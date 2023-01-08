«МЮ» сыграет с «Редингом» в 4-м раунде Кубка Англии, победитель пары «Ливерпуль» и «Вулвз» – с «Брайтоном»

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Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

По ее итогам сформировались следующие пары:

«Манчестер Сити» / «Челси» – «Оксфорд Юнайтед» / «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» – «Рединг»

«Брайтон» – «Ливерпуль» / «Вулверхэмптон»

«Престон» – «Тоттенхэм»

«Саутгемптон» – «Блэкпул»

«Рексхэм» – «Шеффилд Юнайтед»

«Ипсвич» – «Бернли»

«Лутон» / «Уиган» – «Гримсби Таун»

«Дерби Каунти» – «Вест Хэм»

«Сток Сити» – «Астон Вилла» / «Стивенейдж»

«Блэкберн» – «Форест Грин» / «Бирмингем»

«Уолсолл» – «Лестер»

«Шеффилд Уэнсдей» – «Флитвуд Таун»

«Бристоль Сити» / «Суонси» – «Честерфилд» / «Вест Бромвич»

«Фулхэм» – «Сандерленд»

«Борэм Вуд» / «Аккрингтон Стэнли» – «Кардифф Сити» / «Лидс»

Матчи 4-го раунда Кубка Англии пройдут с 27 по 30 января.

26 комментариев

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Zakir Hanseidov
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Ответ Барыга блинами
Сити самых сложных соперников, как будто спецом вытягивают. Что в Кубке Лиги, что в Кубке Англии
Ну...они же купили всех .
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Dm Kznts
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Ответ Direct free kick
Димка, почему ты вечно веришь в физруков?
Потому я его не считаю физруком, вася
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Under
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Ответ Никита Гарин
Интересно, кто из пары Сити - Арсенал (если она будет, а это 98%), будет больше хоть проиграть. Потому что явно будет желание побольше сил для АПЛ оставить.
Ерунда
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Direct free kick
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Ответ Dm Kznts
Я всё понял... Манси, перелогинься ))
Димка, почему ты вечно веришь в физруков?
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vova123456
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Ответ MUthebest
не продлили абонемент
Судя по всему, другой клуб из Манчестера продлил. Но всё равно уже лет 5 не помогает, посмотрим что будет в этом году.
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Alxx3xx
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Ответ А.В. Бубнов
Арсенал размажет нефть и подпалит.
Если порох не отсыреет, хахаха.
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Alxx3xx
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Ответ Барыга блинами
Сити самых сложных соперников, как будто спецом вытягивают. Что в Кубке Лиги, что в Кубке Англии
Да да. Как тут трындят, что Сити жеребьёвку покупает. Надо деньги требовать обратно за такое.
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Dm Kznts
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Ответ Direct free kick
Скоро МанЮ сыграет уже в 1/2 кубка лиги пройдя 2-й состав АВ, Блэкпул то ли Бормут, что-то на Б из чемпиошипа и на днях Чарльтон. 1/8 кубка уже тоже маячит через никакой Эвертон и аж Рединг
Я всё понял...
Манси, перелогинься ))
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Dm Kznts
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Ответ Direct free kick
Тянут МанЮ к второстепенным чашкам путём жребия. Стыдоба. Лучше бы уволили физрука и дали шанс Жорже Жезушу
Не завидуй
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А.В. Бубнов
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Арсенал размажет нефть и подпалит.
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Никита Гарин
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Интересно, кто из пары Сити - Арсенал (если она будет, а это 98%), будет больше хоть проиграть. Потому что явно будет желание побольше сил для АПЛ оставить.
0
-1
-1
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Ksandvankneshas
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Сити, лол, опять. За все годы халявного жребия отдуваются в этом сезоне.
+6
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
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Отличный жребий, особенно учитывая как "повезло" другим топ клубам.
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Direct free kick
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Ответ Great ManUtd
Так Эвертон у Пепуна очки отобрал в чемпе, как это никакой?
Он тремя ногами в чемпионшип норовит упасть. Толку им от этой ничьи?
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Great ManUtd
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Ответ Direct free kick
Скоро МанЮ сыграет уже в 1/2 кубка лиги пройдя 2-й состав АВ, Блэкпул то ли Бормут, что-то на Б из чемпиошипа и на днях Чарльтон. 1/8 кубка уже тоже маячит через никакой Эвертон и аж Рединг
Так Эвертон у Пепуна очки отобрал в чемпе, как это никакой?
+2
-2
0
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Олег Кондратов
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Жаль что МС и Арсенал так рано сыграют, у проигравшего будет больше сил на чемпионат
+5
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Бухгалтер2021
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сити еще матч и вылетает
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Direct free kick
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Ответ Great ManUtd
Таблетку выпить забыл?
Скоро МанЮ сыграет уже в 1/2 кубка лиги пройдя 2-й состав АВ, Блэкпул то ли Бормут, что-то на Б из чемпиошипа и на днях Чарльтон.
1/8 кубка уже тоже маячит через никакой Эвертон и аж Рединг
+2
-8
-6
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MUthebest
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Ответ Барыга блинами
Сити самых сложных соперников, как будто спецом вытягивают. Что в Кубке Лиги, что в Кубке Англии
не продлили абонемент
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Вазген, друг Мхитаряна.
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Опять не везёт портовому бестрофейнику с жеребьевкой. Теперь точно прощай квадрупл
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Great ManUtd
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Ответ Direct free kick
Тянут МанЮ к второстепенным чашкам путём жребия. Стыдоба. Лучше бы уволили физрука и дали шанс Жорже Жезушу
Таблетку выпить забыл?
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oborit
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Хороший жребий для МЮ. Удачи в этом матче команде.
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Direct free kick
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Тянут МанЮ к второстепенным чашкам путём жребия. Стыдоба. Лучше бы уволили физрука и дали шанс Жорже Жезушу
+5
-7
-2
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dimamak10
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Ответ Барыга блинами
Сити самых сложных соперников, как будто спецом вытягивают. Что в Кубке Лиги, что в Кубке Англии
Они выбрали более сложный уровень на этот сезон
+1
0
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Барыга блинами
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Сити самых сложных соперников, как будто спецом вытягивают. Что в Кубке Лиги, что в Кубке Англии
+15
-4
+11
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