Пиняев, Хлусевич, Тюкавин и Худяков – среди претендентов на премию «Первая пятерка»
Детская футбольная лига (ДФЛ) назвала претендентов на премию «Первая пятерка».
Претенденты ежегодно отбираются по следующим критериям: российское гражданство, возраст футболиста (не старше 21 года), количество сыгранных за команду матчей (не менее трети) и количество времени, проведенного на поле.
В список номинантов попали: Сергей Волков, Никита Кривцов, Ираклий Манелов (все – «Краснодар»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все – «Спартак»), Артем Карпукас, Даниил Худяков (оба – «Локомотив»), Александр Коваленко, Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Кутицкий, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»).
В голосовании примут участие руководители и тренеры клубов Мир РПЛ, тренеры национальной, молодежной, юношеских сборных России, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты.
В прошлом году награда досталась полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
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