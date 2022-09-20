Кубковые турниры в Англии могут реформировать с 2024 года. В Кубке Англии могут отказаться от переигровок, а в Кубке лиги не будет участников еврокубков

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Кубок Англии и Кубок английской лиги могут реформировать.

По данным The Times, вопрос о реформах кубковых турниров в Англии будет обсуждаться завтра на собрании клубов АПЛ. Внесение изменений в систему розыгрыша Кубка Англии и Кубка лиги является частью плана под названием New Deal for Football («Новый курс для футбола»).

Изменить календарь турниров в Англии хотят для увеличения прибыли, а также для реформы системы парашютных выплат клубам Премьер-лиги.

С 2024 года предлагается отказаться от переигровок в третьем и четвертом раундах Кубка Англии, сообщает The Times, ссылаясь на источники, знакомые с планом. Однако еще нужно получить согласие Футбольной ассоциации Англии на проведение таких изменений. Кроме того, клубы, представленные в еврокубках, либо не будут участвовать в Кубке лиги, либо будут выставлять на него молодежные команды.

Премьер-лига хочет разгрузить календарь. Отмечается, что клубы АПЛ не будут настаивать на отказе от Кубка лиги и на проведении всех матчей Кубка Англии посреди недели.

Клубы низших дивизионов позитивно отнесутся к возможным реформам Кубка Англии и Кубка лиги. Источники сообщают, что клубы низших дивизионов будут рады отказу от переигровок, так как в серии пенальти шансов на победу у них будет больше.

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