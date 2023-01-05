заявил, что , Ансу Фати и Френки де Йонг не продаются.

«Дембеле не продается ни за 70, ни за 80 миллионов. В ближайшие месяцы мы обсудим с ним продление контракта (срок нынешнего соглашения истекает летом 2024 года – Sports.ru). Он прекрасен. Очень яркий и быстрый игрок, который делает разницу. тоже не продается», – сказал президент «Барселоны».

О Френки де Йонге

«Даже если спортивный департамент и предпринимает какие-то шаги, есть решение клуба. Он не продается, и это факт», – сказал Лапорта.