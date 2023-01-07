Фанаты «Манчестер Юнайтед» исполнили гомофобную кричалку в адрес .

Случилось это во время матча Кубка Англии «МЮ» – «Эвертон» (3:1).

«Мальчик по вызову из «Челси» (rent boys – гомофобная кричалка, которую скандируют некоторые болельщики клубов-соперников «Челси» – прим. Sports.ru), – скандировали фанаты «МЮ» в адрес тренера «Эвертона», ранее выступавшего за « ».

Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование по поводу предполагаемых гомофобных кричалок в адрес Лэмпарда.