Саа о работе тен Хага в «МЮ»: «Вижу только улучшения. Он изменил жизнь Рэшфорда, и даже Марсьяль сейчас улыбается. Эрик хорошо справился с ситуацией с Роналду»

Луи Саа оценил работу Эрика тен во главе «Манчестер Юнайтед».

– Каково ваше мнение об Эрике тен Хаге и его старте в «Юнайтед» по прошествии половины сезона?

– Я вижу только улучшения. Он сразу же определил слабые места, которые были у клуба, будь то инфраструктура, структура клуба, игроки – он сделал это. Он попал в точку.

Очевидно, что не существует общей формулы для работы с каждым игроком, и ситуация с была сложной, но он хорошо с ней справился. Он находился под давлением, потому что в «Юнайтед» нужны результаты. Он должен был действовать быстро, иначе после четырех или пяти неудачных игр могли сказать, что его назначение было плохим решением.

Он был сильным, у него была вера и уверенность в своих решениях. К середине первого года он произвел на меня большое впечатление. Он изменил жизнь , и даже сейчас улыбается и играет лучше.

У Магуайра все еще есть надежда, и он [тен Хаг] действительно хорошо справился с этой ситуацией. Похоже, сейчас нет ни одного недовольного игрока, и они усердно работают и добиваются результатов, которых заслуживают, – сказал бывший игрок « ».