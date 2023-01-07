Жоан Лапорта: «Де Йонг не продается. Не продавался летом и не уйдет в этом году»
Жоан Лапорта исключил продажу Френки де Йонга.
«Де Йонг не продается. Он не продавался летом и не уйдет в этом году.
Френки – очень привлекательный футболист, мы это знаем, но я настаиваю, что он не продается», – сказал президент «Барселоны».
• Philips предлагает 4-летний контракт с платой:
- € 2 миллиона за оставшуюся часть этого сезона;
- € 8 миллионов за следующий сезон;
- € 10 миллионов за третий сезон;
- € 12 миллионов за четвертый сезон.
Однако «Барса» хочет получать минимум € 20 миллионов в год