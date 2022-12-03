Ондуа обменялся футболками с Неймаром: «Я офигел. Это игрок, которого я очень уважаю!»
Гаэль Ондуа рассказал об обмене футболками с форвардом Неймаром.
Хавбек сборной Камеруна и «Ганновера» поделился информацией после матча ЧМ-2022 с Бразилией (1:0), который нападающий «ПСЖ» пропустил из-за травмы.
«Друзья, просто хочу поделиться с вами: я обменялся футболками с Неймаром. Это игрок, которого я очень уважаю!
А дело было так. После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками.
Честно, я офигел», – написал Ондуа.
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