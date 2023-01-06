«Хетафе» просит у «Спартака» 5,5 млн евро за Максимовича

Стало известно, сколько « » просит у «Спартака» за Неманю Максимовича.

По данным Metaratings.ru, в московский клуб 27-летний полузащитник сборной Сербии может перейти за 5,5 млн евро.

Однако сам «Спартак» пока не готов тратить такую сумму за футболиста.

Ранее сообщалось, что Максимовича готов перейти в «Спартак», а москвичи будут платить ему 1,5 млн евро в год, если трансфер состоится.

В этом сезоне Неманя провел 12 матчей в Ла Лиге. На ЧМ-2022 он провел 3 игры. Его подробная статистика – здесь.

Неманя Максимович может перейти в «Спартак»: серб выиграл молодежный ЧМ, феерил с «Астаной» в группе ЛЧ, последние пять лет провел в Ла Лиге