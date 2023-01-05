Араухо о 4:3 с «Интерсити»: «Это магия Кубка. «Барса» должна извлечь уроки из того, что случилось»

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Д3 Испания Рональд Араухо Интерсити Футбол

Рональд Араухо поделился мнением об игре с «Интерсити».

«Барселона» в дополнительное время обыграла в гостях клуб 3-й лиги (4:3) в 1/16 финала Кубка Испании. Уругвайский защитник забил первый гол каталонцев.

«Я счастлив вернуться [после травмы]. Играть на чемпионате мира – это то, чего я хотел больше всего, но не получилось. Я с нетерпением ждал игры «Барсы», хотел помочь команде.

В этом и заключается магия Кубка. Мы уже знаем об этом. Когда мы выиграли его пару лет назад, в каждом матче дело доходило до дополнительного времени.

В воскресенье нас ждет большая игра, финал. И мы должны сосредоточиться на этом. Но нужно извлечь уроки из того, что случилось. Нас предупреждали об их стандартных положениях. Именно так они и сравняли счет», – сказал Араухо.

8 января «Барселона» сыграет с «Атлетико» в 16-м туре Ла Лиги.

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11 комментариев

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инок
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С такой игрой в ЛЕ против МЮ будет тяжело.
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Акира_1
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Из серии магия в ЛЧ и магия Айнтрахта. 😄
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Borland
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Ответ Garikus89
Извините за офтоп, но Спортс, что с приложением на яблоко? При открытии приложения сразу открывается эпстор на странице всякого говна, после закрытия страницы в открытом приложении спортса ни на что нельзя нажать. С третьего раза работать начинает по такой схеме.
Как я рад, что много лет назад купил подписку "Навсегда"
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Максим Пантелеев
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Ответ Sakhib Dagalaev
Реал год назад проигрывал такому сопернику
И чего? Плевать я хотел на реал)
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Sakhib Dagalaev
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Ответ Максим Пантелеев
Достойнейшего соперника героически одолели)
Реал год назад проигрывал такому сопернику
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Garikus89
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Извините за офтоп, но

Спортс, что с приложением на яблоко? При открытии приложения сразу открывается эпстор на странице всякого говна, после закрытия страницы в открытом приложении спортса ни на что нельзя нажать. С третьего раза работать начинает по такой схеме.
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Максим Пантелеев
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Достойнейшего соперника героически одолели)
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Кондитер
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Мне кажется нужен срочно стомультовый Неймар что бы обыграть интерсити в основное время
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Алексей Ненахов
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Ответ Виталий Желтоусов
Может быть барса после этого выйдет из спячки.
Считаешь ежегодные пощёчины в Лч барсу из спячки не смогли вывести?
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DolJun
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магия игры жюля бартра)
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Виталий Желтоусов
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Может быть барса после этого выйдет из спячки.
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