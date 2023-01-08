«Челси» 2 раза за 18 матчей при Поттере проиграл с разницей в 3+ гола в 1-м тайме. В 100 матчах при Тухеле такого не было

« » проигрывает с разницей в 3+ гола в 1-м тайме второй раз при .

В воскресенье лондонцы проиграли 0:3 в первом тайме матча Кубка Англии с «Манчестер Сити». При этом «Челси» проводит лишь 18-ю игру при Поттере.

«Челси» никогда не уступал с разницей в 3+ гола в 1-м тайме за 100 матчей при .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

У «Челси» 10 травмированных – а тут снова «Сити». Почему все так плохо?