Гаэль Ондуа: «Мне подарили хоккейную форму сборной России после игры с Сербией. Впереди важнейший матч с Бразилией»

рассказал, что ему подарили джерси хоккейной сборной России после матча .

Сборная Камеруна сыграла вничью с Сербией во 2-м туре группового этапа (3:3). Полузащитник камерунцев с российским гражданством вышел на поле на 67-й минуте.

«Очень рад, что мы вернулись в эту игру и показали, что сборная Камеруна достойна быть на этом чемпионате мира.

Огромное спасибо болельщикам, которые специально приехали меня поддержать. Это очень-очень приятно! Как и то, что после игры мне подарили хоккейную форму сборной России.

Впереди – важнейший матч со сборной Бразилии. Настраиваемся на него и продолжаем получать удовольствие от собственного футбола. Это важнее всего!» – написал Ондуа.

Матч Камерун – Бразилия состоится 2 декабря.