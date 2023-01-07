«Барса» сыграет с «Сеутой» из 3-го дивизиона, «Реал» – с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Эспаньолом» в 1/8 финала Кубка Испании

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Состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Испании.

На этой стадии «Барселона» сыграет с «Сеутой» из 3-го дивизиона, мадридский «Реал» – с «Вильярреалом», а «Атлетико» – с «Эспаньолом».

Все пары 1/8 финала Кубка Испании:

«Сеута» – «Барселона»;

«Леванте» – «Атлетик»;

«Спортинг» Хихон – «Валенсия»;

«Алавес» – «Севилья»;

«Бетис» – «Осасуна»;

«Вильярреал» – «Реал Мадрид»;

«Реал Сосьедад» – «Мальорка»;

«Атлетико» – «Эспаньол».

Матчи состоятся 17, 18 и 19 января. Точное расписание станет известно в скором времени.

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48 комментариев

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Inside 88 LW
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Три мага в действии :)
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Ramal Ali
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Ответ bars1998
Перес всё купил , Реалу какой то Вильерреал, а Барселоне топа подкинули Сеута, беспредел 😅🤣
Именно они спецом барсу отвлекают на кубок испании
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Егор Зуев
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Ответ Олег Петров
Забавно читать от сливочных про то, что лапорта всё купил😂😂
Что же они так не бомбили из-за "сверхтяжелой" группы в ЛЧ)
Ааа, наверно просто это другое)
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MC Pe4eNkA
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Ответ seregagriezmann7
редакторы спортсру, вы че, атлетик играет и с леванте и с эспаньолом? Может будете внимательнее?
С леванто играет Атлетико мадрид
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1Umar Abdurahmanov
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Первый раз за долгое время Барсе попался соперник легче чем Реалу и начали нытье. Все 3 кома в топе от мадридских фанов. Дело не в том, что написали 3 комментария, а в том, что их плюсуют как боты достаточное количество
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Егор Зуев
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Ответ Tristan...
Как же полыхает у меренгов... привыкли, что обычно им попадаются всякие Алькоркорны из 3-4 дивизионов, которые потом им 4 мяча закидывают...
Не алькорны, а Алькояны)
Это важно)
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Олег Петров
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Забавно читать от сливочных про то, что лапорта всё купил😂😂
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Tristan...
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Как же полыхает у меренгов... привыкли, что обычно им попадаются всякие Алькоркорны из 3-4 дивизионов, которые потом им 4 мяча закидывают...
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Өмүрбек Джигитеков
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Это игры будут на кубка ла лиги да, а на лч будет другие матчи да или как будет подскажите пажалуйста
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Олег Кондратов
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Вильярреалу не повезло со жребием, но хоть можно по телеку этот интересный матч глянуть
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Егор Зуев
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Ой ой ой))
Как мадридские дети заплакали)
Что-то никто не ругался из-за лёгкой группы в ЛЧ у Мадрида)
А или это другое?)
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Мадрид наказывает!
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Днарям смотрю опять днарей дают))
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Vammos@RealMadrid
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Ответ ZA.RMA
Перес всё купил?
Как в старые добрые времена)))
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M93
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Весёлый календарь у Реала. Вильярреал сегодня. Валенсия в среду в Суперкубке Испании, затем если Реал выиграет, то финал. Сразу после этого опять матч с Вильярреалом уже в Кубке Испании. Затем 22 числа матч с Атлетиком, а потом Сосьедад и Валенсия.

Ну как говорится Перес фсе купил.
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Karl0709
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Фанаты Реала надеялись хоть один кубок выиграть в этом сезоне , но тут шлагбаум (Вильярреал)😂😂😂😂
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Mad31
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Атлетико сыграет с левантой а Бильбао с эспаньолом
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Dastan Zhapar Uulu
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Хейтеры скажут нагретые шары))
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De Nur
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У барси новий тактика. С очин слабими играт
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Агаханов Арслан
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Барсу ждет суета😂😂
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ Raul14
Конечно, как ты думаешь? Куда пошли деньги с рычагов?
Поэтому их раком в дерби поставили? 🤣👍🏻 А ты хорош!
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Dastan Zhapar Uulu
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Ответ Adam Murdalov
Вроде с этого сезон только 1 матч
Еще с прошлого сезона 1 матч
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Raul14
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Ответ белошип
Реалу и Атлетико крепкие команды из ЛЛ Банкроту клуб и 3 дивизиона Лапорта продолжает дёргать за кабинетные рычаги,что-бы бестрофейник хоть какой нибудь трофей взял в конце сезона)
Наверное у них сильные намерения на золотой дубль, кубок памперса и кубок короля))
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ bars1998
Перес всё купил , Реалу какой то Вильерреал, а Барселоне топа подкинули Сеута, беспредел 😅🤣
У него деньги на Чучумени закончились)
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Иг0рямба
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Рычаги в действии 🤣
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Пако
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С 1/8 финала Кубка Испании начинаются серьёзные игры. Даже «Сеута» и «Спортинг» Хихон никому не подарки
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