«Аль-Наср» и Абубакар расторгли контракт. Роналду теперь вписывается в лимит на легионеров (AFP)
«Аль-Наср» расторг контракт с игроком, чтобы освободить место в составе для Криштиану Роналду.
Камерунский нападающий Венсан Абубакар покидает саудовский клуб, сообщает RMC Sport со ссылкой на AFP. Таким образом, в команде остались 8 легионеров, в том числе Роналду. Теперь регистрация португальца соответствует лимиту на легионеров.
«Аль-Наср» расторг контракт с Венсаном Абубакаром по обоюдному согласию, и он получил всю финансовую компенсацию, на которую имел право», – сообщил источник в клубе.
Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» 22 января – в матче против «Аль-Иттифака». Ближайшую игру – против «Аль-Шабаба» – он пропустит из-за дисквалификации.
Жестит как клоун каждый день.
Так что многие серии про бедность -- могут и не снять)
Как по мне неплохой вариант!
Забавно видеть, как рушится миф, о якобы одном из лучших игроков мира, воссозданный сми и его бездумными персофанами. На деле же: безыдейный и аморфный замыкальщик, который пол карьеры провёл пользах на поле от симуляций.