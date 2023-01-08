Эрик тен Хаг: «Марсьяль не справляется с нагрузками. Вот почему «МЮ» ищет другого нападающего»

Эрик тен Хаг заявил, что « » нужен новый форвард.

– Не слишком ли команда зависит от Рэшфорда?

– Есть причина [по которой заменяли в 7 матчах подряд]. Дело в том, что он не справляется с нагрузками. Вот почему мы ищем другого нападающего.

Дело не в том, что мы слишком на него [на Рэшфорда] полагаемся. Сейчас физическая нагрузка не так высока, поэтому он может играть по 90 минут через два на третий. Мы контролируем ситуацию вместе с ним.

Это тонкая грань, ведь качества Антони Марсьяля очень важны для нашей игры сейчас. Его движение, умение сохранять мяч, прессинг – давайте не забывать об этом. Нам нужен нападающий такого типа, чтобы играть опасно.

А еще извлекает из этого пользу. Меня не беспокоит, что голы забивает только Маркус, потому что я убежден, что другие игроки [тоже могут забивать].

Не только Антони Марсьяль, но и Антони забил [в игре Кубка Англии с «Эвертоном», в которой «МЮ» победил 3:1]. Бруну Фернандеш тоже очень даже способен забивать, Кристиан Эриксен будет создавать моменты, и он тоже может отличиться. Так что у нас есть много игроков, которые могут дать нам голы, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Статистику Марсьяля можно изучить здесь.