«Челси» пропустил 3 гола от «Ман Сити» в 1-м тайме и ни разу не пробил в створ

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Футбол

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» 0:3 в первом тайме матча Кубка Англии.

Помимо трех пропущенных голов, лондонский клуб ни разу не ударил в створ ворот соперника. У «Ман Сити» 7 ударов, из которых пришлись 6 в створ.

Стоит отметить, что «Челси» во второй раз в сезоне пропустил 3 гола за тайм. Первый был в матче с «Брайтоном» (1:4) 29 октября.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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63 комментария

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Ноно Гомес
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Продолжаем пробивать дно....
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NickN
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Ух, пацаны, ща купим аргентинца за 500 кусков и заживеееем.
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Тот Самый
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Скоро манчест.дерби думаю мю покажет челси как нужно играть с мс ... у мю в разы больще характера чем у трусливого челси
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ Дмитрий Шеховцов
Какая тёплая погода? Европа мёрзнет!
Ага, по телевизору так и говорят!
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arsenal.ave
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Все так активно пишут про бездарного американского владельца, видимо забыли как абрам раскидывался тренерами
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Старый Сухи
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Жалко что никто не может уволить Боэли так же как он уволил Тухеля.
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Дмитрий Шеховцов
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
задумка неплохая, но аналогия неудачная)) Там теплая погода знатно поводила Володе по губам))
Какая тёплая погода? Европа мёрзнет!
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Старый Сухи
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Ответ Evgeniy 72
Тухель ещё свободен, если что.
Не пойдет, ни за какие деньги. И правильно сделает.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Василий Леонов
Хайнкес
Он уже на пенсии давно
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xomamb
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Исчерпали багаж Абрамовича
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ tackle by Moore
Так нужно еще больше защитников купить! Боули прям как первый раз в европейском футболе...
Конечно, ещё больше ! Нужно ещё больше, ты прав !
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Rainn
Браво, американский дебил
Дайте ему поработать
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Василий Леонов
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Ответ artpal
Флик? Клопп?
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Michael_the_creator
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Ответ King_X
А в чем прикол ставить 19его пацана в таком матче, когда есть и Тьяго Силва, и Фофана, и Аспиликуэта?
Какой смысл ставить вообще кого-то из основных, если точно ливнешь матч
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brig_Mercury
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Ответ Криштиану Роналду
Боэли жестко облажался заменив Тухеля на Поттера, без топового тренера сколько не трать на игроков толка никакого не будет.
Тут ещё 10 игроков фактически основы травмированы и вернутся не раньше февраля. Поэтому Поттеру как минимум надо дать шанс доработать сезон.
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Rio (BLR)
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Дайте Поттеру поработать)
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Michael_the_creator
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Боулинг преисполняется
Назначение Тухеля
В матчах лиги наигрывается молодежь и дубль
Приоритет ЛЧ
Тухель выигрывает ЛЧ как в первый приход
Фаны все прощают и все счастливы
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Merdan Saparow
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Челси уже никогда не одолеет сити с любым тренером для Челси это не реально
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Fooler
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Они вообще ни разу не пробили,не то что в створ
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Lavochkin12
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Ответ Честный контроль
Челси без Абрамовича с Грановской, как Европа без российского газа. Падает и падает на дно.
во дурак ))))
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Yri Yrov
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Поттер доработывает, уверен до конца сезона не протянет
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ Честный контроль
Челси без Абрамовича с Грановской, как Европа без российского газа. Падает и падает на дно.
задумка неплохая, но аналогия неудачная)) Там теплая погода знатно поводила Володе по губам))
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artpal
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Ответ Jaxongir Shodiev
Там хороший кандидат есть. Немец. В ЛЧ побеждал
Флик? Клопп?
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Честный контроль
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Челси без Абрамовича с Грановской, как Европа без российского газа. Падает и падает на дно.
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Dm Kznts
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Попрут Поттера
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