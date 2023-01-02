Ванда Нара рассказала, что общался с той же моделью, что и Мауро Икарди.

«Многие женатые футболисты пишут знаменитым женщинам. Ванда Нара сказала мне, что Родриго писал половине мира.

В какой-то момент она рассказала, что Де Поль писал многим известным девушкам, одной из которых была Чина Суарес», – рассказал журналист Анхель Де Брито.

По словам журналиста, сам Де Поль назвал эти сообщения ложью.

Сейчас полузащитник « » и сборной встречается с певицей и актрисой Мартиной Штоссель.

Ранее Ванда Нара обвиняла своего мужа в измене с Чиной Суарес. Девушка отправляла Мауро и еще 4 игрокам сборной Аргентины видео с мастурбацией. Ванда писала в сторис: «Ты разрушил семью ради шлюхи». Нара и Икарди затем расходились и сходились.