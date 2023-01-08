«Что за ##### происходит?» Райан Рейнольдс о победе принадлежащего ему «Рексхэма» из 5-й лиги в Кубке над «Ковентри» из Чемпионшипа

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Рексхэм Д5 Англия брань Райан Рейнольдс контент Футбол

«Рексхэм» из 5-го дивизиона Англии вышел в 1/16 финала Кубка Англии. 

На стадии 1/32 финала «красные драконы» одержали выездную победу над «Ковентри» из Чемпионшипа (4:3). 

После гола нападающего Эллиота Ли, сделавшего счет 2:0 в пользу «Рексхэма» на 18-й минуте, актер Райан Рейнольдс выложил в сторис инстаграма фото табло на стадионе и написал: «Что за ##### происходит?»

Рейнольдс является совладельцем «Рексхэма». В 2021 году он вместе с актером Робом Макэлхенни купили валлийский клуб.

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22 комментария

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Каталонская Шапка
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Ответ Under
Не в The Times, а в Комсомолке. И для этого надо, чтобы Динамо Брянск купил Пореченков.
Только не это =(
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Богдан Агафонов
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Кто такой Райан Рейнольдс?
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mitos
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Кто то ставит против своего клуба )
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кuraakula belov
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Ответ Under
Практика показывает, что обычно те, кто вверху своих лиг, лучше в кубке играют. Потому что те, кто стоит навылет, как раз прикладывают все усилия, чтобы не вылететь.
Они 14е, но в этом году очень плотно всё в шипе. Осталось 20 матчей, а им 4 очка до плей-офф и 9 до вылета, так что всякое возможно)
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Нейтральный критик
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"Как создать новость из инстаграмной фотки и строчки текста, том III".
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Alex Legend
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Ответ кuraakula belov
Происходит обычный движ в Кубке Англии. Ковентри тешит себя надеждой побороться за топ 6 Чемпионшипа, у них двух составов нет, им бессмысленная борьба за кубок сдалась меньше чем ребятам из апл и конференции
Обычно кубок сливают те кому за выживание бороться. Исключение - Уиган в 2013-м.
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sp.msk.86
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Ответ micka
Рексхэм - так могла зваться овчарка Бекхэма
Гениально)
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zip13
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у них титульный спонсор Тик ток, меня это больше удивляет
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Under
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Ответ кuraakula belov
Происходит обычный движ в Кубке Англии. Ковентри тешит себя надеждой побороться за топ 6 Чемпионшипа, у них двух составов нет, им бессмысленная борьба за кубок сдалась меньше чем ребятам из апл и конференции
Практика показывает, что обычно те, кто вверху своих лиг, лучше в кубке играют.
Потому что те, кто стоит навылет, как раз прикладывают все усилия, чтобы не вылететь.
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Under
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Ответ Кирилл Голивец
Зачем этот клуб форсят? Уже не одну сеть видел, где про него пишут аномально его успехам. Это выглядит примерно как если бы про брянское Динамо писали в The Times.
Не в The Times, а в Комсомолке.
И для этого надо, чтобы Динамо Брянск купил Пореченков.
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Erge14
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Ответ Тигран Мец
Интересный матч был,Рэксхем вел 4:1,но пропустил 2 мяча
Сколько было ####### зрителей?
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Aleksey Yashin
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#### знает что творится!

Ой-ё, Шире вселенной счастье моё!

Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё!
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кuraakula belov
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Происходит обычный движ в Кубке Англии. Ковентри тешит себя надеждой побороться за топ 6 Чемпионшипа, у них двух составов нет, им бессмысленная борьба за кубок сдалась меньше чем ребятам из апл и конференции
+7
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onsigne
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Ответ Кирилл Голивец
Зачем этот клуб форсят? Уже не одну сеть видел, где про него пишут аномально его успехам. Это выглядит примерно как если бы про брянское Динамо писали в The Times.
из-за сериала welcome to wrexham
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Кирилл Голивец
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Зачем этот клуб форсят? Уже не одну сеть видел, где про него пишут аномально его успехам. Это выглядит примерно как если бы про брянское Динамо писали в The Times.
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micka
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Рексхэм - так могла зваться овчарка Бекхэма
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JuVero
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Ответ Streetbor
каким образом Рейнольдса занесло купить Рексем 🤷‍♂️
в мультивселенной все возможно
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Streetbor
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каким образом Рейнольдса занесло купить Рексем 🤷‍♂️
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Velirpa
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Дэдпул негодуэ.
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Пушка_Кутепова
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Магия
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Тигран Мец
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Интересный матч был,Рэксхем вел 4:1,но пропустил 2 мяча
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Вечно Молодой
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Я не знаю
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