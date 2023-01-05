Саа о работе тен Хага в «МЮ»: «Вижу только улучшения. Он изменил жизнь Рэшфорда, и даже Марсьяль сейчас улыбается. Эрик хорошо справился с ситуацией с Роналду»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Луи Саа премьер-лига Англия Харри Магуайр Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Луи Саа оценил работу Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед». 

– Каково ваше мнение об Эрике тен Хаге и его старте в «Юнайтед» по прошествии половины сезона?

– Я вижу только улучшения. Он сразу же определил слабые места, которые были у клуба, будь то инфраструктура, структура клуба, игроки – он сделал это. Он попал в точку.

Очевидно, что не существует общей формулы для работы с каждым игроком, и ситуация с Криштиану Роналду была сложной, но он хорошо с ней справился. Он находился под давлением, потому что в «Юнайтед» нужны результаты. Он должен был действовать быстро, иначе после четырех или пяти неудачных игр могли сказать, что его назначение было плохим решением.

Он был сильным, у него была вера и уверенность в своих решениях. К середине первого года он произвел на меня большое впечатление. Он изменил жизнь Маркуса Рэшфорда, и даже Антони Марсьяль сейчас улыбается и играет лучше.

У Магуайра все еще есть надежда, и он [тен Хаг] действительно хорошо справился с этой ситуацией. Похоже, сейчас нет ни одного недовольного игрока, и они усердно работают и добиваются результатов, которых заслуживают, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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10 комментариев

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Mega• Battman
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Да было красиво, под дудку руководство слить Легенду. Спасибо что так красиво попрощались с ним.
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oborit
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Одобряю оценку , ЭТХ всем игрокам показал кто в доме хозяин , он выстраивает свою схему и в ней нет неприкасаемых . Про Рона пора забыть . Доверяю Эрику, желаю ему мудрости , успехов и трофеев в МЮ.
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Kiryl Olshewski
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Марсьяля забивать надо научить, улыбки потом)
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Sevuska
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Вспоминая Сульшера , у него тоже были такие моменты , но в итоге МЮ нужны победы как пр Ферги , и тогда посмотрим .
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onsigne
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"даже Марсьяль сейчас улыбается" - высшая похвала из возможных
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GuruFutbola
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Выгнал кринжа, получил респект от футбольного мира
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Donald J. Trump
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Ответ Mark Safaniev
Тен хаг : Спели фрукт 😏 Роналдо : Гнилой фрукт 😟
Я бы назвал Роналду дырявыми кабачком.
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Mark Safaniev
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Тен хаг : Спели фрукт 😏

Роналдо : Гнилой фрукт 😟
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Этот Райола хочет денег
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Когда грамотный тренер полностью контролирует ситуацию в команде, это рано или поздно даст положительный результат
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Donald J. Trump
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Тен Хааг действительно классно разобрался в ситуации с Кринжем: просто выгнал это полено на ### из команды.
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