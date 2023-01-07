Абаскаль не покинет «Спартак» зимой («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер Гильермо Абаскаль не собирается покидать «Спартак» зимой.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что у 33-летнего испанца есть предложение из Ла Лиги, которое он считает интересным и всерьез рассматривает. По данным «Спорт-Экспресса», это не соответствует действительности, контракт тренера защищен со стороны «Спартака».

Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России и занимают 2-е место в Мир РПЛ, набрав 36 очков после 17 туров.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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33 комментария

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Пилипенко Дмитрий
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А жаль ахахах
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Назар Игорь
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Пока получается должен работать. Беда Спартака в том что после нескольких неудачных игр тренер уже зависает, об этом говорит многолетний опыт. Сейчас у Абаскаля хорошая статистика, не хотелось бы его смещения. И Зенит должен чувствовать дыхание в спину, чтобы не расслабляться, за ним это водится.
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А я ясные дни оставляю себе
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Ответ Hong Kil
Комментарий удален модератором
Ввиду того, что вы житель загазованного болотными испражнениями, случайно заасфальтированного села, покрытого сверху вечно серым небом, сложно вообще представить ваши поводы для радости.
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semenoffp3trok
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Ответ Иван Никулин
какая ла лига))кому он там нужен.если даже каррера чемпион провалился в европе.то абаскаля не факт что в европе вообще знают.да и не тянет он уровень если откровенно
а базель у нас внезапно в азию перебрался? как минимум весьма известный клуб)
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Bartez1986
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Если в чьем-то воспаленном сознании появилась такая мысль, то это не значит, что нужно выдавать даже за инсайд. Вообще никаких слухов не было
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Злодей Спб
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После того как Федун и Федуниха ушли из КБ-клуба, там наладилась рабочая атмосфера и даже все предыдущие тренеры, которых поспешно списывали, показали бы эквивалентные результаты.
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Alexander Baskakov
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Вот вроде рождество на дворе, светлый праздник. Хорошая новость о том, что в нашем чемпионате остается качественный тренер. И только поклонники провинциального нацпроекта без устали генерируют дичь на ветках спортивных агрегаторов.
Качественный тренер просит купить из Португалии игрока ,так как скажу ласково понял может с этими обделаться
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semenoffp3trok
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Вот вроде рождество на дворе, светлый праздник. Хорошая новость о том, что в нашем чемпионате остается качественный тренер. И только поклонники провинциального нацпроекта без устали генерируют дичь на ветках спортивных агрегаторов.
+100, красавчик
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Alexander Baskakov
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😄😄😄😄😄😂 наконец-то понял куда он влип из такого 🏈🏈🏈🏈🏈 давно надо бежать
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Hong Kil
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Вот вроде рождество на дворе, светлый праздник. Хорошая новость о том, что в нашем чемпионате остается качественный тренер. И только поклонники провинциального нацпроекта без устали генерируют дичь на ветках спортивных агрегаторов.
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Честный контроль
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Перелетные птицы улетают обычно весной - говорил мой любимый ведущий передачи "В мире животных" Николай Николаевич Дроздов.
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А я ясные дни оставляю себе
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Ответ ЗЕНИТ65
Качественный тренер? Ты серьёзно?
Если бы я решил пошутить, то написал бы про какого-нибудь кукoлда-травоеда, что любит показательно на камеру креститься перед мачтами.
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леша коваленко
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Не хотелось бы сейчас потерять этого тренера, хотя летом все может быть при нынешних условиях. Абаскаль, ты нужен Спартаку!
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Никому_никабельный
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СЭ сам придумал, сам опроверг?
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ЗЕНИТ65
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Вот вроде рождество на дворе, светлый праздник. Хорошая новость о том, что в нашем чемпионате остается качественный тренер. И только поклонники провинциального нацпроекта без устали генерируют дичь на ветках спортивных агрегаторов.
Качественный тренер? Ты серьёзно?
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А я ясные дни оставляю себе
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Ответ Hong Kil
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Вот вроде рождество на дворе, светлый праздник. Хорошая новость о том, что в нашем чемпионате остается качественный тренер. И только поклонники провинциального нацпроекта без устали генерируют дичь на ветках спортивных агрегаторов.
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vdm23
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Ответ Isa Babaev
Смысл ему оставаться в Спартаке ?
знаешь такое слово ’работа’ ?
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Isa Babaev
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Смысл ему оставаться в Спартаке ?
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инок
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Хорошая новость для спартаковских болел. Пускай
работает если получается...
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Ковид 07.10.52
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Ответ adeptik
Комментарий удален модератором
Все зависит от суммы контракта и статуса клуба, в который позовут ...порядочность здесь не при чем...тем более наш чемп скучный , да еще и без выхода в Европу...все решают деньги...
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Yury Kanareykin
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А он разве планировал покинуть?
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Kiryl Olshewski
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А шо, в барсу собирался?)))
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Верните рыжему паспорт ироды.
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Hong Kil
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Ковид 07.10.52
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Ну вот и до Спартака добрались прогазовые СМИ, а то все про риобургские перемещения бразильцев ...
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