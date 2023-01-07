«Барсе» впервые повезло с жеребьевкой». Хави о «Сеуте» из 3-го дивизиона в Кубке Испании

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Д3 Испания Сеута Интерсити Футбол

Хави высказался о том, что «Барселона» сыграет с «Сеутой» в Кубке Испании.

«Сначала мы подумаем о завтрашнем дне [о матче с «Атлетико»], это одна из самых сложных игр. Нужно владеть инициативой и стараться действовать эффективно. Нужно решать исход матчей.

Что касается «Сеуты», то нам впервые повезло с жеребьевкой. «Барсе» достался соперник ниже уровнем, но нельзя забывать, что несколько дней назад с «Интерсити» мы были на грани краха», – сказал тренер «Барселоны».

Когда соперником «Барселоны» в Лиге Европы стал «Манчестер Юнайтед», Хави неоднократно выражал разочарование итогами жеребьевки. Он говорил: «Снова худший жребий из возможных. «Барсе» не везет. Это самый сложный соперник».

На групповом этапе Лиги чемпионов «Барса» играла с «Интером», «Баварией» и «Викторией» и не смогла выйти в плей-офф.

«Барса» сыграет с «Сеутой» из 3-го дивизиона, «Реал» – с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Леванте» в 1/8 финала Кубка Испании

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36 комментариев

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Chernoy
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Барсе повезло с Интерсити, не факт, что также повезёт с Сеутой.
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Parce
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Ответ E.V.P.
Для тренера такого клуба как Барса, вообще позорно жаловаться на жеребьевку и наоборот радоваться что попался клуб из 3 дивизиона. Наверняка своим поведением передаёт неуверенность игрокам
А в чем позор, менее слабый противник, больше шансов пройти дальше без нервов, сохранив энергию на матчи ла лиги
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Parce
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Ответ Растиньяк
после этих слов, как бы не влетели суете
Там кроме заголовка, еще и текста снизу есть 😉
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Isshin88
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Ответ Растиньяк
после этих слов, как бы не влетели суете
После этого будет рассказывать про мадридский заговор и мерить высоту газона.
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OldRedWhite
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Ответ Кирилл Голивец
Сеута это город почти внутри Марокко) так что географически так себе повезло
На выезде игра ?
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gPk
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Ответ Любезный Коссутий
команды из третьего дивизиона?
Не , не команды из третьего дивизиона.Но раз ты преувеличил про то ,что Барселона отскочила имея трехкратное преимущество , забив при этом 4 и ещё 2 раза попав в перекладину ,то почему я этого сделать не могу?)))

Если хочешь посмотреть как уносят ноги ,то посмотри на матчи Реала в прошлой ЛЧ под руководством старого физручка.Там прям полное пособие будет;)
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Pamir88
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Говорить не прессухах Хави не умеет
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MUthebest
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Сеута Эльче прошла, придется основной состав выставлять
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Любезный Коссутий
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Ответ gPk
Анчелотти так прошлую ЛЧ с Реалом взял))) Точно так же возили рояльку в каждом матче)
команды из третьего дивизиона?
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василий иванов
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это заговор! просто они поняли что почти прокатило у Интерсити и решили добить Барсу Суетой!
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gPk
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Ответ Любезный Коссутий
топарь Чави еле-еле унес ноги против могучего Интерсити, а теперь думает, что им повезло со жребием? я бы на его месте не торопился бы с выводами.
Анчелотти так прошлую ЛЧ с Реалом взял)))
Точно так же возили рояльку в каждом матче)
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Рашпель793
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Чёт он зря это. А вдруг вылетят от них? Тогда уже не будет отмазки о том, что с жеребьёвкой не повезло.
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GuruFutbola
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Как я и писал немного ранне
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Arty K.
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Хави, лучше молчи
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MstAndreev
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От победы в Лиге Чемпионов до "нам повезло с Сеутой". Хроники пикирующей Барселоны)
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Яя
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Ответ ГОЛИБ Хошимов
У хави нет чемпионского боевого духа
у тренера Хави
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Serdida Orayew
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Лишь бы в Сеуте не было "ненужных" Барсе воспитанников...
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Jaxongir Shodiev
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Вот уж как поменялась риторика. Раньше мне везло жеребьевкой тем, кому попадалась Барса
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Милдронат Бромантанов
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Ответ dorff_nk
Как они собирались со помощью своих рычагов брать кубки? Хави как будто рассчитывал исключительно на везение в этом сезоне. Тут не повезло с жеребьевокой, там не повезло. В финале ЛЧ он кого ожидал встретить? Маккаби Хайфа?
Сдалась ему эта ЛЧ, он нацелен исключительно на ЛЕ.
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E.V.P.
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Для тренера такого клуба как Барса, вообще позорно жаловаться на жеребьевку и наоборот радоваться что попался клуб из 3 дивизиона. Наверняка своим поведением передаёт неуверенность игрокам
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Barsa! bolshe chem klub
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Сеута наведёт суету
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Любезный Коссутий
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топарь Чави еле-еле унес ноги против могучего Интерсити, а теперь думает, что им повезло со жребием? я бы на его месте не торопился бы с выводами.
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dorff_nk
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Как они собирались со помощью своих рычагов брать кубки? Хави как будто рассчитывал исключительно на везение в этом сезоне. Тут не повезло с жеребьевокой, там не повезло. В финале ЛЧ он кого ожидал встретить? Маккаби Хайфа?
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Aleksey Yashin
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Хави: парни, чё за суета?
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Barsa! bolshe chem klub
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У каждого Сеута есть свой Сольдевила

Ждём очередной 4-3
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