Эрик тен Хаг: «Марсьяль не справляется с нагрузками. Вот почему «МЮ» ищет другого нападающего»
Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужен новый форвард.
– Не слишком ли команда зависит от Рэшфорда?
– Есть причина [по которой Антони Марсьяля заменяли в 7 матчах подряд]. Дело в том, что он не справляется с нагрузками. Вот почему мы ищем другого нападающего.
Дело не в том, что мы слишком на него [на Рэшфорда] полагаемся. Сейчас физическая нагрузка не так высока, поэтому он может играть по 90 минут через два на третий. Мы контролируем ситуацию вместе с ним.
Это тонкая грань, ведь качества Антони Марсьяля очень важны для нашей игры сейчас. Его движение, умение сохранять мяч, прессинг – давайте не забывать об этом. Нам нужен нападающий такого типа, чтобы играть опасно.
А еще Маркус Рэшфорд извлекает из этого пользу. Меня не беспокоит, что голы забивает только Маркус, потому что я убежден, что другие игроки [тоже могут забивать].
Не только Антони Марсьяль, но и Антони забил [в игре Кубка Англии с «Эвертоном», в которой «МЮ» победил 3:1]. Бруну Фернандеш тоже очень даже способен забивать, Кристиан Эриксен будет создавать моменты, и он тоже может отличиться. Так что у нас есть много игроков, которые могут дать нам голы, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Статистику Марсьяля можно изучить здесь.
Вы батенька я смотрю, "топовый" спец в футболе.