Пиняев – лучший молодой игрок РПЛ в 2022 году. Тюкавин – 2-й, Литвинов – 3-й
Сергей Пиняев признан лучшим молодым игроком Мир РПЛ в 2022 году.
Полузащитник «Крыльев Советов» получил приз «Первая пятерка», который вручается Детской футбольной лигой (ДФЛ).
18-летний игрок набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место по итогам голосования занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов). Третий – полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла). На четвертой строчке расположился хавбек «Крыльев Советов» Александр Коваленко (129 баллов). Замкнул пятерку защитник «Ростова» Александр Сильянов (124 балла).
Также на премию были номинированы: Сергей Волков, Никита Кривцов, Ираклий Манелов (все – «Краснодар»), Даниил Денисов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Артем Карпукас, Даниил Худяков (оба – «Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Кутицкий («Динамо»), Виктор Мелехин, Кирилл Щетинин (оба – «Ростов»).
В женской Суперлиге обладательницей премии «Первая пятерка» стала полузащитница ЦСКА Татьяна Петрова.
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