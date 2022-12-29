Экс-жена Новосельцева баскетболистка Кейру основала проект для помощи женщинам в трудных ситуациях

Теги премьер-лига Россия светская хроника Екатерина Кейру Иван Новосельцев Футбол

Бывшая жена Ивана Новосельцева Екатерина Кейру основала проект для помощи женщинам.

Совместно с продюсером Евгенией Мисник Кейру открыла организацию «Женщина вправе сказать», направленную на помощь женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации.

Екатерина Кейру и Иван Новосельцев поженились в 2015 году, однако спустя 4 года футболист ушел из семьи, обвинив жену в измене – на тот момент Кейру ждала ребенка. В 2021 году после долгих судебных разбирательств баскетболистке удалось добиться раздела имущества и выплаты алиментов.

Кейру и Новосельцев были самой милой парой русского спорта. Теперь она жалуется на него Путину и получает алименты 20 тысяч в месяц

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6 комментариев

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Kit244098
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Проторенной дорожкой пошла. Как говорят западники, создай свое движение, сама его возглавь и сама стриги с него бабки. Если конечно получится)) Клуб кинутых жен - это не новость. У нас не проканает. Вот клуб облапошенных мужей - это совсем иное. Надо Ване Новосельцеву соорганизовать))
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Максим Пантелеев
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Помню как этот ноунейм предложение делал звезде волейбола. Сразу мне не понравился. Достойный мужчина должен решить,чтобы женщина с дитем на руках хотя бы не ныла. Ладно сам голый, но при деньгах же.При огромных.
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M@rin@
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Откровенно всех достала своим нытьем!
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CHELSEA_2008
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Предлагаю мужчинам спортсменам создавать проекты для помощи мужчинам в трудных ситуациях. Представляю какой вой поднимется)).
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Сергей Пузанков
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Заголовок охеренный конечно. Даже тут Кейру в первую очередь бывшая жена самого соккериста, а уже потом какая-то там баскетболистка.
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Spaten
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Мать у них был Новосельцев. Тихий, мягкий, безобидный человек. Слова грубого не скажет!
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