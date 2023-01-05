Араухо о 4:3 с «Интерсити»: «Это магия Кубка. «Барса» должна извлечь уроки из того, что случилось»

поделился мнением об игре с «Интерсити».

«Барселона» в дополнительное время обыграла в гостях клуб 3-й лиги (4:3) в 1/16 финала Кубка Испании. Уругвайский защитник забил первый гол каталонцев.

«Я счастлив вернуться [после травмы]. Играть на чемпионате мира – это то, чего я хотел больше всего, но не получилось. Я с нетерпением ждал игры «Барсы», хотел помочь команде.

В этом и заключается магия Кубка. Мы уже знаем об этом. Когда мы выиграли его пару лет назад, в каждом матче дело доходило до дополнительного времени.

В воскресенье нас ждет большая игра, финал. И мы должны сосредоточиться на этом. Но нужно извлечь уроки из того, что случилось. Нас предупреждали об их стандартных положениях. Именно так они и сравняли счет», – сказал Араухо.

8 января « » сыграет с «Атлетико» в 16-м туре .

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