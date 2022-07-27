Роналду наблюдал за матчем с «Рексхэмом» на базе «МЮ». Неясно, сыграет ли он с «Атлетико» и «Райо»

Нападающий Криштиану Роналду посетил товарищеский матч .

Как информирует Manchester Evening News, португалец со стороны наблюдал за тем, как его одноклубники громят (4:1) на базе «МЮ».

37-летний игрок пропускает подготовку «Юнайтед» к новому сезону и не принял участия ни в одной товарищеской игре. Пока неясно, собирается ли он выступить в матчах с «Атлетико» и , назначенных на 30-31 июля.

Ранее сообщалось, что Роналду сомневается в конкурентоспособности «Манчестер Юнайтед» и потому готов сменить команду.

Роналду вернулся в Манчестер – но все еще ничего не решил. «Бавария» и «Атлетико», кажется, отпадают