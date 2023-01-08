«Челси» 2 раза за 18 матчей при Поттере проиграл с разницей в 3+ гола в 1-м тайме. В 100 матчах при Тухеле такого не было

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Томас Тухель Грэм Поттер Футбол

«Челси» проигрывает с разницей в 3+ гола в 1-м тайме второй раз при Грэме Поттере.

В воскресенье лондонцы проиграли 0:3 в первом тайме матча Кубка Англии с «Манчестер Сити». При этом «Челси» проводит лишь 18-ю игру при Поттере.

«Челси» никогда не уступал с разницей в 3+ гола в 1-м тайме за 100 матчей при Томасе Тухеле

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

У «Челси» 10 травмированных – а тут снова «Сити». Почему все так плохо?

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47 комментариев

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Sanan1908
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До сих пор не понимаю почему уволили Тухель
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Ноно Гомес
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У Челси травмирован голова и владельцы, а не игроки)))
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Адильхан Абдусаламов
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Ответ андрэ
В целом Челси похож на геополитическую обстановку, пришли пиндосы и все пошло по Алабаме
Пришли рашисты и все пошло по Бомбассу
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Сергей Ермак
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Эх, При Тухеле такого не было.
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Dark_Darkin
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МанСити на классе…
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corazón blanco
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Ответ Sergey Mikhaylenko
Я просто помню, как прямо тут, на спортсе, фанаты Челси умоляли (!) руководство уволить Тухеля. Любой может прочитать эти комменты, открыв любую новость, опубликованную в сентябре 2022 года. А теперь, когда Поттер не потянул, люди начинают переобуваться и говорить, что Тухеля нужно было оставлять всё-таки
Это нормальное явление в мире спорта, да и в целом в жизни. Всегда так было и так будет. Выигрываешь - ты на коне, стоит только допустить осечку, сразу же устраивают танцы на костях.
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Sergey Mikhaylenko
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Ответ corazón blanco
Потому что Тухель потерял двух центральных защитников бесплатно - Рюдигера и Кристиансена, не успел ещё перестроить игру. Возможно к этому моменту он смог бы исправить негативную ситуацию, но Боэли хотел во всем приложить свою руку - отсюда вот такой результат на сегодняшний день.
Я просто помню, как прямо тут, на спортсе, фанаты Челси умоляли (!) руководство уволить Тухеля. Любой может прочитать эти комменты, открыв любую новость, опубликованную в сентябре 2022 года.

А теперь, когда Поттер не потянул, люди начинают переобуваться и говорить, что Тухеля нужно было оставлять всё-таки
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corazón blanco
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Ответ Sergey Mikhaylenko
Выстроена линия обороны?) Тухеля уволили 10 сентября 2022 года. В первых семи матчах сезона его команда пропустила 9 мячей, забив 8. https://imgur.com/a/Ws4LcAa
Потому что Тухель потерял двух центральных защитников бесплатно - Рюдигера и Кристиансена, не успел ещё перестроить игру. Возможно к этому моменту он смог бы исправить негативную ситуацию, но Боэли хотел во всем приложить свою руку - отсюда вот такой результат на сегодняшний день.
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андрэ
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В целом Челси похож на геополитическую обстановку, пришли пиндосы и все пошло по Алабаме
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King_X
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Ответ Кирилл Ткач
Развалить топ клуб за полгода до основания Потерять топ тренера На замену топовому напу купить предстарелого пенсионера Высрать 80 млн на среднего защитника Просто на посмешащие себя выставить тактикой 4-4-3 и 120 лямов за Энцо сейчас - Боэли превратил Челси в МЮ времён рагника за полгода
Сейчас придут фанаты МЮ и скажут, что Рагник - это топовое время, а все жалобы Криша были глупостью
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Arti22
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При Бескове тоже такого не было
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Sergey Mikhaylenko
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Ответ corazón blanco
У Тухеля в первую очередь была отлично выстроена линия обороны, поэтому такого никогда и не было. А работы Поттера хоть в каком-то направлении абсолютно не видно, понятно, что эпидемия травм тоже накладывает свой отпечаток, но все же.
Выстроена линия обороны?)

Тухеля уволили 10 сентября 2022 года. В первых семи матчах сезона его команда пропустила 9 мячей, забив 8.

https://imgur.com/a/Ws4LcAa
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vzi
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Ответ lampard4ever
А куда пропали вот эти олегофpены с "надо дать Поттеру время"? Хотя быстро стало понятно, что этот человек и близко не понимает работу в топ-клубе. Ну и Боэли, конечно, красавец, он даже не понимает в какую пропасть загнал клуб. Беда, короче.
Боэли наверно думает: не беда, закончим сезон пониже, зато будет более высокий пик на драфте! Ну и еще на трейдах тоже выменяем Кепу на Алиссона как-нибудь.
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Shamarin
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Аккуратней давайте, так ведь всё глорьё может разбежаться. Особенно те, кто ни разу не был в Лондоне)
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Artem89S
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Ответ lampard4ever
А куда пропали вот эти олегофpены с "надо дать Поттеру время"? Хотя быстро стало понятно, что этот человек и близко не понимает работу в топ-клубе. Ну и Боэли, конечно, красавец, он даже не понимает в какую пропасть загнал клуб. Беда, короче.
Эти же олигофрены пишут например про Аллегри и Юве, что тому тоже «надо дать время», примерно эти же граждане писали про Сетьена и Барсу, про Рангника и МЮ и про другие «прекрасные» тренерские назначения)))))
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Gestor_36
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с этим рыжим фермером аристократы скоро в чемпионшипе по трешке будут получать
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benjamin92
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Клуб кошелька путина должен страдать!
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Акира_1
Какой смысл сравнивать победителя ЛЧ и чела, который на таком уровне даже не тренировал. 🤭
Подпиши петицию «верните в Челси Рому» ?
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HellLight
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Боули это худшее что могло быть с командой
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Arty K.
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Гоните волшебника, пока не поздно!!! 🤦‍♀️
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HellLight
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Все идет по плану богатого владельца клуба
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инок
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Боэли ошибся заменив Тухеля на Поттера, без хорошего тренера толка не будет.
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6tspey7tb5
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Все таки Челси поторопился с отставкой Тухеля.
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Balt
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Нефиг было Тухеля гнать.
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benjamin92
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Надеюсь, развалит анадырский середняк
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