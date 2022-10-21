Чеферин об Украине в заявке на проведение ЧМ-2030: «Это интересно в символическом плане. Этот турнир будет посвящен миру»
Президент УЕФА высказался о внесении Украины в заявку на проведение чемпионата мира-2030.
Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии.
«Украина внесет свой вклад, как и другие страны. Пока не оговорено, где и сколько [матчей будет сыграно], но включение Украины интересно в символическом плане
Этот турнир будет посвящен миру», – приводит слова Александера Чеферина A Bola.
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