«МЮ» сыграет с «Редингом» в 4-м раунде Кубка Англии, победитель пары «Ливерпуль» и «Вулвз» – с «Брайтоном»
Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.
По ее итогам сформировались следующие пары:
«Манчестер Сити» / «Челси» – «Оксфорд Юнайтед» / «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед» – «Рединг»
«Брайтон» – «Ливерпуль» / «Вулверхэмптон»
«Престон» – «Тоттенхэм»
«Саутгемптон» – «Блэкпул»
«Рексхэм» – «Шеффилд Юнайтед»
«Ипсвич» – «Бернли»
«Лутон» / «Уиган» – «Гримсби Таун»
«Дерби Каунти» – «Вест Хэм»
«Сток Сити» – «Астон Вилла» / «Стивенейдж»
«Блэкберн» – «Форест Грин» / «Бирмингем»
«Уолсолл» – «Лестер»
«Шеффилд Уэнсдей» – «Флитвуд Таун»
«Бристоль Сити» / «Суонси» – «Честерфилд» / «Вест Бромвич»
«Фулхэм» – «Сандерленд»
«Борэм Вуд» / «Аккрингтон Стэнли» – «Кардифф Сити» / «Лидс»
Матчи 4-го раунда Кубка Англии пройдут с 27 по 30 января.
Манси, перелогинься ))
1/8 кубка уже тоже маячит через никакой Эвертон и аж Рединг