Тюменец
С праздником! Всех благ!!!! Чую год веселый будет!))
Посмотрим. Наш Гарант на фоне вояк выглядел не очень, на мой взгляд. Ну это моё, частное мнение. В любом случае, желаю наш державе победы! ✊
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Я Гражданин Мира
Я правильно понял что , у Икарди был отношения с Суаресом?
Если читать, дальше, то с другой Суарес. Чайной Суарес. Да и что Суарес, что Икарди вроде гетеро
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Я Гражданин Мира
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Я правильно понял что , у Икарди был отношения с Суаресом?
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Uriah Heep
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Зачем это здесь?! Или я ошибся адресом?
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Тюменец
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Ответ Verhovn
Да всё логично. Постебаться на новый год. С праздником тебя, бро. 🥃😄
С праздником! Всех благ!!!!
Чую год веселый будет!))
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Alexandr Sokolov
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Ответ fellx
Прочитав заголовок ничего не понял. Прочитал новость целиком, запутался еще больше
тоже не понял, нужно видео тогда станет ясно
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Тюменец
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Ответ Сергей Анисимов
Я прям незнаю что было желтее такой новости на спортсе.
Про Джона Терри. В Спартаке
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Гегенпрессинг Рангника
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Ванда писала в сторис «ты разрушил семью ради шлюхи»

Это она о себе? 🤣🤣
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Verhovn
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Ответ Тюменец
Крайне запутанная манера излагать у автора. Ясно только, что была мастурбация, игроки сборной Аргентины, и пара шлюх… но как-то это все не логично…
Да всё логично. Постебаться на новый год. С праздником тебя, бро. 🥃😄
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Сергей Анисимов
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Я прям незнаю что было желтее такой новости на спортсе.
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