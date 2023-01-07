«Барсе» впервые повезло с жеребьевкой». Хави о «Сеуте» из 3-го дивизиона в Кубке Испании

Хави высказался о том, что « » сыграет с «Сеутой» в Кубке Испании.

«Сначала мы подумаем о завтрашнем дне [о матче с «Атлетико»], это одна из самых сложных игр. Нужно владеть инициативой и стараться действовать эффективно. Нужно решать исход матчей.

Что касается «Сеуты», то нам впервые повезло с жеребьевкой. «Барсе» достался соперник ниже уровнем, но нельзя забывать, что несколько дней назад с «Интерсити» мы были на грани краха», – сказал тренер «Барселоны».

Когда соперником «Барселоны» в Лиге Европы стал «Манчестер Юнайтед», неоднократно выражал разочарование итогами жеребьевки. Он говорил: «Снова худший жребий из возможных. «Барсе» не везет. Это самый сложный соперник».

На групповом этапе Лиги чемпионов «Барса» играла с «Интером», «Баварией» и «Викторией» и не смогла выйти в плей-офф.

«Барса» сыграет с «Сеутой» из 3-го дивизиона, «Реал» – с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Леванте» в 1/8 финала Кубка Испании