Чеферин об Украине в заявке на проведение ЧМ-2030: «Это интересно в символическом плане. Этот турнир будет посвящен миру»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Португалии по футболу Сборная Испании по футболу УЕФА ЧМ-2030 Политика Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА высказался о внесении Украины в заявку на проведение чемпионата мира-2030.

Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии.

«Украина внесет свой вклад, как и другие страны. Пока не оговорено, где и сколько [матчей будет сыграно], но включение Украины интересно в символическом плане

Этот турнир будет посвящен миру», – приводит слова Александера Чеферина A Bola.

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