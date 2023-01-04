Директор «Шахтера» Срна летит в Лондон для переговоров с «Челси» по Мудрику. «Арсенал» остается приоритетом для игрока (Фабрицио Романо)

Дарио Срна прилетит в Лондон для переговоров с «Челси» о трансфере .

По данным инсайдера Фабрицио Романо, спортивный директор «Шахтера» будет присутствовать на стадионе «Стэмфорд Бридж» во время матча 19-го тура « » – «Манчестер Сити», который состоится 5 января. Ожидается, что клубы обсудят трансфер Мудрика.

«Арсенал» также продолжает переговоры с « ». Отмечается, что «канониры» являются приоритетным вариантом для самого Мудрика.

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?