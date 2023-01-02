Ванда рассказала о связи Де Поля с моделью, из-за которой она расставалась с Икарди. Девушка отправляла игрокам Аргентины видео с мастурбацией
Ванда Нара рассказала, что Родриго Де Поль общался с той же моделью, что и Мауро Икарди.
«Многие женатые футболисты пишут знаменитым женщинам. Ванда Нара сказала мне, что Родриго писал половине мира.
В какой-то момент она рассказала, что Де Поль писал многим известным девушкам, одной из которых была Чина Суарес», – рассказал журналист Анхель Де Брито.
По словам журналиста, сам Де Поль назвал эти сообщения ложью.
Сейчас полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины встречается с певицей и актрисой Мартиной Штоссель.
Ранее Ванда Нара обвиняла своего мужа Мауро Икарди в измене с Чиной Суарес. Девушка отправляла Мауро и еще 4 игрокам сборной Аргентины видео с мастурбацией. Ванда писала в сторис: «Ты разрушил семью ради шлюхи». Нара и Икарди затем расходились и сходились.
Чую год веселый будет!))
Это она о себе? 🤣🤣