У Альвареса 11 (9+2) очков по «гол+пас» в 10 последних матчах в старте за «Ман Сити» и Аргентину
Хулиан Альварес поучаствовал в 11 голах за 10 последних матчей за клуб и сборную, выходя в старте.
В матче 3-го раунда Кубка Англии против «Челси» (3:0, первый тайм) нападающий «Манчестер Сити» реализовал пенальти на 30-й минуте.
Всего в последних 10 матчах за «Манчестер Сити» и сборную Аргентины, в которых он выходил с первых минут, Альварес забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ман Сити» – «Челси».
Альварес провел невероятный год, а станет еще лучше. Но как ему играть при таком Холанде?
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