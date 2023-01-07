Фанаты «МЮ» называли Лэмпарда «мальчиком по вызову из «Челси» во время матча с «Эвертоном». FA расследует оскорбительные кричалки

Теги Манчестер Юнайтед Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия Кубок Англии происшествия болельщики ЛГБТ Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» исполнили гомофобную кричалку в адрес Фрэнка Лэмпарда.

Случилось это во время матча Кубка Англии «МЮ» – «Эвертон» (3:1).

«Мальчик по вызову из «Челси» (rent boys – гомофобная кричалка, которую скандируют некоторые болельщики клубов-соперников «Челси» – прим. Sports.ru), – скандировали фанаты «МЮ» в адрес тренера «Эвертона», ранее выступавшего за «Челси».

Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование по поводу предполагаемых гомофобных кричалок в адрес Лэмпарда.

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32 комментария

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kazbek.1
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Ответ son min
У МЮ всегда были токсичные фанаты и игроки, одним словом закомплексованные:) Поэтому за последние 6 лет 0 трофеев, хз когда последний раз выиграли АПЛ и ЛЧ:)
Ну ты не прав , не 0 трофеев
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CoTTo
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если бы про муму так сказали тут визжали бы все индусы с пеной у рта
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ Висита Эльмурзаев
а том, что Лэмпард никогда не играл в Барселоне и МЮ
Правильно, ведь он играл за рентбоев :D
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QWertY
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Ответ Iuasamotu
Лэмпард с Челси, не раз наступали на хвост МЮ, вот фаны до сих пор и обижаются)
Ага, поэтому все клубы АПЛ называют пенсов рент боями, чисто из за того, что они наступали на хвост МЮ) Самим то не смешно?
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Токсик
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Ответ ɔculpa
Я вот всё никак не пойму, как Лэмпард ещё держится на посту? Или у "Эвертона" настолько снизились амбиции?
Эвертон сейчас вообще без денег сидит. В это жутчайшее болото никто из нормальных тренеров не пойдет. Физруки, конечно, и за бесплатно пойдут, но тогда это гарантированный Чемпионшип.
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Пилипенко Дмитрий
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Фанаты МЮ ? Ещё остались ? Представляю, как САФ кричал это !
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Борис_Бритва
и в чем они не правы?😄
а том, что Лэмпард никогда не играл в Барселоне и МЮ
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Iuasamotu
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Лэмпард с Челси, не раз наступали на хвост МЮ, вот фаны до сих пор и обижаются)
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Токсик
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Ответ Syroezhkin
Мля что за правило рот болелам затыкать. Пусть лучше толпа на стадионах пар выпускают
Будто бы бан что-то остановит. Как пели, так и будут петь
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ɔculpa
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Я вот всё никак не пойму, как Лэмпард ещё держится на посту? Или у "Эвертона" настолько снизились амбиции?
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Артур Акопян
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Это не те ли самые англичане, которые на колени вставали в Катаре? Чудны дела твои Господи.
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Palm_beach
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Ответ Крыс Пол
А так и есть. Помнится, как Фрэнки поманили нефтяными долларами шейхи, так он и рад был забивать команде, в которой ранее был сердцем и диспетчером.
Минус просто. Нихера не знает человек и пишет что-то
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Alex Legend
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Ответ AF007
Своему уроду, укатившему к бедуинам, лучше бы такую кликуху дали, а сердце Челси, диспетчера Челси не трогали
За неуважение к мистеру клубнике пожизненный бан на матчи Аль-Насра
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Schiaff1no
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Я уже успел удивиться, что расследует оскорбление белого тренера, а потом прочитал статью
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Евгений Громов 22
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В чем здесь гомофобия? Мальчики по вызову для девочек . Или нет?)
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Alex Legend
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Ответ Александр Зубков
Мальчиком назвали. Френки должен быть доволен.
Вдруг в голове он определяет себя как женщина? Тоже дискриминация. Тоже расследование.
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QWertY
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Так пенсы и правда «рент бои». Тут обижаться не на что
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Александр Зубков
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Мальчиком назвали. Френки должен быть доволен.
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Fooler
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Ответ Крыс Пол
А так и есть. Помнится, как Фрэнки поманили нефтяными долларами шейхи, так он и рад был забивать команде, в которой ранее был сердцем и диспетчером.
Был так рад,что даже не отпраздновал
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Syroezhkin
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Мля что за правило рот болелам затыкать. Пусть лучше толпа на стадионах пар выпускают
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Adilgo
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"Кто не скачет, тот москаль" - обычная кричалка. На что тут обижаться? Разве нет? Или это другое?
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Alex Legend
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Ответ son min
У МЮ всегда были токсичные фанаты и игроки, одним словом закомплексованные:) Поэтому за последние 6 лет 0 трофеев, хз когда последний раз выиграли АПЛ и ЛЧ:)
У любого клуба костяк фанатки составляют работяги, которым нужно выпустить пар. Хоть МЮ, хоть Миллуолл, хоть Спартак Москва.
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Isa Babaev
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Ответ Крыс Пол
А так и есть. Помнится, как Фрэнки поманили нефтяными долларами шейхи, так он и рад был забивать команде, в которой ранее был сердцем и диспетчером.
В первую очередь он профессионал, что и сделал, забил гол и добыл очко своей команде, в матче где Сити проигрывал в 10-м
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psixyec
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Так это суть игроков Челси. На что тут обижаться?
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Борис_Бритва
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и в чем они не правы?😄
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