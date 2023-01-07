Эвра не хочет, чтобы «МЮ» подписывал Феликса: «Нам нужно заменить 20 голов Роналду. Нужен убийца, тот, кто живет ради голов»

Теги Филиппо Индзаги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Криштиану Роналду премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Жоау Феликс Алехандро Гарначо Футбол

Патрис Эвра считает, что «Манчестер Юнайтед» не стоит подписывать Жоау Феликса. 

Сообщалось, что английский клуб хочет арендовать полузащитника «Атлетико».

«Я люблю Жоау Феликса, и мне понравилось, какой великолепный чемпионат мира он провел. Я очень удивлен, что с Диего Симеоне в «Атлетико» ничего не получилось, но он фантастический игрок.

Если он действительно переедет в Великобританию, ему понравится играть в любой команде Премьер-лиги. Я не хочу говорить о нем как о трансферной цели для «Манчестер Юнайтед», потому что всякий раз, когда мы говорим о целях «Юнайтед», они никогда их не подписывают.

Он отличный игрок, и если он не будет счастлив в «Атлетико», Премьер-лига примет его с распростертыми объятиями.

Нам нужно заменить 20 голов Криштиану Роналду, поэтому логично, что нам нужен другой нападающий. Мы можем сыграть с Марсьялем, Гарначо или Рэшфордом в ссотаве, но нам нужен убийца, тот, кто живет ради голов.

Меня не волнует, хорошо ли они играют, я просто хочу, чтобы они забивали голы. Вот почему я не думаю, что Жоау Феликс сейчас подходит для «Юнайтед».

Я не хочу, чтобы «Юнайтед» играл красиво. С такими игроками, как Феликс, люди будут говорить, как красиво мы играем, но меня это не волнует.

Я хочу, чтобы мы играли уродливо, и чтобы у нас был такой игрок, как Филиппо Индзаги, и чтобы люди говорили: «Кто это, черт возьми, такой, он даже мяч вести не умеет», но чтобы при этом в конце сезона он забивал более 20 голов. Где мы найдем такого нападающего? Вот в чем вопрос.

Не надо приводить игрока только для того, чтобы порадовать болельщиков или по коммерческим соображениям. Прямо сейчас им нужно пригласить кого-то, кто придет только для того, чтобы забивать голы», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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57 комментариев

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Игорь Климов
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Гениальная логика. 20/21 - 2 место 73 гола (без 20 голов Роналду) 21/22 - 6 место 57 голов (с легендарными 20 голами Роналду) Кого там и что гений Эвра пытается заменить. В начале сезона "нильзя сожать Раналду на лафку некаму сабивать!!!!" В реальности у МЮ 9 голов в последних четырёх матчах АПЛ.
А ведь ты абсолютно прав!
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Гусейн Магомедрасулов
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Магуайер может заменить эти 2 гола Роналду
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Lavinka
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Всё именно так . МЮ нужен забивной чистый нап а не очередной вингер .
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Тюменский медвежонок
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Ответ Подлый Интригант
МЮ нужен Кейн, идеальный вариант
Кейн без Сона деньги на ветер - давно известный факт
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Алексий Бяконт
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Фелиш хорош для своих лет, но в нём нет и десятой части гениальности Абу Оналду.
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nick-basil
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Духоподъемный спич. Даешь!!
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Dm Kznts
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Ответ tackle by Moore
А Вегхорста хочешь?
Под навесы он неплох. Эдакий белый Хенрик Ларрсон по части игры головой.
Но там сложные переговоры по аренде походу. Три стороны.
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Мохнатый55
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Какие 20 голов? 3 гола в первой половине сезона (1 гол в АПЛ).
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ɔculpa
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Ответ NIRVANA
В какой реальности вы живете?
В той, где идиоты вроде тебя не всё подряд воспринимают всерьёз.
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NIRVANA
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Ответ ɔculpa
Эвра, конечно, говорит красиво, но в глубине души и он прекрасно понимает, что в нынешний "МЮ" Игорь Портнягин не пойдёт.
В какой реальности вы живете?
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TopNotch
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Ответ Михаил Сафонов
Таких, увы, почти нет. Чистый 11 номер вымер в футболе.
Мб 9-й, а не 11-й?
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sbvinn
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Ответ Михаил Сафонов
Таких, увы, почти нет. Чистый 11 номер вымер в футболе.
11 номер - это кто? Точнее - где?
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Пошлю любого, кто против футбола!
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Ответ А.Э.РАСИМ
Эвра надо бы в чувство придти. Он слепой? Все будет хорошо, Эвра. Смотри Эвра. Ювентус 8 побед подряд. МЮ 8 побед в 9 матчах. Без Роналду лучше, Эвра.
Он не только слепой), где 20 голов, а где Рональду🤦
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Perfetto
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Ответ А.Э.РАСИМ
Эвра надо бы в чувство придти. Он слепой? Все будет хорошо, Эвра. Смотри Эвра. Ювентус 8 побед подряд. МЮ 8 побед в 9 матчах. Без Роналду лучше, Эвра.
приЙти правильно
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#nikon
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Нужен энергичный и скромный забивака.
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Lev Kondratchik
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Скажите это сити, который даже без Холланда забивал по сто голов за сезон. Что уж там, в последнем сезоне без Роналду(20/21) МЮ забил больше, чем с ним(21/22)
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Dmitry Shaolin
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ЗАчем спрашивается выживали...
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Тотто
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Нам? Эвра без вазелина лезет в МЮ. Защищать лгбт у него получается ярче
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Alexey Hohlov
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Он наверное хотел сказать не двадцать, а два гола Роналду, но даже так ошибка. Ведь португалец смог выдавить из себя только один, так что потеря невелика
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Злобный Конь
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Абубакар-Дзюба, эта парочка разорвёт любую оборону соперника.
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Ksandvankneshas
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Заменить нынешнего Роналду даже Кокорин сможет.
А так да, смысла в аренде Феликса за 15 лям нету никакого, чисто бабло слить.
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ɔculpa
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Эвра, конечно, говорит красиво, но в глубине души и он прекрасно понимает, что в нынешний "МЮ" Игорь Портнягин не пойдёт.
0
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Флоренти́но Пéрес
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Гениальная логика.

20/21 - 2 место 73 гола (без 20 голов Роналду)
21/22 - 6 место 57 голов (с легендарными 20 голами Роналду)

Кого там и что гений Эвра пытается заменить.

В начале сезона "нильзя сожать Раналду на лафку некаму сабивать!!!!"

В реальности у МЮ 9 голов в последних четырёх матчах АПЛ.
+19
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Azamat Taalaibekuluu
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Ответ А.Э.РАСИМ
Эвра надо бы в чувство придти. Он слепой? Все будет хорошо, Эвра. Смотри Эвра. Ювентус 8 побед подряд. МЮ 8 побед в 9 матчах. Без Роналду лучше, Эвра.
Юве играет в Ле лол
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Lavinka
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Ответ tackle by Moore
А Вегхорста хочешь?
Не самый плохой вариант .
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