Директор «Шахтера» Срна летит в Лондон для переговоров с «Челси» по Мудрику. «Арсенал» остается приоритетом для игрока (Фабрицио Романо)

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Фабрицио Романо Футбол

Дарио Срна прилетит в Лондон для переговоров с «Челси» о трансфере Михаила Мудрика.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, спортивный директор «Шахтера» будет присутствовать на стадионе «Стэмфорд Бридж» во время матча 19-го тура АПЛ «Челси» – «Манчестер Сити», который состоится 5 января. Ожидается, что клубы обсудят трансфер Мудрика.

«Арсенал» также продолжает переговоры с «Шахтером». Отмечается, что «канониры» являются приоритетным вариантом для самого Мудрика.

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены? 

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GoonerLt
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
непонимаю, дураки там в Челси? игрок яснее некуда дает понять, что хочет только в Арсенал, а те влезают со своими предложениями. и чего они хотят этим добиться? что бы он еще подорожал Арсеналу либо вообще никуда не перешел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eden Hazard
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Мудрик сам хочет перейти в Арсенал, но видимо руководству Шахтёра плевать на желание игрока, у Челси есть Боэли которому можно толкнуть игрока за те деньги, которые не готов платить Арсенал.
То, что Срна собирается посмотреть матч Челси - Сити,вообще ничего не значит. Много кто захочет вживую увидеть, находясь в Лондоне.
Он посетит матч, а не офис Боули. По сути он летит в Лондон. Остальное, в частности информация о посещении СБ, выложена Романо скорее для того чтоб надавить на Арсенал, который, напомню, тоже в Лондоне. Всё просто ведь.
Летишь в Лондон, кидаешь маяк Романо, что будешь на игре(иначе как он узнал то вообще?), тот публикует, Арсенал думает. Матч завтра, значит, у них сутки. Надо перехватить. Он в Лондоне, это просто, ловят, делают предложение, сделка заключена, Срна смотрит матч, валит обратно, Романо пишет Here we go!, а в Челси и не знали кто там приезжал вообще)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Смирнов Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Данил Кублицкий
Комментарий удален модератором
Ну это понятно, что вы кoнчeный, раз даже врачи вам об этом говорят. Но каковы прогнозы докторов? Есть шанс выздороветь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Мартынец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шахтер Донецк Россия.как долго мы этого ждали
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мудрику конечно же лучше переходить в Арсенал. Помимо того что в следующем сезоне клуб точно будет играть в ЛЧ (в отличии от Челси) так ещё конкуреция на его позиции чуть меньше(хотя тоже не слабая) да и команда играет в более интересный футбол.
Челси сейчас может заинтересовать разве что более высокой з/п, но это то же самое что например условный Ньюкасл(кстати они как команда уже выглядят сильнее)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только обязательно договоритесь. Не ломайте парню жизнь. Не стоит он 70 мультов. Дадут 50 и считай повезло.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Кублицкий
Ответ Смирнов Дмитрий
И что врачи говорят?
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Боэли брат Глейзеров. Не останавливайся, Тед Лассо, топи до конца))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уолтер Собчак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Данил Кублицкий
Шахтёр Донецк, то есть Российский клуб получается 🤭🤭🤭
Нехороший ты человек. Жаль, правила сайта не позволяют высказаться более жёстко.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alekapod15071 Hhh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Данил Кублицкий
Шахтёр Донецк, то есть Российский клуб получается 🤭🤭🤭
Херсону не понравилось быть в рф.
Донецк уже на ниском старте.
А так конечно смешно, один дед себе что-то придумал, а население росси, все это хавает
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Громов 22
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дарио и в карьеру игрока не брезговал грязными приемами
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фаны Арсенала линчуют Эду, если он просто не купит Мудрика. А если его перекупят Челси - то сложно представить, что они с ним сделают.
Был вчера на Эмиратах на Арсенал - Ньюкасл. Среди фанов, там только и разговоров про Мудрика, все его ждут, говорят о нем с огнем в глазах.Мудрик, Феликс, Феликс Мудрик - одни разговоры были на каждом углу
Особенно после вчерашней провальной игры Мартинелли, который в очередной показал что не может играть совсем, когда ему не дают пространства.
Там народ настроен на большие чашки, и этому в принципе есть подоплека. Но лавки нет
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Смирнов Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Данил Кублицкий
Шахтёр Донецк, то есть Российский клуб получается 🤭🤭🤭
И что врачи говорят?
+26
-8
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Похоже на прием, чтобы надавить на Арсенал
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Кублицкий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+7
-16
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zhashkovets
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Откровенно говоря, у Челси у него больше шансов играть в старте. Троицу Мартинелли - Эдегор - Сака он не разобьет, там Смит-Роу на лавку походу присел по ними надолго, который тоже мегаталант.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AstaAsta
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А Боэли наплевать на приоритеты игрока, никто не остановит его от покупки всего что движется на трансферном рынке))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэб Феттель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Мудрик сам хочет перейти в Арсенал, но видимо руководству Шахтёра плевать на желание игрока, у Челси есть Боэли которому можно толкнуть игрока за те деньги, которые не готов платить Арсенал.
Боэли реально какой-то придурок. Раскидывается деньгами направо-налево.
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мудрик сам хочет перейти в Арсенал, но видимо руководству Шахтёра плевать на желание игрока, у Челси есть Боэли которому можно толкнуть игрока за те деньги, которые не готов платить Арсенал.
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий