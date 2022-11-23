Пиняев, Хлусевич, Тюкавин и Худяков – среди претендентов на премию «Первая пятерка»

Детская футбольная лига (ДФЛ) назвала претендентов на премию «Первая пятерка».

Претенденты ежегодно отбираются по следующим критериям: российское гражданство, возраст футболиста (не старше 21 года), количество сыгранных за команду матчей (не менее трети) и количество времени, проведенного на поле.

В список номинантов попали: Сергей Волков, , Ираклий Манелов (все – ), , , (все – ), Артем Карпукас, (оба – ), Александр Коваленко, ( ), Кирилл Кравцов ( ), Александр Кутицкий, (оба – «Динамо»), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин (все – ).

В голосовании примут участие руководители и тренеры клубов Мир РПЛ, тренеры национальной, молодежной, юношеских сборных России, представители , , ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты.

В прошлом году награда досталась полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.