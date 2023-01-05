Тренер «Интерсити» о 3:4 «Барсой»: «Они доводят соперников до предела. Хотели выглядеть достойно, гордимся собой»
Главный тренер «Интерсити» подвел итоги матча с «Барселоной».
Клуб из 3-й лиги в дополнительное время уступил каталонцам (3:4) в 1/16 финала Кубка Испании.
– Каковы ваши впечатления от матча?
– Это был очень хороший матч для зрителей. Публика заслужила увидеть такую игру. Мы горды и счастливы. Задача состояла в том, чтобы показать себя достойным соперником. Мы были близки и можем гордиться собой.
– Решающую роль сыграла физика...
– «Барса» доводит вас до предела. Они играют в другом темпе, нежели тот, к которому мы привыкли. Это был наш недостаток, ведь если бы мы сыграли лучше, у нас было бы больше шансов. Мы выглядели хорошо, и это главное.
– Фанаты были в восторге?
– Это заслуга игроков, потому что они признают усилия и самоотдачу. Болельщики оценили это.
– Вклад со скамейки запасных...
– Мы требовательно относимся к игрокам, которые не играют постоянно. Это нелегко. Нельзя усложнять им жизнь.
Надеюсь, этот матч станет поворотным моментом и поможет нам поверить в то, что у нас есть большой потенциал. Мы можем играть лучше в лиге. Мы были на отличном уровне и должны требовать от себя большего в чемпионате.
– Думаете, это возможно?
– Да, особенно после трех голов и дополнительного времени. Я ценю усилия команды, это является источником гордости и огромного удовлетворения, – заявил Густаво Сивьеро.
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знают все.