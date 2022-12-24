«Барса» не будет продавать Левандовского, Педри, Гави, Араухо, Кунде, Фати и де Йонга. Хави считает их неприкосновенными

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Роберт Левандовски Френки де Йонг Жюль Кунде Рональд Араухо Ансу Фати деньги Педри Гави Футбол

«Барселона» не будет продавать ведущих игроков, несмотря на финансовые трудности.

Как сообщает Sport.es, в список неприкосновенных вошли защитники Рональд Араухо и Жюль Кунде, полузащитники Педри и Гави, нападающие Роберт Левандовски и Ансу Фати.

Также клуб не планирует расставаться с Френки де Йонгом. Сообщается, что Хави в восторге от нидерландца, и после ухода Серджи Бускетса он будет играть важную роль в центре поля.

Экономическое положение «Барсы» и особенно трудности, с которыми она сталкивается при соблюдении финансового фэйр-плей, в дополнение к обязательному сокращению фонда зарплат, могут спровоцировать уход одного из важных игроков следующим летом. Но вышеперечисленные футболисты точно останутся в клубе.

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12 комментариев

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Muhammad Juraev
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Ответ trav
при чём здесь я? Хави в структуре Барселоны тот кто конусы расставляет. Выше него находится руководство. Как оно решит так и будет
Если ты хоть как-то разбираешься в футболе, ты должен знать, что состав собирают под тренера, а не "руководства"!
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Давид Agabekyan
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Ответ vova123456
Они летом и за больше денег его не отдали, о чем ты?
Де Йонг не ушёл. Так правильнее
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trav
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Ответ Muhammad Juraev
Наверное ты решаешь..так уверенно говоришь!
при чём здесь я? Хави в структуре Барселоны тот кто конусы расставляет. Выше него находится руководство. Как оно решит так и будет
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GaiRic
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Рычаги не избавили от долгов, тяжелое фин положение никуда не делось, терпения, играйте по возможности своим резервом, до лучших времен
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Muhammad Juraev
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Ответ trav
Хави тренер. Он ничего не решает
Наверное ты решаешь..так уверенно говоришь!
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vova123456
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Ответ AlistarOvereem
Барса: «хорошо, что нам никто не предлагает за де Йонга 60 млн евро, потому устоять не сможем. Но Он нам очень нравится, мы от него в восторге. Но за 60 млн придётся отдать.»
Они летом и за больше денег его не отдали, о чем ты?
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Барыга блинами
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Ну и хорошо. Будет больше шансов сместить с трона Реал, на долгие годы)
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Haci Ceferli
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А как там Франк Кесси поживает? Беглец продажный. Думал из Милана свалит в Барсу и сразу станет Бускетсом?)) Пусть посидит на баночке и подумает над своим поступком, а дальше доигрывать где-то в Вестхеме
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AlistarOvereem
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Барса: «хорошо, что нам никто не предлагает за де Йонга 60 млн евро, потому устоять не сможем. Но Он нам очень нравится, мы от него в восторге. Но за 60 млн придётся отдать.»
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Любезный Коссутий
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первые 5 еще не снижали зп, а Френки - за заслуги
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Лужин
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Де Йонг то когда успел стать неприкосновенным?
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trav
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Хави тренер. Он ничего не решает
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