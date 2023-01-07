Эвра не хочет, чтобы «МЮ» подписывал Феликса: «Нам нужно заменить 20 голов Роналду. Нужен убийца, тот, кто живет ради голов»

считает, что «Манчестер Юнайтед» не стоит подписывать Жоау Феликса.

Сообщалось, что английский клуб хочет арендовать полузащитника « ».

«Я люблю , и мне понравилось, какой великолепный чемпионат мира он провел. Я очень удивлен, что с Диего Симеоне в «Атлетико» ничего не получилось, но он фантастический игрок.

Если он действительно переедет в Великобританию, ему понравится играть в любой команде Премьер-лиги. Я не хочу говорить о нем как о трансферной цели для «Манчестер Юнайтед», потому что всякий раз, когда мы говорим о целях «Юнайтед», они никогда их не подписывают.

Он отличный игрок, и если он не будет счастлив в «Атлетико», Премьер-лига примет его с распростертыми объятиями.

Нам нужно заменить 20 голов , поэтому логично, что нам нужен другой нападающий. Мы можем сыграть с Марсьялем, Гарначо или Рэшфордом в ссотаве, но нам нужен убийца, тот, кто живет ради голов.

Меня не волнует, хорошо ли они играют, я просто хочу, чтобы они забивали голы. Вот почему я не думаю, что Жоау Феликс сейчас подходит для «Юнайтед».

Я не хочу, чтобы «Юнайтед» играл красиво. С такими игроками, как Феликс, люди будут говорить, как красиво мы играем, но меня это не волнует.

Я хочу, чтобы мы играли уродливо, и чтобы у нас был такой игрок, как Филиппо Индзаги, и чтобы люди говорили: «Кто это, черт возьми, такой, он даже мяч вести не умеет», но чтобы при этом в конце сезона он забивал более 20 голов. Где мы найдем такого нападающего? Вот в чем вопрос.

Не надо приводить игрока только для того, чтобы порадовать болельщиков или по коммерческим соображениям. Прямо сейчас им нужно пригласить кого-то, кто придет только для того, чтобы забивать голы», – сказал бывший защитник « ».