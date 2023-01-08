Эрик тен Хаг: «Марсьяль не справляется с нагрузками. Вот почему «МЮ» ищет другого нападающего»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужен новый форвард.

– Не слишком ли команда зависит от Рэшфорда?

– Есть причина [по которой Антони Марсьяля заменяли в 7 матчах подряд]. Дело в том, что он не справляется с нагрузками. Вот почему мы ищем другого нападающего.

Дело не в том, что мы слишком на него [на Рэшфорда] полагаемся. Сейчас физическая нагрузка не так высока, поэтому он может играть по 90 минут через два на третий. Мы контролируем ситуацию вместе с ним.

Это тонкая грань, ведь качества Антони Марсьяля очень важны для нашей игры сейчас. Его движение, умение сохранять мяч, прессинг – давайте не забывать об этом. Нам нужен нападающий такого типа, чтобы играть опасно.

А еще Маркус Рэшфорд извлекает из этого пользу. Меня не беспокоит, что голы забивает только Маркус, потому что я убежден, что другие игроки [тоже могут забивать].

Не только Антони Марсьяль, но и Антони забил [в игре Кубка Англии с «Эвертоном», в которой «МЮ» победил 3:1]. Бруну Фернандеш тоже очень даже способен забивать, Кристиан Эриксен будет создавать моменты, и он тоже может отличиться. Так что у нас есть много игроков, которые могут дать нам голы, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Статистику Марсьяля можно изучить здесь.

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33 комментария

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Чёрный тюльпан
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Ответ Максим Маслов
как раз таки Бёрнли согласен на переход. Им МЮ предлагает лучшие условия. Не знаю о чем ты?)))
Компенсацию Бешикташу тоже МЮ будет оплачивать? Бёрнли особо не горит желанием этого делать, а турки её требуют за досрочное расторжение арендного соглашения. По итогу опять соскочим, ссылаясь, что денег нет, а точнее дорого платить за такого игрока.
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Максим Маслов
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Ответ Чёрный тюльпан
Вегхорста скорей всего не будет, там Бёрнли похоже не отпустит, потому что в команде считают, что игрок себя ведёт неподобающим образом, слишком высокомерно. Это исходя из того, что Уитвелл у себя написал.
как раз таки Бёрнли согласен на переход. Им МЮ предлагает лучшие условия. Не знаю о чем ты?)))
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ivannumber1
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Ответ Amalfitano
Тоже мне усиление. Если Тоуни не отправят в бан, лучше егр купить. Да даже возвращение Кавани будет более приемлемым вариантом.
Ну да, наверное лучше взять игрока которому более 34 лет, чем взять игрока в самом соку в 25 лет, за копейки из топ-чемпионата, который будет явно бодрее Марсьяля на месте ЦФ))

