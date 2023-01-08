Камоцци о Тавареше: «Не считаю, что он лучше Хлусевича. Максимовичу предпочел бы Глебова»

Франко Камоцци высказался о возможном переходе в «Спартак» Томаша Тавареша.

– Абаскаль попросил руководство «Спартака» купить защитника Тавареша. Как вы оцениваете этого игрока?

– У меня много сомнений на его счет – и физического, и тактического плана. Думаю, у очень светлое будущее. Не считаю, что Тавареш будет лучше Даниила.

– Агент Фернандо заявил, что полузащитник хотел бы вернуться в «Спартак». С другой стороны, красно-белые ведут переговоры по .

– Фернандо близок к завершению карьеры. Я не думаю, что он в состоянии помочь команде. Максимович мог бы стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочел на этой позиции российского игрока, такого как [хавбек « »] , – сказал бывший советник экс-президента « » Леонида Федуна.