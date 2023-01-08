«Челси» 2 раза за 18 матчей при Поттере проиграл с разницей в 3+ гола в 1-м тайме. В 100 матчах при Тухеле такого не было
«Челси» проигрывает с разницей в 3+ гола в 1-м тайме второй раз при Грэме Поттере.
В воскресенье лондонцы проиграли 0:3 в первом тайме матча Кубка Англии с «Манчестер Сити». При этом «Челси» проводит лишь 18-ю игру при Поттере.
«Челси» никогда не уступал с разницей в 3+ гола в 1-м тайме за 100 матчей при Томасе Тухеле.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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А теперь, когда Поттер не потянул, люди начинают переобуваться и говорить, что Тухеля нужно было оставлять всё-таки
Тухеля уволили 10 сентября 2022 года. В первых семи матчах сезона его команда пропустила 9 мячей, забив 8.
https://imgur.com/a/Ws4LcAa