Чеферин об Украине в заявке на проведение ЧМ-2030: «Это интересно в символическом плане. Этот турнир будет посвящен миру»

Президент УЕФА высказался о внесении Украины в заявку на проведение чемпионата мира-2030.

Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии.

«Украина внесет свой вклад, как и другие страны. Пока не оговорено, где и сколько [матчей будет сыграно], но включение Украины интересно в символическом плане

Этот турнир будет посвящен миру», – приводит слова Александера Чеферина A Bola.