Камоцци о Тавареше: «Не считаю, что он лучше Хлусевича. Максимовичу предпочел бы Глебова»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Неманя Максимович Данил Глебов Даниил Хлусевич Томаш Тавареш Франко Камоцци Футбол

Франко Камоцци высказался о возможном переходе в «Спартак» Томаша Тавареша.

– Абаскаль попросил руководство «Спартака» купить защитника Тавареша. Как вы оцениваете этого игрока?

– У меня много сомнений на его счет – и физического, и тактического плана. Думаю, у Хлусевича очень светлое будущее. Не считаю, что Тавареш будет лучше Даниила.

– Агент Фернандо заявил, что полузащитник хотел бы вернуться в «Спартак». С другой стороны, красно-белые ведут переговоры по Максимовичу.

– Фернандо близок к завершению карьеры. Я не думаю, что он в состоянии помочь команде. Максимович мог бы стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочел на этой позиции российского игрока, такого как [хавбек «Ростова»] Глебов, – сказал бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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3 комментария

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Артём Дзюба
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Бывший советник экс-президента.
Даже не галантерейщик
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Johnny Mnemonik
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А "Гвардьоле" богаж Аленичева)
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Хлусевич наверняка при подписании португальца продолжит играть, а вот такие игроки как Рассказов и Классен уедут...по Глебову согласен, достаточно сильно играет и точно нам бы не помешал!
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