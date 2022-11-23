Пиняев, Хлусевич, Тюкавин и Худяков – среди претендентов на премию «Первая пятерка»

Теги Спартак Локомотив Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу рейтинги РФС Динамо Москва ДФЛ Краснодар Даниил Хлусевич Сочи Кирилл Щетинин Александр Сильянов Сергей Пиняев Сергей Волков 2002 Кирилл Кравцов Руслан Литвинов Даниил Денисов Арсен Захарян Константин Тюкавин Александр Кутицкий Даниил Худяков Никита Кривцов Ираклий Манелов Виктор Мелехин Александр Коваленко Артем Карпукас Футбол

Детская футбольная лига (ДФЛ) назвала претендентов на премию «Первая пятерка».

Претенденты ежегодно отбираются по следующим критериям: российское гражданство, возраст футболиста (не старше 21 года), количество сыгранных за команду матчей (не менее трети) и количество времени, проведенного на поле.

В список номинантов попали: Сергей Волков, Никита Кривцов, Ираклий Манелов (все – «Краснодар»), Даниил ДенисовРуслан ЛитвиновДаниил Хлусевич (все – «Спартак»), Артем Карпукас, Даниил Худяков (оба – «Локомотив»), Александр Коваленко, Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Кутицкий, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»).

В голосовании примут участие руководители и тренеры клубов Мир РПЛ, тренеры национальной, молодежной, юношеских сборных России, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты.

В прошлом году награда досталась полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные