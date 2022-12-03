Ондуа обменялся футболками с Неймаром: «Я офигел. Это игрок, которого я очень уважаю!»

Теги Сборная Бразилии по футболу сборная Камеруна по футболу Неймар ЧМ-2022 игровая форма Гаэль Ондуа Футбол

Гаэль Ондуа рассказал об обмене футболками с форвардом Неймаром.

Хавбек сборной Камеруна и «Ганновера» поделился информацией после матча ЧМ-2022 с Бразилией (1:0), который нападающий «ПСЖ» пропустил из-за травмы.

«Друзья, просто хочу поделиться с вами: я обменялся футболками с Неймаром. Это игрок, которого я очень уважаю!

А дело было так. После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками.

Честно, я офигел», – написал Ондуа.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные