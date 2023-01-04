«Челси» готов дать 80 млн евро за Мудрика и платить ему 7,5 млн в год (Николо Скира)

«Челси» намерен обойти «Арсенал» в борьбе за .

Ранее появилась информация, что « » не хочет платить за Мудрика больше 70-75 млн евро.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «синие» готовы предложить « » 80 млн евро за трансфер 21-летнего вингера. Отмечается, что 3 месяца назад Мудрик согласовал условия личного контракта с «Арсеналом» до 2028 года. Зарплата Михаила составит 5,5 млн евро в год плюс бонусы.

« » готов предложить Мудрику 7,5 млн евро в год, чтобы убедить игрока присоединиться к команде Грэма Поттера.

Директор «Шахтера» Срна летит в Лондон для переговоров с «Челси» по Мудрику. «Арсенал» остается приоритетом для игрока (Фабрицио Романо)

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?