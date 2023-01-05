Тренер «Интерсити» о 3:4 «Барсой»: «Они доводят соперников до предела. Хотели выглядеть достойно, гордимся собой»

Главный тренер « » подвел итоги матча с «Барселоной».

Клуб из 3-й лиги в дополнительное время уступил каталонцам (3:4) в 1/16 финала Кубка Испании.

– Каковы ваши впечатления от матча?

– Это был очень хороший матч для зрителей. Публика заслужила увидеть такую игру. Мы горды и счастливы. Задача состояла в том, чтобы показать себя достойным соперником. Мы были близки и можем гордиться собой.

– Решающую роль сыграла физика...

– «Барса» доводит вас до предела. Они играют в другом темпе, нежели тот, к которому мы привыкли. Это был наш недостаток, ведь если бы мы сыграли лучше, у нас было бы больше шансов. Мы выглядели хорошо, и это главное.

– Фанаты были в восторге?

– Это заслуга игроков, потому что они признают усилия и самоотдачу. Болельщики оценили это.

– Вклад со скамейки запасных...

– Мы требовательно относимся к игрокам, которые не играют постоянно. Это нелегко. Нельзя усложнять им жизнь.

Надеюсь, этот матч станет поворотным моментом и поможет нам поверить в то, что у нас есть большой потенциал. Мы можем играть лучше в лиге. Мы были на отличном уровне и должны требовать от себя большего в чемпионате.

– Думаете, это возможно?

– Да, особенно после трех голов и дополнительного времени. Я ценю усилия команды, это является источником гордости и огромного удовлетворения, – заявил Густаво Сивьеро.

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