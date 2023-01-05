Джикия считает, что Абаскаль не уйдет из «Спартака»: «Уверен, в январе мы увидимся»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Джикия уверен, что Гильермо Абаскаль не покинет пост главного тренера «Спартака» зимой.

«У меня есть стопроцентная уверенность, что в январе он приедет, и мы с ним увидимся. Мы получили от тренерского штаба программу, которую надо выполнить в отпуске. Убежден, в январе мы увидимся.

Давал ли он обещание, что не бросит команду? Да нет. Никаких намеков ни на какие обещания не было», — сказал капитан «Спартака».

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8 комментариев

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dreamstep
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Новость из ничего, абсолютно пустая. Ну как он может уйти если в декабре не ушёл, и результат даёт. А Юранов всяких Спартак не берёт, понимают что развития ноль будет.
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tankist231
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Да вроде причин нет уходить, команда на ходу, все получается, под окнами не стреляют, единственно близкие могут надавить что в России опасно.... Но если будет опасно у нас, то и в Европе будет опасно по сути)
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WelcomeBackPURE
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Сами набрасываю, что он может уйти такими вопросами и сами же опровергают. Настоящие журналисты.
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Ярик01
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Ответ Romeo Yankovich
А у кого на переговоры надежды были то?? Как они их себе видели??
Видели так же как и 24 февраля, что дойдут до точки Х, при которой Украине уже терять территории и людской потенциал бессмысленно, с последующей капитуляцией, названной мирными переговорами.
Лето и осень показало, что обосрались с этой идеей.
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Romeo Yankovich
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Ответ Ярик01
Мнение о вобле и карпе достаточно активно меняется во времени. Летом были большие надежды, что все закончится уже осенью прошлого года мирными переговорами. Но у Абаскаля вряд ли есть схожее жирное предложение, куда уходить.
А у кого на переговоры надежды были то?? Как они их себе видели??
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Ярик01
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Ответ psycho killer
А чё уходить-то? Он пришёл, когда воблу подвезли уже, все расклады знал
Мнение о вобле и карпе достаточно активно меняется во времени. Летом были большие надежды, что все закончится уже осенью прошлого года мирными переговорами.
Но у Абаскаля вряд ли есть схожее жирное предложение, куда уходить.
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Кирилл.С-Пб
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Раз дали программу, точно не свалит)
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psycho killer
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А чё уходить-то? Он пришёл, когда воблу подвезли уже, все расклады знал
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