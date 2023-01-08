У Альвареса 11 (9+2) очков по «гол+пас» в 10 последних матчах в старте за «Ман Сити» и Аргентину

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Сборная Аргентины по футболу Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес поучаствовал в 11 голах за 10 последних матчей за клуб и сборную, выходя в старте.

В матче 3-го раунда Кубка Англии против «Челси» (3:0, первый тайм) нападающий «Манчестер Сити» реализовал пенальти на 30-й минуте.

Всего в последних 10 матчах за «Манчестер Сити» и сборную Аргентины, в которых он выходил с первых минут, Альварес забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ман Сити» – «Челси».

Альварес провел невероятный год, а станет еще лучше. Но как ему играть при таком Холанде?

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11 комментариев

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Ноно Гомес
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Поттер, забирай Хулиена пока там Эрлинг, шанс есть...
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Бухгалтер2021
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посмотрим как в лч сыграет
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Александра Александрова
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Какого же бриллианта урвали Сити за копейки просто )
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Пирс Морган
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Номинант на Золотой Мяч растет
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Alan Dutch
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https://m.sports.ru/football/1114404460-fransesk-fabregas-siti-s-alvaresom-i-xolandom-v-sostave-eto-voobshhe-c.html
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son min
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Ждём его в топ 30 кандидатов на ЗМ в 23 году:)
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rigobersong
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Ответ DolJun
да, парень походу опаснее холанда судя по игре с челси. надо ему бежать от физрука
Он же не в челси играет:)
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rigobersong
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Чаще надо выпускать:) Настоящая жемчужина:)
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Игорь Замаруев
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Ответ Абдул Абакаев
топчик растёт
Судя по играм на ЧМ и сейчас, он уже топ. Теперь надо из топа сделать себя ещё лучше и выше
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DolJun
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да, парень походу опаснее холанда судя по игре с челси. надо ему бежать от физрука
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-6
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Абдул Абакаев
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топчик растёт
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