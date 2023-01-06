Джикия о «Спартаке»: «Абаскаль придал уверенности, заставил нас поверить в свои силы. В предыдущие сезоны этого не хватало»

Георгий Джикия высказался о тренере «Спартака» .

– За шесть лет в «Спартаке» ты поработал с Каррерой, Кононовым, Тедеско, Виторией, Ваноли и вот теперь – с Абаскалем. Чем Гильермо отличается от всех?

– Не хочу сравнивать. Могу сказать одно: он придал уверенность и мне, и всем ребятам. Заставил нас поверить в свои силы. В предыдущие сезоны этого не хватало. Понятно, что уверенность появляется, когда ты выигрываешь. Если идут поражения, тренеру тяжело убедить команду поверить в себя.

– Главное, что изменил Абаскаль перед стартом сезона – в тренировках, режиме, быту?

– Критических изменений не было. Даже в системе штрафов – Гильермо был согласен с предыдущими правилами. В бытовом плане все тоже сохранилось.

Где-то писали, что нам запретили ругаться матом. Но я особо не помню, чтобы мы ругались... Все понимают, что нужно уважительно относиться к партнерам. Но в футболе иногда случаются разные вещи – все-таки мужской коллектив.

– За что в команде самый большой штраф?

– За опоздания. Особенно в день матча – когда в расписании есть завтрак, установка, теория, то лучше приходить вовремя, – сказал защитник « ».