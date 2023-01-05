Хет-трик Сольдевилы, удар Араухо под перекладину, черпачок Дембеле, победный гол Фати на 103-й: смотрите видеообзор матча «Интерсити» – «Барселона»

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Д3 Испания Усман Дембеле Рафинья Диас Рональд Араухо Ансу Фати Ориоль Сольдевила Интерсити Футбол

«Барселона» одолела в гостях «Интерсити» (4:3) в 1/16 финала Кубка Испании.

В составе «Барселоны» в основное время забили Рональд АраухоУсман Дембеле и Рафинья Диас. У «Интерсити» хет-трик сделал 21-летний полузащитник Ориоль Сольдевила.

В 1-м экстра-тайме каталонцев в 4-й раз вывел вперед Ансу Фати, забивший на 103-й минуте. Его мяч в итоге стал победным.

4 комментария

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Parce
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Почему на канале матч тв на ютюбе комментарии закрыты?
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Teodrakis
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Дембеля - боги футбола
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GuruFutbola
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Крутой матч, взбудоражит Барсу и даст толчок для взятия 5 трофеев
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Гамарджоба Генацвале
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Саундтрек этого матча:
Не сыпь нам соль де вилья,
Не забивай по три,
Не сыпь нам соль де вилья,
Душа еще болит.
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