«Челси» готов дать 80 млн евро за Мудрика и платить ему 7,5 млн в год (Николо Скира)
«Челси» намерен обойти «Арсенал» в борьбе за Михаила Мудрика.
Ранее появилась информация, что «Арсенал» не хочет платить за Мудрика больше 70-75 млн евро.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «синие» готовы предложить «Шахтеру» 80 млн евро за трансфер 21-летнего вингера. Отмечается, что 3 месяца назад Мудрик согласовал условия личного контракта с «Арсеналом» до 2028 года. Зарплата Михаила составит 5,5 млн евро в год плюс бонусы.
«Челси» готов предложить Мудрику 7,5 млн евро в год, чтобы убедить игрока присоединиться к команде Грэма Поттера.
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что касается Арсенала, то их главное преимущество - они не играют в ЛЧ. посмотрим на них в следующем сезоне при более сложном календаре.
Мудрик 80......
Но будет ли плохой история с Челси? Ниразу ИМХО, ни для клуба, ни для игрока.
Челси, в отличии от Арсенала, может понапродавать Лофтус Чиков, Зиешев и Ко - и покрыть все затраты на этот трансфер с головой.
Арсеналу продавать некого вообще, там нужно чисто инвестировать
Так что пусть этот мудрик будет очередным гвоздем в крышку синебуса, осталось немного