Директор «Шахтера» Срна летит в Лондон для переговоров с «Челси» по Мудрику. «Арсенал» остается приоритетом для игрока (Фабрицио Романо)
Дарио Срна прилетит в Лондон для переговоров с «Челси» о трансфере Михаила Мудрика.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, спортивный директор «Шахтера» будет присутствовать на стадионе «Стэмфорд Бридж» во время матча 19-го тура АПЛ «Челси» – «Манчестер Сити», который состоится 5 января. Ожидается, что клубы обсудят трансфер Мудрика.
«Арсенал» также продолжает переговоры с «Шахтером». Отмечается, что «канониры» являются приоритетным вариантом для самого Мудрика.
В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.
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Он посетит матч, а не офис Боули. По сути он летит в Лондон. Остальное, в частности информация о посещении СБ, выложена Романо скорее для того чтоб надавить на Арсенал, который, напомню, тоже в Лондоне. Всё просто ведь.
Летишь в Лондон, кидаешь маяк Романо, что будешь на игре(иначе как он узнал то вообще?), тот публикует, Арсенал думает. Матч завтра, значит, у них сутки. Надо перехватить. Он в Лондоне, это просто, ловят, делают предложение, сделка заключена, Срна смотрит матч, валит обратно, Романо пишет Here we go!, а в Челси и не знали кто там приезжал вообще)
Челси сейчас может заинтересовать разве что более высокой з/п, но это то же самое что например условный Ньюкасл(кстати они как команда уже выглядят сильнее)
Донецк уже на ниском старте.
А так конечно смешно, один дед себе что-то придумал, а население росси, все это хавает
Был вчера на Эмиратах на Арсенал - Ньюкасл. Среди фанов, там только и разговоров про Мудрика, все его ждут, говорят о нем с огнем в глазах.Мудрик, Феликс, Феликс Мудрик - одни разговоры были на каждом углу
Особенно после вчерашней провальной игры Мартинелли, который в очередной показал что не может играть совсем, когда ему не дают пространства.
Там народ настроен на большие чашки, и этому в принципе есть подоплека. Но лавки нет