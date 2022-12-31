Тен Хаг о Рэшфорде в игре с «Вулвс»: «Каждый должен придерживаться правил. Маркус был ярким, живым и забил – хорошая реакция на наказание»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Вулверхэмптон Люк Шоу Фред Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Вулверхэмптоном». 

Манкунианцы одержали победу со счетом 1:0 в рамках 18-го тура АПЛ. Победный гол забил форвард Маркус Рэшфорд, начинавший матч на скамейке запасных вследствие дисциплинарной меры. После игры форвард рассказал, что он пропустил встречу команды из-за того, что проспал

«Хорошо, что после этого решения Рэшфорд вышел. Он был ярким, он был живым, и он забил гол, чтобы показать хорошую реакцию [на наказание]. Каждый должен придерживаться правил, и если ты реагируешь таким образом, то это правильно.

Мы были не очень хороши в первом тайме. На мой взгляд, второй тайм был лучше. Фред выигрывал подборы и связывал игру, когда вышел на поле. В первом тайме ты анализируешь игру, но иногда все идет не так, как ожидалось. «Вулвс» не создали много моментов, а мы создали, но при этом моменты должны быть острыми.

Я был недоволен в перерыве и сказал [футболистам], что с таким отношением они не выиграют этот матч, и каждый должен выложить на 10% больше».

О Шоу в центре защиты

«Поскольку он левша, он может играть слева. У «Вулвс» есть скоростные игроки на флангах, и Люк Шоу помог это компенсировать».

О дне рождения Алекса Фергюсона

«Поздравляю сэра Алекса», – сказал тен Хаг.

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4 комментария

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Alex1104
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Если не переборщит, то хорошо. Грань тонкая.
Если не пройдет, то его крайним сделают сразу.
С таким соперником были проблемы, а если кто серьëзнее будет? Тайма может и не хватить.
Дисциплина нужна, это правда, но одной дисциплины не хватит
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Alex Legend
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Не совсем понятно, почему второй гол отменили
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corazón blanco
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Тен Хаг мужик с яйцами, железная дисциплина залог успеха.
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Яйца Тен Хага
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Я промолчу о том, что Тен Хагу костюм МЮ к лицу. А скажу о том, что тренер топовый и знает, как осадить, зарядить, или мотивировать. Спасибо босс!
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