Хет-трик Сольдевилы, удар Араухо под перекладину, черпачок Дембеле, победный гол Фати на 103-й: смотрите видеообзор матча «Интерсити» – «Барселона»

« » одолела в гостях «Интерсити» (4:3) в 1/16 финала Кубка Испании.

В составе «Барселоны» в основное время забили , и . У « » хет-трик сделал 21-летний полузащитник Ориоль Сольдевила.

В 1-м экстра-тайме каталонцев в 4-й раз вывел вперед , забивший на 103-й минуте. Его мяч в итоге стал победным.