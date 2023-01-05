Хави о 4:3 с «Интерсити»: «Барса» усложнила жизнь сама себе. Мы были гораздо сильнее, но пропустили много голов»

подвел итоги матча с « ».

« » в дополнительное время одолела в гостях клуб 3-й лиги (4:3) в 1/16 финала Кубка Испании. Ансу Фати забил победный мяч на 103-й минуте – в 1-м экстра-тайме.

«Такое может случиться, в Кубке это бывает. Семь команд первого дивизиона уже выбыли. Мы сами себе усложнили жизнь. Мы были гораздо сильнее, но пропустили много голов и упустили большое преимущество. Мы действовали недостаточно решительно во всех зонах.

С «Эспаньолом» произошло то же самое: мы не поставили точку в игре. Это было предупреждение, а сегодня мы получили еще одно. К счастью, мы вышли в следующий раунд.

Игра Рональда [ ] – один из самых позитивных моментов. Мы говорили о том, чтобы он сыграл 45 минут, но он хорошо себя чувствовал. Это ключевой игрок, воин, лидер. Я очень им доволен», – отметил главный тренер «Барселоны».