«Челси» пропустил 3 гола от «Ман Сити» в 1-м тайме и ни разу не пробил в створ

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» 0:3 в первом тайме матча Кубка Англии.

Помимо трех пропущенных голов, лондонский клуб ни разу не ударил в створ ворот соперника. У «Ман Сити» 7 ударов, из которых пришлись 6 в створ.

Стоит отметить, что «Челси» во второй раз в сезоне пропустил 3 гола за тайм. Первый был в матче с «Брайтоном» (1:4) 29 октября.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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