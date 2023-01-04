Лэмпард близок к увольнению из «Эвертона» после 1:4 от «Брайтона». Клуб не побеждает 7 матчей подряд и идет 16-м в АПЛ
Фрэнк Лэмпард может покинуть пост главного тренера «Эвертона».
44-летний специалист близок к отставке после того, как мерсисайдский клуб на домашнем стадионе проиграл «Брайтону» (1:4) в матче чемпионата Англии, об этом информирует talkSPORT.
«Эвертон» не побеждает на протяжении семи последних игр во всех турнирах: 5 поражений и 2 ничьих. В прошлый раз «ириски» выигрывали 22 октября у «Кристал Пэпас» (3:0).
На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 18 играх.
Лэмпард возглавил «Эвертон» в январе 2022 года.
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