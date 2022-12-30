Фрэнк Лэмпард: «Пытался подписать Холанда в «Челси», но не судьба»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Фрэнк Лэмпард рассказал, что пытался подписать Эрлинга Холанда в «Челси».

«Холанд – удивительный игрок, и, как правило, лишь футболисты высшего уровня могут делать то, что он делает в топ-лиге.

Я пытался подписать его в «Челси», но этому не суждено было сбыться», – сказал бывший тренер лондонского клуба.

Напомним, Лэмпард тренировал «Челси» в 2019-2021 годах. Холанд прошлым летом перешел в «Манчестер Сити».

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20 комментариев

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MU RD2
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Ответ Висита Эльмурзаев
То то же Боруссия это гранд
Ну Дортмунд скорее как трамплин для последующих переходов. То же самое и про множество голландских, португальских и французских клубов. Холланд правильно воспользовался трамплином, тем более и он и все остальные знали, что это не пик в клубе...
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The.who.o@list.ru
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Ответ Социо Пат
Да он вроде не мой, права на него у ПСЖ
Странные люди, да?) это как нельзя любить и месси и роналду, теперь начинают новую борьбу с ветряными мельницами)
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ Висита Эльмурзаев
Флорентино Перес: <<Пытался продержать жену в жизни за счёт подкупа судей, но не судьба>>
Снова из вытрезвителя на набираешь текст бывшей в приложении Спорца? С пониманием отнесусь к твоему комменту.

31-е кстати завтра.
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Акира_1
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Ответ Висита Эльмурзаев
да да да, убогая игра Вернера это вина Лэмпарда, убогая игра Торреса это вина Анчелотти, убогая игра Мораты это вина Конте
Где я такое сказал, читай внимательно.
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Акира_1
Когда брали Вернера он был на уровне Холланда в Бундеслиге, так что тут вопросы к Френку, хотя и к Вернеру.
да да да, убогая игра Вернера это вина Лэмпарда, убогая игра Торреса это вина Анчелотти, убогая игра Мораты это вина Конте
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Висита Эльмурзаев
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Ответ HoratioH
Челси и тогда штормило, и сейчас не особо получается. А Холанд - это игрок, созданный для клубов-грандов
То то же Боруссия это гранд
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Фрэнк Лэмпард: «Пытался продержаться в «Челси» за счёт тестов IQ, но не судьба»
Флорентино Перес: <<Пытался продержать жену в жизни за счёт подкупа судей, но не судьба>>
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Флоренти́но Пéрес
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Фрэнк Лэмпард: «Пытался продержаться в «Челси» за счёт тестов IQ, но не судьба»
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Социо Пат
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Ответ mansur_axe
Твоего бегунка мбаппе уничтожает Уокер, посмотри все матчи ПСЖ с Сити. Мбаппе бегунок, а бегунка закрыть легче всего.
Да он вроде не мой, права на него у ПСЖ
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mansur_axe
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Ответ Социо Пат
Обладателей таких игроков как Холланд и Мбаппе ждет большой профит в будущем
Твоего бегунка мбаппе уничтожает Уокер, посмотри все матчи ПСЖ с Сити. Мбаппе бегунок, а бегунка закрыть легче всего.
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Социо Пат
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Ответ HoratioH
Они уже сейчас получают немереное количество бабла за рекламу и контракты, какое будущее?
То будущее в котором этого бабла будет в разы больше, когда они достигнут пика своей карьеры, сейчас они только на подъёме
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Акира_1
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Когда брали Вернера он был на уровне Холланда в Бундеслиге, так что тут вопросы к Френку, хотя и к Вернеру.
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ситинец
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Не судьба?? Ну кому как...
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Burel
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Лампард как игрок был дуболомом, так и тренер такой же стал
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DolJun
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возможно если бы в челси оказался холанд а не вернер - лэмпард бы до сих пор тренировал синих. но и лч, скорее всего, синие бы не зацепили
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HoratioH
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Ответ Социо Пат
Обладателей таких игроков как Холланд и Мбаппе ждет большой профит в будущем
Они уже сейчас получают немереное количество бабла за рекламу и контракты, какое будущее?
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HoratioH
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Челси и тогда штормило, и сейчас не особо получается. А Холанд - это игрок, созданный для клубов-грандов
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Социо Пат
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Обладателей таких игроков как Холланд и Мбаппе ждет большой профит в будущем
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Haci Ceferli
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Когда тебя зовёт Пеп, да еще и мешками арабскими под носом крутит, трудно удержаться
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corazón blanco
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Фрэнк по стопам Венгера)
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