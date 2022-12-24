«Барса» не будет продавать Левандовского, Педри, Гави, Араухо, Кунде, Фати и де Йонга. Хави считает их неприкосновенными

« » не будет продавать ведущих игроков, несмотря на финансовые трудности.

Как сообщает Sport.es, в список неприкосновенных вошли защитники Рональд Араухо и Жюль Кунде, полузащитники Педри и Гави, нападающие и .

Также клуб не планирует расставаться с Френки де Йонгом. Сообщается, что в восторге от нидерландца, и после ухода Серджи Бускетса он будет играть важную роль в центре поля.

Экономическое положение «Барсы» и особенно трудности, с которыми она сталкивается при соблюдении финансового фэйр-плей, в дополнение к обязательному сокращению фонда зарплат, могут спровоцировать уход одного из важных игроков следующим летом. Но вышеперечисленные футболисты точно останутся в клубе.