Вы батенька я смотрю, "топовый" спец в футболе.
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Альфа Эрик
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Radik_2.0
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Ответ Евгений Благолев
Быстро ведь новости создаются: открываешь Sky Sports с автопереводчиком, копируешь неглядя и готово
Причём максимально криво
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Stannis_Baratheon
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Ответ DolJun
ахахх, мю думали что избавились от токсика, а токсик оказался тен хаг)
От кого надо избавиться Челси, что бы подняться хотя бы на 5-6 место в АПЛ?
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Чёрный тюльпан
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Ответ Great ManUtd
Что там по Ван Де Беку, что по Вегхорсту?
Вегхорста скорей всего не будет, там Бёрнли похоже не отпустит, потому что в команде считают, что игрок себя ведёт неподобающим образом, слишком высокомерно. Это исходя из того, что Уитвелл у себя написал.
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Чёрный тюльпан
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Ответ Дриблинг Рэшфорда
тут вроде речь про то, что нужен кто-то на подмену марсьялю, а не основной форвард новый. перестает марсьяль играть если не чувствует себя основным
Летом всё равно нужен новый основной форвард, да он в принципе и будет куплен. Марсьяль - это так, отголосок прошлого. Его дни в МЮ сочтены, если он опять включит кислую мину, когда его начнут использовать в качестве ротации. Если сейчас не найдут никого на полгода (с Вегхорстом вроде не складывается, там Бёрнли его поведением недовольны), то через полгода возможно уже новые владельцы будут, а следовательно новые трансферы гарантированы и нападающий будет первым в списке. тен Хагу столб нужен в центре, но техничный, как был Алле в Аяксе, Антони же на эту роль явно не тянет, хоть по второму пункту и подходит.
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Чёрный тюльпан
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Ответ Дима Берин
Фред с первых матчей был одним из тех, кто давал дикую динамику в центре. Заявления, что он начал бегать, выглядят так, как будто вы вообще не смотрели матчи юнайтед
А он их и не смотрит. Это псевдоболельщик МЮ, который делал вид, что следит за клубом, но на самом деле он следил за Кришти и продолжает это делать по сей день. Один из главных помешанных на портке хейтерочков и свидетель секты Месси. Не удивлюсь, если в следующий раз он скажет, что Шо при тен Хаге стал лучше передачи делать, а Магуайр лучше играть головой.
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Direct free kick
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Недомбаппе оказался совсем плох
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Борис Александрович
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Ответ ɔculpa
Как вообще в Манчестере всё ещё терпят эту ранимую кислую барышню?
Так она уже в наср-але
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RedDevil1909
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Ответ Great ManUtd
Что там по Ван Де Беку, что по Вегхорсту?
если уж по предварительным прогнозам писали что до года Донни на поле не будет то точно не скоро стоит его ждать(и стоит ли вообще)
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Нейтральный критик
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Ответ Айнур Билалов
[вот эти скобки в тексте что значат?это не договаривают в интервью чтоли, репортёр сам додумывает?]
Дополнения автора.
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Amalfitano
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Ответ ivannumber1
Выделите Тен Хагу деньги на Тюрама #####!
Тоже мне усиление. Если Тоуни не отправят в бан, лучше егр купить. Да даже возвращение Кавани будет более приемлемым вариантом.
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MU4evainmyheart!!!
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Тен Хаг лютый тип, просто убивает пешеходов. Либо пашешь либо на выход, даже Фред бегать начал. Хотя тут он имел ввиду что Марсика на 90 минут не хватает
Фред и раньше только и делал, что бегал. С прошлого сезона у него мозги начали появляться. В этом сезоне ещё лучше стал.
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Айнур Билалов
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[вот эти скобки в тексте что значат?это не договаривают в интервью чтоли, репортёр сам додумывает?]
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инок
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Когда грамотный тренер полностью контролирует ситуацию в команде, это рано или поздно даст положительный результат.
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Дима Берин
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Тен Хаг лютый тип, просто убивает пешеходов. Либо пашешь либо на выход, даже Фред бегать начал. Хотя тут он имел ввиду что Марсика на 90 минут не хватает
Фред с первых матчей был одним из тех, кто давал дикую динамику в центре. Заявления, что он начал бегать, выглядят так, как будто вы вообще не смотрели матчи юнайтед
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Усатый КозлоБык ©
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Ответ Кукич
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Усатый КозлоБык ©
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Ответ Кукич
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вПукич, бухни яжки
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Кино Музыка
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К словам тен Хага лучше прислушаться)
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Кукич
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Игорь Мальвинский
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Тен Хаг лютый тип, просто убивает пешеходов. Либо пашешь либо на выход, даже Фред бегать начал. Хотя тут он имел ввиду что Марсика на 90 минут не хватает
Хотел с тобой согласиться, а потом прочёл про Фреда 😅 он и до ЭТХ пахал за пятерых, просто глупо пахал и привозил порой, сейчас он просто чуть умнее играет
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Berekella 999
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Срочно вернуть обратно аравийскую принцессу
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ɔculpa
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Ответ Дриблинг Рэшфорда
тут вроде речь про то, что нужен кто-то на подмену марсьялю, а не основной форвард новый. перестает марсьяль играть если не чувствует себя основным
Как вообще в Манчестере всё ещё терпят эту ранимую кислую барышню?
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