Хави о 4:3 с «Интерсити»: «Барса» усложнила жизнь сама себе. Мы были гораздо сильнее, но пропустили много голов»
Хави подвел итоги матча с «Интерсити».
«Барселона» в дополнительное время одолела в гостях клуб 3-й лиги (4:3) в 1/16 финала Кубка Испании. Ансу Фати забил победный мяч на 103-й минуте – в 1-м экстра-тайме.
«Такое может случиться, в Кубке это бывает. Семь команд первого дивизиона уже выбыли. Мы сами себе усложнили жизнь. Мы были гораздо сильнее, но пропустили много голов и упустили большое преимущество. Мы действовали недостаточно решительно во всех зонах.
С «Эспаньолом» произошло то же самое: мы не поставили точку в игре. Это было предупреждение, а сегодня мы получили еще одно. К счастью, мы вышли в следующий раунд.
Игра Рональда [Араухо] – один из самых позитивных моментов. Мы говорили о том, чтобы он сыграл 45 минут, но он хорошо себя чувствовал. Это ключевой игрок, воин, лидер. Я очень им доволен», – отметил главный тренер «Барселоны».
В целом играли плохо, причем и командно и индивидуально. Но то, что чисто по игре были намного сильнее - факт.
Не забивай по три,
Не сыпь мне соль де вилья,
Душа еще болит.
Не сыпь мне соль де вилья,
Не забивай по три,
Не сыпь мне соль де вилья,
Душа еще болит.
Без этого топаря команда нулевая