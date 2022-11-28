«Сити» сыграет с «Челси» в 3-м раунде Кубка Англии, «МЮ» – с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Вулвс»
«Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в третьем раунде Кубка Англии.
По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:
«Престон» – «Хаддерсфилд»
«Мидлсбро» – «Брайтон»
«Честерфилд» – «Вест Бромвич»
«Манчестер Сити» – «Челси»
«Чарльтон» / «Стокпорт» – «Уолсолл»
«Борэм Вуд» – «Аккрингтон Стэнли»
«Тоттенхэм» – «Портсмут»
«Дерби Каунти» – «Барнсли»
«Кардифф Сити» – «Лидс»
«Брентфорд» – «Вест Хэм»
«Борнмут» – «Бернли»
«Ковентри» – «Рексхэм»
«Норвич Сити» – «Блэкберн»
«Астон Вилла» – «Стивенейдж»
«Лутон» – «Уиган»
«Оксфорд Юнайтед» – «Арсенал»
«Флитвуд Таун» – «Куинз Парк Рейнджерс»
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»
«Гримсби Таун» – «Бертон»
«Блэкпул» – «Ноттингем Форест»
«Дагенхэм» / «Джиллингем» – «Лестер»
«Форест Грин» – «Бирмингем»
«Бристоль Сити» – «Суонси»
«Хартлпул» – «Сток Сити»
«Халл» – «Фулхэм»
«Кристал Пэлас» – «Саутгемптон»
«Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед»
«Шрусбери» – «Сандерленд»
«Шеффилд Уэнсдей» – «Ньюкасл»
«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»
«Рединг» – «Уотфорд»
«Ипсвич» – «Ротерхэм»
Матчи пройдут 6-9 января 2023 года.
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