У Альвареса 11 (9+2) очков по «гол+пас» в 10 последних матчах в старте за «Ман Сити» и Аргентину

поучаствовал в 11 голах за 10 последних матчей за клуб и сборную, выходя в старте.

В матче 3-го раунда Кубка Англии против « » (3:0, первый тайм) нападающий « » реализовал пенальти на 30-й минуте.

Всего в последних 10 матчах за «Манчестер Сити» и сборную Аргентины, в которых он выходил с первых минут, Альварес забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ман Сити» – «Челси».

Альварес провел невероятный год, а станет еще лучше. Но как ему играть при таком Холанде?