Жоан Лапорта: «Де Йонг не продается. Не продавался летом и не уйдет в этом году»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Френки де Йонг Футбол

Жоан Лапорта исключил продажу Френки де Йонга.

«Де Йонг не продается. Он не продавался летом и не уйдет в этом году.

Френки – очень привлекательный футболист, мы это знаем, но я настаиваю, что он не продается», – сказал президент «Барселоны».

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7 комментариев

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Papa Paolo
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Че за тип ))) уже даже писать нечего по этому поводу.
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Псевдоадекват
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Ответ olimbek
Лапорта - популист и лицемер.
Политик, лидер и борец
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olimbek
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Лапорта - популист и лицемер.
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Кино Музыка
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Самый переоцененный игрок Барсы.
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Rio de Janeiro
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Де Йонг обычный игрок к которому неадекватное внимание относительно его уровня
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Madhamish
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Ответ MESSIya
Компания Phillips заинтересована в том, чтобы стать спонсором «Барселоны». Они хотят, чтобы их ассоциировали с «Эспай Барса». • Philips предлагает 4-летний контракт с платой: - € 2 миллиона за оставшуюся часть этого сезона; - € 8 миллионов за следующий сезон; - € 10 миллионов за третий сезон; - € 12 миллионов за четвертый сезон. Однако «Барса» хочет получать минимум € 20 миллионов в год
Да это несерьезно. Спотифай 90 лямов в год платит, а эти хотят за 8 тоже самое? Или это идет речь о надписи на рукаве? Тогда цифра еще вменяемая. Пиши конкретно, что за спонсорство!
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MESSIya
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Компания Phillips заинтересована в том, чтобы стать спонсором «Барселоны». Они хотят, чтобы их ассоциировали с «Эспай Барса».

• Philips предлагает 4-летний контракт с платой:

- € 2 миллиона за оставшуюся часть этого сезона;

- € 8 миллионов за следующий сезон;

- € 10 миллионов за третий сезон;

- € 12 миллионов за четвертый сезон.

Однако «Барса» хочет получать минимум € 20 миллионов в год
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