Камоцци о Тавареше: «Не считаю, что он лучше Хлусевича. Максимовичу предпочел бы Глебова»
Франко Камоцци высказался о возможном переходе в «Спартак» Томаша Тавареша.
– Абаскаль попросил руководство «Спартака» купить защитника Тавареша. Как вы оцениваете этого игрока?
– У меня много сомнений на его счет – и физического, и тактического плана. Думаю, у Хлусевича очень светлое будущее. Не считаю, что Тавареш будет лучше Даниила.
– Агент Фернандо заявил, что полузащитник хотел бы вернуться в «Спартак». С другой стороны, красно-белые ведут переговоры по Максимовичу.
– Фернандо близок к завершению карьеры. Я не думаю, что он в состоянии помочь команде. Максимович мог бы стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочел на этой позиции российского игрока, такого как [хавбек «Ростова»] Глебов, – сказал бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
Даже не галантерейщик