«Барсе» впервые повезло с жеребьевкой». Хави о «Сеуте» из 3-го дивизиона в Кубке Испании
Хави высказался о том, что «Барселона» сыграет с «Сеутой» в Кубке Испании.
«Сначала мы подумаем о завтрашнем дне [о матче с «Атлетико»], это одна из самых сложных игр. Нужно владеть инициативой и стараться действовать эффективно. Нужно решать исход матчей.
Что касается «Сеуты», то нам впервые повезло с жеребьевкой. «Барсе» достался соперник ниже уровнем, но нельзя забывать, что несколько дней назад с «Интерсити» мы были на грани краха», – сказал тренер «Барселоны».
Когда соперником «Барселоны» в Лиге Европы стал «Манчестер Юнайтед», Хави неоднократно выражал разочарование итогами жеребьевки. Он говорил: «Снова худший жребий из возможных. «Барсе» не везет. Это самый сложный соперник».
На групповом этапе Лиги чемпионов «Барса» играла с «Интером», «Баварией» и «Викторией» и не смогла выйти в плей-офф.
«Барса» сыграет с «Сеутой» из 3-го дивизиона, «Реал» – с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Леванте» в 1/8 финала Кубка Испании
Если хочешь посмотреть как уносят ноги ,то посмотри на матчи Реала в прошлой ЛЧ под руководством старого физручка.Там прям полное пособие будет;)
Точно так же возили рояльку в каждом матче)
Ждём очередной 4-3