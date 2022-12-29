Экс-жена Новосельцева баскетболистка Кейру основала проект для помощи женщинам в трудных ситуациях

Бывшая жена Ивана Новосельцева Екатерина Кейру основала проект для помощи женщинам.

Совместно с продюсером Евгенией Мисник Кейру открыла организацию «Женщина вправе сказать», направленную на помощь женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации.

Екатерина Кейру и поженились в 2015 году, однако спустя 4 года футболист ушел из семьи, обвинив жену в измене – на тот момент Кейру ждала ребенка. В 2021 году после долгих судебных разбирательств баскетболистке удалось добиться раздела имущества и выплаты алиментов.

Кейру и Новосельцев были самой милой парой русского спорта. Теперь она жалуется на него Путину и получает алименты 20 тысяч в месяц

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!