Лэмпард близок к увольнению из «Эвертона» после 1:4 от «Брайтона». Клуб не побеждает 7 матчей подряд и идет 16-м в АПЛ

Теги Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия отставки Футбол

Фрэнк Лэмпард может покинуть пост главного тренера «Эвертона».

44-летний специалист близок к отставке после того, как мерсисайдский клуб на домашнем стадионе проиграл «Брайтону» (1:4) в матче чемпионата Англии, об этом информирует talkSPORT.

«Эвертон» не побеждает на протяжении семи последних игр во всех турнирах: 5 поражений и 2 ничьих. В прошлый раз «ириски» выигрывали 22 октября у «Кристал Пэпас» (3:0).

На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 18 играх.

Лэмпард возглавил «Эвертон» в январе 2022 года.

13 комментариев

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Флоренти́но Пéрес
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Ответ Delantero812
Команде нужна встряска, все логично
Команда получает встряску в каждом матче :D
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GuruFutbola
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Легенда сити, которая сможет остановить гегемона в монолиге встав у руля🤣
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Злобный Конь
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Анри ,Лэмпард, Зеедорф, Пирло, Джеррард - так и не стали тренерами. Что то время отвремени могут показать,и всё.
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tackle by Moore
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Говорят френки до сих пор каждую ночь снится как он мстит МЮ...
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Растиньяк
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Диспетчер сити, сердце сити
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Яйца Тен Хага
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В Англии появились новые Реднап и Стив Брюс
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Benner
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Физлэмпси лучше вообще в это дело не соваться. Как игрок был деревянным, так и тренер дуболом
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tackle by Moore
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Кто вообще лоббирует регулярные назначения этой бездарности в команды АПЛ когда без работы сидит столько хороших специалистов?
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AL27
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Давно пора
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NIRVANA
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Ну как так? Говорили же, что у него гигантское IQ? Выдавали это за аргумент, почему Френки будет успешен((
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Streetbor
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Пора в другой родной клуб. Сити нужен новый вызов бгг
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GuruFutbola
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Физручело конечно знатный, в будущем выше 2 дивизиона не поднимется
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Delantero812
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Команде нужна встряска, все логично
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