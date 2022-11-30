Александер Чеферин: «Европейский футбол – один из самых успешных примеров модели, где солидарность и устойчивость важнее прибыли и власти»
Александер Чеферин рассказал об объединяющей роли футбола.
«Спорт и футбол в частности способны объединять людей – в домах, на трибунах, в сообществах, в наших нациях, даже объединять всю Европу.
Вместе, как европейские партнеры, ЕС и его члены, УЕФА и более широкое европейское спортивное движение, мы не рассматриваем спорт как актив, из которого можно извлечь выгоду.
Это нечто гораздо большее. Это часть структуры наших сообществ, это имеет корни в нашей культуре, это имеет основополагающее значение для здоровья наших детей и общества в целом, и это объединяет.
УЕФА с самого основания ставила уважение прежде всего. Это не так очевидно для всех, потому что для нас это нормальная цель, и мы делаем это естественным образом.
Наша борьба с дискриминацией и наши программы по поощрению разнообразия и инклюзивности включены почти во все наши нормативные акты.
Даже наши процессы подачи заявок и критерии для проведения крупных мероприятий разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение этих ценностей. Почему наши усилия так важны? Потому что это наш долг и наша ответственность.
Наша главная миссия заключается в разработке и внедрении совместно с нашими ассоциациями-членами, лигами, клубами, тренерами, игроками и болельщиками долгосрочных решений, которые поддерживают европейскую спортивную модель.
Я с гордостью могу сказать, что европейский футбол – один из самых успешных примеров модели, где во главе угла стоят солидарность и устойчивость, а не прибыль и власть.
Мы превосходим даже стандарты топовых благотворительных организаций, отдавая более 95% наших доходов тем, кому в футболе это нужно больше всего», – сказал президент УЕФА, выступая на заседании Совета министров спорта Евросоюза.
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