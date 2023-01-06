«Хетафе» просит у «Спартака» 5,5 млн евро за Максимовича

Теги Спартак премьер-лига Россия Хетафе Ла Лига Сборная Сербии по футболу возможные трансферы Неманя Максимович деньги Футбол

Стало известно, сколько «Хетафе» просит у «Спартака» за Неманю Максимовича.

По данным Metaratings.ru, в московский клуб 27-летний полузащитник сборной Сербии может перейти за 5,5 млн евро.

Однако сам «Спартак» пока не готов тратить такую сумму за футболиста.

Ранее сообщалось, что Максимовича готов перейти в «Спартак», а москвичи будут платить ему 1,5 млн евро в год, если трансфер состоится.

В этом сезоне Неманя провел 12 матчей в Ла Лиге. На ЧМ-2022 он провел 3 игры. Его подробная статистика – здесь.

Неманя Максимович может перейти в «Спартак»: серб выиграл молодежный ЧМ, феерил с «Астаной» в группе ЛЧ, последние пять лет провел в Ла Лиге

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16 комментариев

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Ислам Есдаулет
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Ответ Александр Никитин
а какие деньги? после инфляции это уже небольшие деньги. Сейчас кто-то приличный стоит 20 минимум. За ниже уже как повезет
Да даже в рпл я уверен что найдутся игроки его уровня за меньшие деньги
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Keep-calm-and-valera
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Ответ vasia za spartak
Хорошее вложение . Ели и брать иностранцев, то Сербы и Русские "братья на век". Этот хотя-бы не свалит .
А почему точно не свалят? Сербские игроки теперь не хотят показывать себя в ведущих турнирах ЛЧ/ЛЕ и играть в западно-европейских лигах?
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Александр Никитин
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Ответ Ислам Есдаулет
Много за него,особо ничем не выделялся за всю свою карьеру.Обычный разрушитель без скорости,паса и удара.Не думаю что у Спартака все настолько плохо что им нужен такой игрок да ещё и за такие деньги.(не особо слежу за рпл)
а какие деньги? после инфляции это уже небольшие деньги. Сейчас кто-то приличный стоит 20 минимум. За ниже уже как повезет
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Кирилл Голивец
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Ответ vasia za spartak
Хорошее вложение . Ели и брать иностранцев, то Сербы и Русские "братья на век". Этот хотя-бы не свалит .
Только это игрок слабее условного Глебова. С ним Спартак забудет о чемпионстве еще на 11 лет.
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Артур Межаков
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Хватит и трёх, дальше перебор..
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Ислам Есдаулет
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Много за него,особо ничем не выделялся за всю свою карьеру.Обычный разрушитель без скорости,паса и удара.Не думаю что у Спартака все настолько плохо что им нужен такой игрок да ещё и за такие деньги.(не особо слежу за рпл)
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ТрактоПоктер
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НеМАНЮ МАНСИмовича
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Artem Andreevich
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У Фернадо пол года осталось, везите его домой ... Дешевле и намного качественее. Максимович не пас отдать, не ударить. Чистит пусть моложежь. А нам нормальный хав нужен. Тут скорость не нужна, принял и отдал. В этом он мастер... Кто не согласен, чихните себе в опу.....
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vasia za spartak
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Хорошее вложение . Ели и брать иностранцев, то Сербы и Русские "братья на век". Этот хотя-бы не свалит .
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Андрей Михаляк
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Ответ Kadiy
А зачем? Зачем покупать иностранцев сейчас?
Он серб
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Slavanya
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Если там за Милика дают 7+2 а за Мудрика 70-100 то справедливый диапазон стоимости Максимовича 500 тыс - 90 млн €
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Lionel Andres Messi 10
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Знаешь ли ты, вдоль ночных дорогович
Шла босиком не жалея ногович.
Сердце его теперь в твоих рукахович, -
Не потеряй его и не сломайович.
+5
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Ильдар Фарукшин
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Берём 😊
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Игорь Новиков
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Ответ Kadiy
А зачем? Зачем покупать иностранцев сейчас?
Сербы же братушки, а не иностранцы.
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MagicWithoutBorders
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чего-то дорого за него
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Kadiy
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А зачем? Зачем покупать иностранцев сейчас?
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