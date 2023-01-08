«Что за ##### происходит?» Райан Рейнольдс о победе принадлежащего ему «Рексхэма» из 5-й лиги в Кубке над «Ковентри» из Чемпионшипа

« » из 5-го дивизиона Англии вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

На стадии 1/32 финала «красные драконы» одержали выездную победу над « » из Чемпионшипа (4:3).

После гола нападающего Эллиота Ли, сделавшего счет 2:0 в пользу «Рексхэма» на 18-й минуте, актер Райан Рейнольдс выложил в сторис инстаграма фото табло на стадионе и написал: «Что за ##### происходит?»

Рейнольдс является совладельцем «Рексхэма». В 2021 году он вместе с актером Робом Макэлхенни купили валлийский клуб.