Из-за электроэнергетического кризиса матчи в Кубке Англии и низших лигах могут перенести на дневное время

Время начала некоторых матчей в Англии могут изменить из-за роста цен на электроэнергию.

Как пишет The Independent, матчи низших английских дивизионов и Кубка Англии могут начать проводить днем из-за повышения цен на электроэнергию.

63% от 40 опрошенных организацией Fair Game клубов, в число которых вошли 12 команд из Английской футбольной лиги (EFL), заявили, что готовы рассмотреть перенос матчей на дневное время с целью сокращения счетов за электроэнергию.

Правительство Великобритании поддержит предпринимателей, которым рост цен на электроэнергию принесет ущерб, но пока неизвестно, будут ли меры поддержки распространяться на футбольные клубы.

38% опрошенных клубов из-за кризиса готовы снизить зарплаты персоналу.

Клубы оценили уровень обеспокоенности из-за электроэнергетического кризиса на 7-8 из 10.