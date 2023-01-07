«Барса» сыграет с «Сеутой» из 3-го дивизиона, «Реал» – с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Эспаньолом» в 1/8 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Испании.

На этой стадии «Барселона» сыграет с «Сеутой» из 3-го дивизиона, мадридский «Реал» – с «Вильярреалом», а «Атлетико» – с «Эспаньолом».

Все пары 1/8 финала Кубка Испании:

«Сеута» – «Барселона»;

«Леванте» – «Атлетик»;

«Спортинг» Хихон – « »;

«Алавес» – « »;

«Бетис» – «Осасуна»;

«Вильярреал» – « »;

«Реал Сосьедад» – «Мальорка»;

«Атлетико» – «Эспаньол».

Матчи состоятся 17, 18 и 19 января. Точное расписание станет известно в скором времени.