«Челси» готов дать 80 млн евро за Мудрика и платить ему 7,5 млн в год (Николо Скира)

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Футбол

«Челси» намерен обойти «Арсенал» в борьбе за Михаила Мудрика.

Ранее появилась информация, что «Арсенал» не хочет платить за Мудрика больше 70-75 млн евро.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «синие» готовы предложить «Шахтеру» 80 млн евро за трансфер 21-летнего вингера. Отмечается, что 3 месяца назад Мудрик согласовал условия личного контракта с «Арсеналом» до 2028 года. Зарплата Михаила составит 5,5 млн евро в год плюс бонусы.

«Челси» готов предложить Мудрику 7,5 млн евро в год, чтобы убедить игрока присоединиться к команде Грэма Поттера.

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22 комментария

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Ramiz Tamazanov
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Ответ onsigne
Выглядит как вброс, чтобы побольше вытрясти с Арсенала. Очевидно же парень к канонирам хочет и переход в Челси будет крайне нелепым
Скира вбросами не занимается. Это надежный источник.
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Джейме Ланнистер
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Ответ *MVP*
Челси несколько лет назад закончил сезон на десятом, и что дальше? вернулись наверх, стали чемпионами в следующем же сезоне. потом ЛЧ взяли. что касается Арсенала, то их главное преимущество - они не играют в ЛЧ. посмотрим на них в следующем сезоне при более сложном календаре.
В след сезоне состав усилится и игроки станет поопытнее. Челси с авада кедаврой на что рассчитывает в след сезоне?
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Джейме Ланнистер
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Ответ ta-tosha
Парню нужно в Арсенал, а он нужен Арсеналу Но будет ли плохой история с Челси? Ниразу ИМХО, ни для клуба, ни для игрока. Челси, в отличии от Арсенала, может понапродавать Лофтус Чиков, Зиешев и Ко - и покрыть все затраты на этот трансфер с головой. Арсеналу продавать некого вообще, там нужно чисто инвестировать
Там половина состава вместе не выйдет 80 миллионов. Кто возьмет лофтус чика? Игрок уровня Норвича. Зиеш кроме клубов сериала никому не интересен, они 10 предложат и все.
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Зизуха
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Это что за источник такой?
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*MVP*
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Ответ Soton
Ну вылетят в 1/8 с такой игрой как в апл. Только Арсенал на первом месте в чемпионате, а середняк на десятом, лол.
Челси несколько лет назад закончил сезон на десятом, и что дальше? вернулись наверх, стали чемпионами в следующем же сезоне. потом ЛЧ взяли.

что касается Арсенала, то их главное преимущество - они не играют в ЛЧ. посмотрим на них в следующем сезоне при более сложном календаре.
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Soton
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Ответ *MVP*
удивительно, что "середняк" играет в ЛЧ, в отличие от того же Арсенала, лол
Ну вылетят в 1/8 с такой игрой как в апл. Только Арсенал на первом месте в чемпионате, а середняк на десятом, лол.
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Николай Васильков
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Нкунку 60
Мудрик 80......
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Arima Baki
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Ответ Bashibuzuck
Блин, ну че за ценники то? Да, игрок неплохой, но и не супер-звезда, по крайней мере пока
Ну никто и не будет платить такие деньги, разве что шизанутое руководство Челси.
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*MVP*
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Ответ Soton
Если б Мудрик хотел перейти в середняк, то он бы перешёл в Байер ещё летом) А так конечно в Арсенал, клубы скорее всего договорились уже с трансфером)
удивительно, что "середняк" играет в ЛЧ, в отличие от того же Арсенала, лол
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Eden Hazard
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Ответ GuruFutbola
В отличии от лондонского середняка, Арсенал создает таланты, а не покупает их. Так что пусть этот мудрик будет очередным гвоздем в крышку синебуса, осталось немного
А если его возьмёт Арсенал, но не за 80,а за 75,что скажешь?) Что по сравнительно низкой цене для нынешнего времени взяли супертопа на десятилетие, которые разрывать будет, браво, Арсенал?)
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onsigne
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Выглядит как вброс, чтобы побольше вытрясти с Арсенала. Очевидно же парень к канонирам хочет и переход в Челси будет крайне нелепым
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Leon4ik
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За 80 Шахтёру точно стоит продавать!
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ta-tosha
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Парню нужно в Арсенал, а он нужен Арсеналу
Но будет ли плохой история с Челси? Ниразу ИМХО, ни для клуба, ни для игрока.
Челси, в отличии от Арсенала, может понапродавать Лофтус Чиков, Зиешев и Ко - и покрыть все затраты на этот трансфер с головой.
Арсеналу продавать некого вообще, там нужно чисто инвестировать
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Soton
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Если б Мудрик хотел перейти в середняк, то он бы перешёл в Байер ещё летом) А так конечно в Арсенал, клубы скорее всего договорились уже с трансфером)
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кuraakula belov
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Челсончик же Нкунку забирает летом, нафига им Мудрик за 70 при живом Стерлинге, цф за эти деньги лучшеб взяли
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Ноно Гомес
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Не факт что заиграет, еще за такие деньги....
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Зверёк
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Бред
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Зверёк
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Бред
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Bashibuzuck
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Блин, ну че за ценники то? Да, игрок неплохой, но и не супер-звезда, по крайней мере пока
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Benner
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80? Вы середняк за кого принимаете? С мешка надо трясти 100, не меньше
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Aristokrat_13
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Какой ужас, оверпрайс за оверпрайсом, куда клуб идет...🤦‍♂️
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GuruFutbola
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В отличии от лондонского середняка, Арсенал создает таланты, а не покупает их.
Так что пусть этот мудрик будет очередным гвоздем в крышку синебуса, осталось немного
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