«Барса» сыграет с «Сеутой» из 3-го дивизиона, «Реал» – с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Эспаньолом» в 1/8 финала Кубка Испании
Состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Испании.
На этой стадии «Барселона» сыграет с «Сеутой» из 3-го дивизиона, мадридский «Реал» – с «Вильярреалом», а «Атлетико» – с «Эспаньолом».
Все пары 1/8 финала Кубка Испании:
«Спортинг» Хихон – «Валенсия»;
«Вильярреал» – «Реал Мадрид»;
«Реал Сосьедад» – «Мальорка»;
«Атлетико» – «Эспаньол».
Матчи состоятся 17, 18 и 19 января. Точное расписание станет известно в скором времени.
Ааа, наверно просто это другое)
Это важно)
Как мадридские дети заплакали)
Что-то никто не ругался из-за лёгкой группы в ЛЧ у Мадрида)
А или это другое?)
Ну как говорится Перес фсе купил.