Жоан Лапорта: «Дембеле не продается ни за 70, ни за 80 млн евро. Де Йонг и Фати – тоже»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Френки де Йонг Усман Дембеле Ансу Фати Футбол

Жоан Лапорта заявил, что Усман Дембеле, Ансу Фати и Френки де Йонг не продаются.

«Дембеле не продается ни за 70, ни за 80 миллионов. В ближайшие месяцы мы обсудим с ним продление контракта (срок нынешнего соглашения истекает летом 2024 года – Sports.ru). Он прекрасен. Очень яркий и быстрый игрок, который делает разницу. Ансу Фати тоже не продается», – сказал президент «Барселоны».

О Френки де Йонге

«Даже если спортивный департамент и предпринимает какие-то шаги, есть решение клуба. Он не продается, и это факт», – сказал Лапорта.

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27 комментариев

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Serdida Orayew
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Ответ Данил Луговский
Чулси, какой клуб еще разводят как лоха. Кста, как там Фофаны и Стерлинги?
Про Пулишича забыл)))) а ещё древесину Вернера продали, который рвет в бундеслиге
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Не продается ни за 70, ни за 80, ни за 20, ни за 10... Заберите их хоть за сколько!
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
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Ответ Los Galácticos
Дембеле в финале ЧМ разницу тоже сделал
Так скажи кто хорошо играл в составе Франции(не считая Мбаппе)?Дешам провалил дуэль с Скалони(с точки зрения тактики)
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salas
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"Дембеле не продается ни за 70, ни за 80 миллионов."
- А за 81?
- Продано! Давайте чек на подпись.
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TiGra
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Ответ Zlatan Ibra
Де Йонга как только не выпинывали из клуба, а он оказывается не продаётся
Это что-то из оперы «у меня была уйма предложений из Европы, США, даже Португалии»)
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pjcxv7bwch
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Этим заявлением, он хочет их дороже продать))) маркетинг )
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as009595@icloud.com
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Ответ Los Galácticos
Дембеле в финале ЧМ разницу тоже сделал
Да один из лучших кто сыграл за Аргентину)), за тайм создал разницу
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читай ниже ↙
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Это не удивительно, лучший игрок в Барселоне, без его креатива на игру Барселоны было бы попросту скучно смотреть, а такие игроки как Гави и Торрес и вовсе отталкивают
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Серж Ск
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Ответ NartApsua
Надеюсь, дожить до момента, когда Дембеле, наконец, покинет Барселону.
зачем?
вы вчерашнюю игру смотрели?
Максимум обострений исходило именно от него.. и не только вчера.
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Александр Кузичкин
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конечно не продается,за него столько никто и не дает )
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Гегенпрессинг Рангника
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80 миллионов за Дембеле дядя ты в каком мире живёшь? 10 миллионов потолок
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Zlatan Ibra
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Де Йонга как только не выпинывали из клуба, а он оказывается не продаётся
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человек-муравей человек-физрук
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Ответ DolJun
кому вообще нужна эта барселонская древесина?)
https://www.sports.ru/football/1105975040-dembele-blizok-k-perexodu-v-chelsi.html
хорошо так лондонский мем лососнул тунца. как впрочем и с Кунде Левой и Рафиньей. еще и Алонсо с Кристенсеном сбежали в Барсу на меньшую зарплату
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Karl0709
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Я думаю Лапорта всех продаст если будет реальный клиент .
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NartApsua
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Надеюсь, дожить до момента, когда Дембеле, наконец, покинет Барселону.
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OneMind
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"Ни за 70, ни за 80"
Просто контракт не продлит и уйдёт бесплатно в итоге
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feelthedroom@mail.ru
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Ответ lovec23
Мне не нравится тактика бесконечных навесов и прострелов , а Усман только так и может играть . Или мне просто не везёт и я попадаю только на его неудачные игры
Т.е. на все))
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Игорь Замаруев
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Ответ DolJun
кому вообще нужна эта барселонская древесина?)
Должуня, ты бы шла на ветки Челси. Там уже и Бадиашиле приехал, а скоро и Энцо привезут
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Данил Луговский
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Ответ DolJun
кому вообще нужна эта барселонская древесина?)
Чулси, какой клуб еще разводят как лоха. Кста, как там Фофаны и Стерлинги?
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Alex Legend
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Ответ otchim kaloeda
Должно послужить мативацией для них..
Мотивацией начать переговоры о разрыве контракта
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lovec23
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Мне не нравится тактика бесконечных навесов и прострелов , а Усман только так и может играть . Или мне просто не везёт и я попадаю только на его неудачные игры
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Cat Behemoth
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Дембеле за 70, конечно, не продайтся. Вот за 7 ещё куда ни шло.
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DolJun
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кому вообще нужна эта барселонская древесина?)
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vwzx8mx5vh
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Изза этого гения франция продула чм 2022, а барса вылетела от ливерпуля в лч)
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Los Galácticos
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Дембеле в финале ЧМ разницу тоже сделал
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