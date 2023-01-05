Хет-трик Сольдевилы, удар Араухо под перекладину, черпачок Дембеле, победный гол Фати на 103-й: смотрите видеообзор матча «Интерсити» – «Барселона»
«Барселона» одолела в гостях «Интерсити» (4:3) в 1/16 финала Кубка Испании.
В составе «Барселоны» в основное время забили Рональд Араухо, Усман Дембеле и Рафинья Диас. У «Интерсити» хет-трик сделал 21-летний полузащитник Ориоль Сольдевила.
В 1-м экстра-тайме каталонцев в 4-й раз вывел вперед Ансу Фати, забивший на 103-й минуте. Его мяч в итоге стал победным.
Не сыпь нам соль де вилья,
Не забивай по три,
Не сыпь нам соль де вилья,
Душа еще болит.