Эвра не хочет, чтобы «МЮ» подписывал Феликса: «Нам нужно заменить 20 голов Роналду. Нужен убийца, тот, кто живет ради голов»
Патрис Эвра считает, что «Манчестер Юнайтед» не стоит подписывать Жоау Феликса.
Сообщалось, что английский клуб хочет арендовать полузащитника «Атлетико».
«Я люблю Жоау Феликса, и мне понравилось, какой великолепный чемпионат мира он провел. Я очень удивлен, что с Диего Симеоне в «Атлетико» ничего не получилось, но он фантастический игрок.
Если он действительно переедет в Великобританию, ему понравится играть в любой команде Премьер-лиги. Я не хочу говорить о нем как о трансферной цели для «Манчестер Юнайтед», потому что всякий раз, когда мы говорим о целях «Юнайтед», они никогда их не подписывают.
Он отличный игрок, и если он не будет счастлив в «Атлетико», Премьер-лига примет его с распростертыми объятиями.
Нам нужно заменить 20 голов Криштиану Роналду, поэтому логично, что нам нужен другой нападающий. Мы можем сыграть с Марсьялем, Гарначо или Рэшфордом в ссотаве, но нам нужен убийца, тот, кто живет ради голов.
Меня не волнует, хорошо ли они играют, я просто хочу, чтобы они забивали голы. Вот почему я не думаю, что Жоау Феликс сейчас подходит для «Юнайтед».
Я не хочу, чтобы «Юнайтед» играл красиво. С такими игроками, как Феликс, люди будут говорить, как красиво мы играем, но меня это не волнует.
Я хочу, чтобы мы играли уродливо, и чтобы у нас был такой игрок, как Филиппо Индзаги, и чтобы люди говорили: «Кто это, черт возьми, такой, он даже мяч вести не умеет», но чтобы при этом в конце сезона он забивал более 20 голов. Где мы найдем такого нападающего? Вот в чем вопрос.
Не надо приводить игрока только для того, чтобы порадовать болельщиков или по коммерческим соображениям. Прямо сейчас им нужно пригласить кого-то, кто придет только для того, чтобы забивать голы», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Но там сложные переговоры по аренде походу. Три стороны.
А так да, смысла в аренде Феликса за 15 лям нету никакого, чисто бабло слить.
20/21 - 2 место 73 гола (без 20 голов Роналду)
21/22 - 6 место 57 голов (с легендарными 20 голами Роналду)
Кого там и что гений Эвра пытается заменить.
В начале сезона "нильзя сожать Раналду на лафку некаму сабивать!!!!"
В реальности у МЮ 9 голов в последних четырёх матчах АПЛ.