Фрэнк Лэмпард: «Пытался подписать Холанда в «Челси», но не судьба»
Фрэнк Лэмпард рассказал, что пытался подписать Эрлинга Холанда в «Челси».
«Холанд – удивительный игрок, и, как правило, лишь футболисты высшего уровня могут делать то, что он делает в топ-лиге.
Я пытался подписать его в «Челси», но этому не суждено было сбыться», – сказал бывший тренер лондонского клуба.
Напомним, Лэмпард тренировал «Челси» в 2019-2021 годах. Холанд прошлым летом перешел в «Манчестер Сити».
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
31-е кстати завтра.