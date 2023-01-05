Хави о 4:3 с «Интерсити»: «Барса» усложнила жизнь сама себе. Мы были гораздо сильнее, но пропустили много голов»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Д3 Испания Рональд Араухо Интерсити Футбол

Хави подвел итоги матча с «Интерсити».

«Барселона» в дополнительное время одолела в гостях клуб 3-й лиги (4:3) в 1/16 финала Кубка Испании. Ансу Фати забил победный мяч на 103-й минуте – в 1-м экстра-тайме.

«Такое может случиться, в Кубке это бывает. Семь команд первого дивизиона уже выбыли. Мы сами себе усложнили жизнь. Мы были гораздо сильнее, но пропустили много голов и упустили большое преимущество. Мы действовали недостаточно решительно во всех зонах.

С «Эспаньолом» произошло то же самое: мы не поставили точку в игре. Это было предупреждение, а сегодня мы получили еще одно. К счастью, мы вышли в следующий раунд. 

Игра Рональда [Араухо] – один из самых позитивных моментов. Мы говорили о том, чтобы он сыграл 45 минут, но он хорошо себя чувствовал. Это ключевой игрок, воин, лидер. Я очень им доволен», – отметил главный тренер «Барселоны».

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24 комментария

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Только не Айнтрахт, только не Айнтрахт...
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Алексей Прядко
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Щас наш Чарли Чаплин грохнет Атлетико, а потом сольет два матча подряд.
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Владимир Владимирович
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Ответ Dmitriy D.
Игру смотрел? Барса моментов насоздавала и натранжирила на несколько матчей. Пенья был просто ноль, сделал только один сейв. И то там сложнее было его не сделать. Первый и второй голы - чистейший провал обороны в своей штрафной. Третий гол - жутчайший привоз Алонсо. В целом играли плохо, причем и командно и индивидуально. Но то, что чисто по игре были намного сильнее - факт.
Алё. Это команда из третьей лиги . Барса много моментов создает и в лалиге, это неудивительно, барса при Хави всегда играет на атаку
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Dmitriy D.
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Ответ Владимир Владимирович
З гола пропустили от команды которую весь мир впервые услышал . Мы были гораздо сильнее говорит )
Игру смотрел? Барса моментов насоздавала и натранжирила на несколько матчей. Пенья был просто ноль, сделал только один сейв. И то там сложнее было его не сделать. Первый и второй голы - чистейший провал обороны в своей штрафной. Третий гол - жутчайший привоз Алонсо.
В целом играли плохо, причем и командно и индивидуально. Но то, что чисто по игре были намного сильнее - факт.
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Mr.Nice
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Xavi out
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Владимир Владимирович
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Ответ Футбол_это_жизнь
В Ла Лиге за 15 туров пропустили 6 голов, бывают такие дни! Интерсити выдал матч жизни!
Согласен, просто интервью чуть бесит . Похвалил бы соперника , команду из ТРЕТЬЕЙ лиги
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Team_Coach
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Ответ Bulat89
Не думаю,что Хави будет топ тренером.
Он уже топ тренер, который ничего не может и всегда красиво отнюкивается словами.
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sayemlo
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"Мы были сильнее" 🤣 но пропустили от нн команды сразу трёшку.
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Футбол_это_жизнь
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Ответ Владимир Владимирович
З гола пропустили от команды которую весь мир впервые услышал . Мы были гораздо сильнее говорит )
В Ла Лиге за 15 туров пропустили 6 голов, бывают такие дни! Интерсити выдал матч жизни!
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sayemlo
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Хейтеры прежде чем писать свои комментарии подумайте, фк рычаг играла сразу с двумя командами . Интер и сити.
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Donald J. Trump
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Топарь Чаппи должен срочно продлить контракт с Барсой. Гений же
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Александр Кофанов
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Балерина с Кесье дно! Поменяйте их на Рамоса летом, пожалуйста!
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Растиньяк
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Интерсити должен был побеждать, более классная команда
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Bulat89
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Не думаю,что Хави будет топ тренером.
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Кино Музыка
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Слова, слова...
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GuruFutbola
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Не вылет от алькояно, но тоже ничего
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f0rmoceft
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Не может Хави наладить игру, остается говорить, что такое бывает…
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Пепси пеналдувич
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Даже Геракл, такие конюшни не смоет.
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Гамарджоба Генацвале
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Не сыпь мне соль де вилья,
Не забивай по три,
Не сыпь мне соль де вилья,
Душа еще болит.
Не сыпь мне соль де вилья,
Не забивай по три,
Не сыпь мне соль де вилья,
Душа еще болит.
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GuruFutbola
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Ответ Владимир Владимирович
З гола пропустили от команды которую весь мир впервые услышал . Мы были гораздо сильнее говорит )
От каталонца из Барсы, его то многие знают
Без этого топаря команда нулевая
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Владимир Владимирович
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З гола пропустили от команды которую весь мир впервые услышал . Мы были гораздо сильнее говорит )
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GuruFutbola
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Согласен, ну в защиье парни после травмы играли, в следующих играх должны прийти в тонус
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Antonio Conte
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Сильнее был паренёк из Интерсити
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corazón blanco
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Игроки не сделали выводы, выходные снова в опасности)
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