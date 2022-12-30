рассказал, что пытался подписать в «Челси».

«Холанд – удивительный игрок, и, как правило, лишь футболисты высшего уровня могут делать то, что он делает в топ-лиге.

Я пытался подписать его в «Челси», но этому не суждено было сбыться», – сказал бывший тренер лондонского клуба.

Напомним, Лэмпард тренировал «Челси» в 2019-2021 годах. Холанд прошлым летом перешел в «Манчестер Сити».

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