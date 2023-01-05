Джикия считает, что Абаскаль не уйдет из «Спартака»: «Уверен, в январе мы увидимся»
Георгий Джикия уверен, что Гильермо Абаскаль не покинет пост главного тренера «Спартака» зимой.
«У меня есть стопроцентная уверенность, что в январе он приедет, и мы с ним увидимся. Мы получили от тренерского штаба программу, которую надо выполнить в отпуске. Убежден, в январе мы увидимся.
Давал ли он обещание, что не бросит команду? Да нет. Никаких намеков ни на какие обещания не было», — сказал капитан «Спартака».
Лето и осень показало, что обосрались с этой идеей.
Но у Абаскаля вряд ли есть схожее жирное предложение, куда уходить.