«Аль-Наср» и Абубакар расторгли контракт. Роналду теперь вписывается в лимит на легионеров (AFP)

Теги Криштиану Роналду возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Венсан Абубакар лимит на легионеров Футбол

«Аль-Наср» расторг контракт с игроком, чтобы освободить место в составе для Криштиану Роналду.

Камерунский нападающий Венсан Абубакар покидает саудовский клуб, сообщает RMC Sport со ссылкой на AFP. Таким образом, в команде остались 8 легионеров, в том числе Роналду. Теперь регистрация португальца соответствует лимиту на легионеров.

«Аль-Наср» расторг контракт с Венсаном Абубакаром по обоюдному согласию, и он получил всю финансовую компенсацию, на которую имел право», – сообщил источник в клубе. 

Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» 22 января – в матче против «Аль-Иттифака». Ближайшую игру – против «Аль-Шабаба» – он пропустит из-за дисквалификации. 

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fooler
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждём в мю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Будь Мужиком
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как развалить команду в первый день)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никому_никабельный
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Абубакар под 7 номером играл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
E.V.P.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Осталось Талиску выжить из клуба и точно будет первым парнем на деревне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этот Райола хочет денег
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну началось. Сначала убрали игрока, просто чтобы заиграть Рона, потом наверняка тренер окажется не тот и не той квалификации, затем партнеры не его уровня. Дальше бассейн и клубная инфраструктура ни о чем, потом капитанская повязка не подходит Рону под его стиль одежды ну и напоследок интервью, где он расскажет как неблагодарные азиаты не оценили его вклад в развитие местного футбола...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bel01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ KeepRiot
И не впадлу тебе было это простыню писать?
Криштиану Наср’альду - источник вдохновения.
Жестит как клоун каждый день.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alexander Yavriantz
Достоверная инфа о переходе? Он в Англии же играл в том сезоне, уже в Турции оказаться успел))
Вроде норм источник, да и сам Вегхорст после гола за Бешик подошел к трибунам и попрощался. Посмотрим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ myswordishatred
Комментарий удален модератором
В сегодняшнем опубликованном рейтинге фонд Саудитов ,владеющий Аль-насром и Ньюкаслом , был включен в десятку крупнейших фондов мира ( на седьмом месте , кажется) с капитализацией 600 млрд$.
Так что многие серии про бедность -- могут и не снять)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Веселые последние два месяца у чувака - забил победный гол Бразилии на ЧМ, получил глупейшее удаление, порадовался тому что приходит Роналду и получил за это еще и нормально бабла))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
myswordishatred
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ KeepRiot
И не впадлу тебе было это простыню писать?
И не впадлу тебе было ответ писать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bel01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Криштиану Наср’альду
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Damir012
Вы не понимаете, Роналду для Абубакара старается,чтобы он поиграл в Европе
Надо ему подписаться в МЮ. Смешно получится.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Yavriantz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ QWertY
Вряд ли. МЮ подписывает Вегхорста из Бешикташа в аренду до конца сезона
Достоверная инфа о переходе? Он в Англии же играл в том сезоне, уже в Турции оказаться успел))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Арабы правоверного выгнали ради неверного. )
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Yavriantz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Абубакар на ЧМ голов забил больше, чем фрукт..)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Салам, бродяги! Вышел из баньки, кого унижаем? Фанатки гормонального снова в климаксе???
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KeepRiot
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Позорные хейтеры заждались новостей про Рона, давай сливайте накопившуюся за 15 мин желчь
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Более сильного футболиста поменяли на слабого .
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ trav
Сердце Аль-Насра, душа Аль-насра! Сиу!
"В сердце Аль-Насра! В душу Аль-насра!",- Абубакар
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Митрандир цвета хаки
Раньше если для Кринжа расстилали ковёр и весь персонал вместе с партнерами работали ради его статы. Терь же, убирают неугодных игроков на его позиции. Это позор и стыд. Забавно видеть, как рушится миф, о якобы одном из лучших игроков мира, воссозданный сми и его бездумными персофанами. На деле же: безыдейный и аморфный замыкальщик, который пол карьеры провёл пользах на поле от симуляций.
Это началось в Ювентусе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зелёный гопник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Может в Зенит его подписать ?
Как по мне неплохой вариант!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KeepRiot
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ myswordishatred
Комментарий удален модератором
И не впадлу тебе было это простыню писать?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Митрандир цвета хаки
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Раньше если для Кринжа расстилали ковёр и весь персонал вместе с партнерами работали ради его статы. Терь же, убирают неугодных игроков на его позиции. Это позор и стыд.
Забавно видеть, как рушится миф, о якобы одном из лучших игроков мира, воссозданный сми и его бездумными персофанами. На деле же: безыдейный и аморфный замыкальщик, который пол карьеры провёл пользах на поле от симуляций.
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вполне вероятно если Абубакар затащит МЮ в ЛЧ и станет отличным бомбардиром
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
myswordishatred
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий