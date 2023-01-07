«Аль-Наср» и Абубакар расторгли контракт. Роналду теперь вписывается в лимит на легионеров (AFP)

«Аль-Наср» расторг контракт с игроком, чтобы освободить место в составе для .

Камерунский нападающий Венсан Абубакар покидает саудовский клуб, сообщает RMC Sport со ссылкой на AFP. Таким образом, в команде остались 8 легионеров, в том числе Роналду. Теперь регистрация португальца соответствует лимиту на легионеров.

«Аль-Наср» расторг контракт с Венсаном Абубакаром по обоюдному согласию, и он получил всю финансовую компенсацию, на которую имел право», – сообщил источник в клубе.

Роналду может дебютировать за « » 22 января – в матче против «Аль-Иттифака». Ближайшую игру – против «Аль-Шабаба» – он пропустит из-за дисквалификации.