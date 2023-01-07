Абаскаль не покинет «Спартак» зимой («СЭ»)

Главный тренер не собирается покидать « » зимой.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что у 33-летнего испанца есть предложение из Ла Лиги, которое он считает интересным и всерьез рассматривает. По данным «Спорт-Экспресса», это не соответствует действительности, контракт тренера защищен со стороны «Спартака».

Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России и занимают 2-е место в Мир , набрав 36 очков после 17 туров.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.