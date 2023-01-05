Жоан Лапорта: «Дембеле не продается ни за 70, ни за 80 млн евро. Де Йонг и Фати – тоже»
Жоан Лапорта заявил, что Усман Дембеле, Ансу Фати и Френки де Йонг не продаются.
«Дембеле не продается ни за 70, ни за 80 миллионов. В ближайшие месяцы мы обсудим с ним продление контракта (срок нынешнего соглашения истекает летом 2024 года – Sports.ru). Он прекрасен. Очень яркий и быстрый игрок, который делает разницу. Ансу Фати тоже не продается», – сказал президент «Барселоны».
О Френки де Йонге
«Даже если спортивный департамент и предпринимает какие-то шаги, есть решение клуба. Он не продается, и это факт», – сказал Лапорта.
- А за 81?
- Продано! Давайте чек на подпись.
вы вчерашнюю игру смотрели?
Максимум обострений исходило именно от него.. и не только вчера.
хорошо так лондонский мем лососнул тунца. как впрочем и с Кунде Левой и Рафиньей. еще и Алонсо с Кристенсеном сбежали в Барсу на меньшую зарплату
Просто контракт не продлит и уйдёт бесплатно в итоге