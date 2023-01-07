Фанаты «МЮ» называли Лэмпарда «мальчиком по вызову из «Челси» во время матча с «Эвертоном». FA расследует оскорбительные кричалки
Фанаты «Манчестер Юнайтед» исполнили гомофобную кричалку в адрес Фрэнка Лэмпарда.
Случилось это во время матча Кубка Англии «МЮ» – «Эвертон» (3:1).
«Мальчик по вызову из «Челси» (rent boys – гомофобная кричалка, которую скандируют некоторые болельщики клубов-соперников «Челси» – прим. Sports.ru), – скандировали фанаты «МЮ» в адрес тренера «Эвертона», ранее выступавшего за «Челси».
Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование по поводу предполагаемых гомофобных кричалок в адрес Лэмпарда.
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